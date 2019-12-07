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Автор Инна Новикова

Жизнь семьи из-за закона о бытовом насилии станет адом

Общество » Семья

Чем вреден законопроект "О семейно-бытовом насилии"? Почему сторонники традиционной семьи выступают резко против него и заявляют о его большой опасности? Во что превратится жизнь семей в случае принятия такого закона?


"Сорок сороков": Почему мы жестко против закона о семейном насилии

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал лидер и создатель православного движения "Сорок сороков", отец девяти детей, состоящий 25 лет в счастливом браке, композитор Андрей Кормухин.

Читайте начало интервью:

Андрей Кормухин: законопроект "О семейно-бытовом насилии" — дьявол в деталях

Чем вреден закон о семейном насилии

— Андрей, вы сказали, что законопроект о семейно-бытовом насилии и подобные акты предусматривают, что в семьи могут заходить представители надзорных органов и наблюдать, как кто между собой общается, как люди живут в семье, какие там отношения и т. д.

— Так это и будет.

— Почему?

— Потому что есть такое хитрое слово "профилактика". И как раз, опять же, дьявол в деталях. Если мы общество, Россия, в большинстве подавляющем традиционная, консервативная, которая представляет семью как союз между мужчиной и женщиной для деторождения, то люди, которые приходят с этим законом, уже вызывают большие вопросы.

Смотрите, на протяжении многих веков у нас существовала монополия на какую-то репрессивную деятельность со стороны государства — была монополия на репрессии. Все остальные репрессии попадали под действие Уголовного кодекса. И существовала духовно-нравственная основа, которой была всегда Русская православная церковь.

Вдруг откуда-то, как черт из табакерки, появляются люди, которые нам говорят: "Ваше общество мракобесное, оно средневековое, у вас кругом насилие, у вас семья вообще в кошмар превратилась. А Церковь — это вообще пережиток прошлого. Мы для вас принесли любовь, поэтому мы у вас будем проводить профилактику семейного насилия".

Но у меня вопрос: "А вы кто? Кто пришел ко мне в семью и принес мне профилактику. ООН? Я знаю, что такое ООН. Совет Европы? Я знаю, что такое Совет Европы. Феминистские ЛГБТ-организации? Я тоже знаю, кто они такие. Вы кто такие, господа? Вот я — отец девятерых детей, я прожил с супругой 25 лет. Что вы можете в моей семье профилактировать?"

— Ну, в вашей семье не надо ничего профилактировать…

— А вот это хитрая история, понимаете ли. По этому закону они могут заходить в любую семью для профилактики.

— Откуда вы знаете?

— А потому что это сам смысл этого закона. Та же самая сенатор от Москвы Инна Святенко, выступая в эфире "Москва-24", говорила прекрасно про виды насилия — психологическое и экономическое. Что это такое — психологическое и экономическое насилие? Объясните мне, пожалуйста. Например, моему сыну подарил мой товарищ на день рождения планшет.

Я прихожу домой, а мой сын в это время сидит и что-то плохое смотрит в этом планшете. Или, допустим, в этом планшете он проводит очень много времени, и это идет в ущерб учебе, чтению литературы. В моем представлении это мешает его воспитанию, возрастанию как гражданина, человека как такового. Я в воспитательных целях у моего ребенка этот планшет изымаю.

А дети у нас иногда бывают подвержены рефлексии. То есть он начинает капризничать, кричит: "Папа, отдай планшет, а то я сейчас (например) выброшусь из окна", — или еще что-то вот такое. Всякое же бывает. А у нас игроманией многие страдают, и с ними всякое происходит. Конечно, в моей семье такого не произойдет, слава Богу. Но я как бы моделирую ситуацию.

А в это время мимо моей квартиры проходит сосед, которому я когда-то в лифте наступил на ногу, вообще у него зуб какой-то есть на меня, не нравлюсь я ему. И он вдруг это слышит. Он пишет заявление. А по этому закону, который лоббисты усиленно проталкивают, этого вполне достаточно.

Та же самая Алена Попова открыто говорила, что если третьи лица (то есть не участники конфликта внутри семьи, а третьи лица) пишут заявление, то на основании этого заявления приезжает не полиция. Приезжают именно эти непонятные люди, какой-то НКО, у которого в уставной деятельности написано про возможность заниматься профилактикой семейного и бытового насилия. И моего ребенка изымают на два месяца в помещение, в котором я его не смогу даже найти. Я не знаю, приют это будет или детский дом, еще что-то.

— Почему его изымают?

— А потому что, по их мнению, я его якобы подверг в таком выше смоделированном случае психологическому и экономическому насилию. Экономическое, потому что планшет мне не принадлежит, он принадлежит моему сыну, и подарен был не мной, а другим человеком. И психологическому, потому что я вывел из состояния равновесия своего ребенка, он находится в истерике, он требует вернуть ему планшет, он угрожает, и это я виноват, что его довел до такого психологического состояния.

Понимаете, в какой ад превратится тогда жизнь семьи? Всех наших семей. Я даже не говорю еще про мошеннические схемы, которые появятся у различных преступных элементов. А у нас, как знаете, преступные организации очень затейливые, они придумывают очень красивые схемы. И по этому же закону (а об этом тоже разработчики данного законопроекта открыто говорят) будет охранный ордер выдаваться, по которому человек не сможет приближаться к "жертве" (условно) ближе, чем на десять метров. Так вот, я нахожусь в своей квартире. Где там десять метров?

Гипотетически представим, что я не отец девятерых детей и не живу в счастливом браке, а я такой вот жених на выданье. Мне понравилась девушка, я стал за ней ухаживать. А девушка эта глазки мне строила где-то там, улыбалась и т. д. Во мне что-то возгорелось, я ее пригласил к себе. Мы с ней там живем нормально, но вдруг что-то на нее нашло, она начинает как-то неадекватно себя вести, кричать: "Да ты тиран, ты мне денег не даешь" — и т. д. Она пишет на меня заявление в полицию, что я ее подвергаю экономическому и психологическому насилию.

Но, опять же, приезжает не полиция, а та же самая служба, выписывает мне охранный ордер и запрещает мне к этой девушке приближаться ближе, чем на десять метров. Вы найдите, пожалуйста, в той же самой Москве квартиры, которые бы позволили находиться в одном помещении и не приближаться к человеку ближе, чем на десять метров.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы семья точка зрения инна новикова андрей кормухин законодательство семейные ценности экспертное мнение закон о семейно-бытовом насилии
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