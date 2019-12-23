Общество потребления погубит цивилизацию

Почему разрабатываемый законопроект о семейно-бытовом насилии направлен против России, Церкви, семьи, на развал всего этого? Как из людей создают потребителей и извращенцев, расчеловечивают всеми способами? Какие технологии вместо военных Запад использует в настоящее время? Как и почему лукавят разработчики закона? Почему не привлекают к сотрудничеству именно тех, кого он собирается регулировать?



"Сорок сороков": Почему мы жестко против закона о семейном насилии

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал лидер и создатель православного движения "Сорок сороков", отец девяти детей, состоящий 25 лет в счастливом браке, композитор Андрей Кормухин.

Читайте начало интервью:

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— Андрей, в Общественной палате обсуждался законопроект о семейно-бытовом насилии?

— Он обсуждался в Общественной палате, и люди высказались по поводу него в основном отрицательно. И обращались, в том числе, к Совету Федераций и к Государственной Думе, чтобы дали возможность нам поучаствовать в рабочей группе, которая решает проблему семьи. Почему семейные организации к разработке данного закона, который именно в семьях все меняет, не допускаются? А нам только говорят: "Ждите, когда закон появится…"

Что же это такое? Его же для наших семей разрабатывают. Или для Совета Европы, чтобы перед ним отчитаться, что "вот, господа, спасибо вам за то, что вы нас наконец-то вернули в семью европейских народов, мы тоже хотим маршировать в гей-парадах, чтобы у нас были трансгендеры и прочие трансформеры. У нас уже есть представители данных сообществ в органах государственной исполнительной власти и в парламенте, поэтому мы в солидарность с ними пойдем тоже гей-парадами. Поэтому вот отчитываемся перед вами, принимаем закон о семейно-бытовом насилии. Добро пожаловать к нам в Россию для проведения ваших гендерных технологий и идеологий".

— Но ведь проводятся пресс-конференции и даются разъяснения со стороны разработчиков. Они объявили, что приглашают всех к обсуждению.

— Это хитрый путь. Они просто лукавят.

— А как тогда вы сможете повлиять на прохождение этого законопроекта? Будете перед Думой митинговать или что-то еще делать?

— По крайней мере, мы будем честны перед Богом, мы делаем все возможное для того, чтобы этот закон не прошел. Тем более, что многие положения там прямо нарушают наше законодательство. Мы действуем и будем действовать только законными методами, хотя нас любят обвинять, что мы там кому-то чем-то угрожаем, что мы радикалы. Мы не радикалы, мы правозащитники.

А вот они как раз и есть радикалы. Они либеральные фашисты, которые пришли к нам в страну, но не смогли всем своим Евросоюзом победить нас в 41-м году, пушками и самолетами они не смогли с русским мужиком сладить. Так теперь они вместо военной интервенции сюда пришли уже со своим информационным, когнитивным оружием и действуют своими новыми гибридными технологиями и везде лезут со своими цивилизационными постулатами.

Так что по сути ничего не изменилось. Они такие же фашисты, как и Гитлер был. Вы пользуетесь просто другими инструментами и другими своими нынешними возможностями. Так вот, мы вам не дадим этого сделать, мы будем бороться с вашим либералфашизмом до последнего. Но в законном поле, насколько это возможно.

Вот мы провели митинги, провели пикеты, многие православные вышли на молебны, который совершили против этого закона за то, чтобы Господь уберег нас от этой заразы, которую пытаются к нам сюда привнести. Поэтому никакие мы не радикальные, мы традиционные и самые естественные.

Они намного более радикальные, чем мы. Просто они всегда используют очень хороший технологический прием — заранее сказать, что на меня напали, а потом еще придумать сакральную жертву. Мы помним, как это делалось на Майдане, ими же делалось, этими же самыми конструкторами с печененьками. Чтобы потом какую-нибудь сакральную жертву сделать и обвинить потом в этом движение "Сорок сороков" или другие патриотические организации.

— Да, патриотическим организациям приходится несладко против этих мировых сил. Но самое главное вы сказали: мы сделаем все, что возможно.

— В такое время мы живем, к сожалению, у нас и на телеканалы люди, в том числе и начальствующие в большинстве своем, были расставлены смутные в 90-е годы специально так и для того, чтобы продвигать это. Просто они при Владимире Путине немножко притихли и сидели затаившись. Но сейчас, видимо, им дали команду, поэтому спящие начинают просыпаться. И это становится все заметней, мы это видим.

— Знаете, времена всегда были сложные, и тысячелетиями человечеству грозили самые разные опасности.

— Да, но такого расчеловечивания, как сейчас, еще не было в мировой истории. Той угрозы расчеловечивания, этого тотального неприятия цивилизации Бога, цивилизации традиций, цивилизации заповедей, с которыми все жили, когда человек был человеком, такого не было никогда. Сейчас из людей делают просто животных.

Людей специально превращают в потребителей, чтобы они не думали ни о добре, ни о любви, чтобы они думали только о себе любимом, как получше поесть, подольше поспать, съездить куда-нибудь отдохнуть, какую-нибудь машинку купить. Вот даже посмотрите: у нас, к сожалению, даже и правители-то в основном декларируют с высоких трибун целеполагание благополучия и комфорта. Это, может быть, даже не потому, что они сами разделяют, а просто они идут за потребностью общества, которому навязана была и система образования, и культура такая. И все это стараются усиливать и довести до логичного печального конца.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев