5 октября: пророк Иона, Болгария и начало бондианы

День учителя
Российскому образованию прописан клининг
Школу убивают... онлайн-технологии
Когда родители плюют на учителя, дети - на образование
Олег Чагин: "Резко изменить школу невозможно"
Наши школы штампуют неудачников пачками
День работников уголовного розыска
Пропавшие дети: Реальные истории
Громкие убийства под грифом "секретно"
Владимир Колесников: Реформы 90-х убили суд и милицию
День святого пророка Ионы (8 век до Рождества Христова), преподобного Ионы Пресвитера (9 век), Ионы Яшезерского (1592). Святой пророк Иона написал книгу, которая входит в состав Библии и содержит пророчества о судьбах израильского народа, страданиях Спасителя, кончине мира. Во время шторма был проглочен китом, а потом извергнут на сушу.
Святые рулевые — покровители моряков
Где спасался от кита пророк Иона?
День священномученика Фоки, епископа Синопийского (117). Священномученик Фока, несмотря на истязания, не отрекся от Христа. Его заперли в горячей бане, где он и скончался.
День Фоки. Фока Ветроградарь. Иона.
Фока в народе почитается как защитник от пожаров и как подающий помощь утопающим. На Иону не едят рыбу — в память о пребывании пророка Ионы в китовом чреве. Если с березы лист не опал, снег ляжет поздно.
Именинники: Макар, Петр и Феофан.
5 октября 1795 года Наполеон ликвидировал вандемьерский мятеж роялистов в Париже.
Как Багратион победил на любовном фронте Наполеона
Истории любви: Наполеон и Жозефина
5 октября 1908 года болгарский князь Фердинанд провозгласил независимость Болгарии от Османской империи. Одновременно страна именоваться царством, а Фердинанд принял титул царя болгар.
Болгария: спасенная, неблагодарная, нищая?
Балканы — котел, где серба не отличишь от турка
Пламен Пасков: "Мы для США — тупые туземцы"
"Освобожденные нации требовательны"
5 октября 1925 года в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник рассказов, названный "В наше время".
Четыре жены и любимое ружье Хемингуэя
5 октября 1930 года — крупнейшая на то время катастрофа в воздухе: британский дирижабль R101, направлявшийся в Индию, врезался в холм во Франции. В результате взрыва водорода от воздушного судна остался лишь металлический каркас, погибли 48 из 54 пассажиров и членов экипажа, среди них был и воздушный министр Великобритании лорд Томпсон. Специалисты пришли к выводу, что причиной аварии мог быть проливной дождь, из-за которого дирижабль потерял высоту, а злые языки утверждали, что непосредственным виновником был сам министр. В полет он взял багаж, эквивалентный весу 24 человек, что привело к перегрузке дирижабля.
Против духов злобы поднебесной…
5 октября 1953 года зритель увидел продолжение вышедшего весной фильма "Адмирал Ушаков". Новая картина Михаила Ромма называлась "Корабли штурмуют бастионы" и рассказывала о победах русского в Средиземном море. Роль главного героя исполнил Иван Переверзев.
Читайте также: Михаил Ромм о Пышках и Ленине
5 октября 1960 года на экраны Франции вышел приключенческий фильм Андре Юнебеля "Капитан" с Жаном Марэ, Бурвилем и Эльзой Мартинелли в главных ролях.
До скорой встречи, вечный Фантомас?
Андре Юнебель: герои, злодеи и душа народа
5 октября 1961 года на американский экран вышел фильм Блейка Эдвардса "Завтрак у Тиффани" с Одри Хепберн в главной роли.
Читайте также: Настоящая фея любви и красоты
5 октября 1962 года в Лондоне прошла премьера первого фильма, рассказывающего о приключениях агента 007 — Джеймса Бонда.
Читайте также: Джеймсы Бонды не уходят на пенсию
5 октября 1970 года преемником скончавшегося президента Египта Насера избран его ближайший соратник Анвар Садат.
Они делают историю: Гамаль Абдель Насер
Египет и Израиль: Война за мир Анвара Садата
Враг арабов и СССР — Анвар Садат
Дни рождения
5 октября 1728 года родился Шарль Женевьев Луи Огюст Андре Тимоте д'Эон де Бомон, авантюрист, легендарная личность, который большую часть своей сознательной жизни провел в женском обличье.
Шевалье д'Эон: женщина в мужчине
Пером и шпагой против Пикуля и двуполого существа
5 октября 1737 года родился Алексей Орлов-Чесменский, генерал-аншеф.
Читайте также: Орловский рысак — лошадь, обгоняющая ветер
5 октября 1864 года родился Луи Жан Люмьер (Louis Lumiere), французский изобретатель, младший из создателей кинематографа.
Читайте также: История "живой фотографии" в России
5 октября 1882 года родился Роберт Годдард (Robert Hutchins Goddard), американский ученый — пионер ракетостроения. В марте 1926 года успешно запустил первую в мире ракету на жидком топливе. С 1914-го по 1940 год получил 83 патента на изобретения в области ракетной техники, а после смерти на его имя был зарегистрирован еще 131 патент.
Читайте также: Чужие мозги сделали США супердержавой
5 октября 1902 года родился Рэй (Рэймонд Альберт) Крок (Ray Kroc), американский ресторатор, создатель сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's.
MacDonalds — великий и ужасный
Вся правда о "МакДоналдс": куры-мутанты, коровы-каннибалы, моча в …
5 октября 1943 года родилась Инна Чурикова, актриса театра и кино, народная артистка СССР (1991). Жена кинорежиссера Глеба ПАНФИЛОВА служит в "Ленкоме", а экранную славу ей принесли героини фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Тема".
Читайте также: Инну Чурикову помнят с "Начала"
Мы писали раньше: Инна Чурикова получила фестиваль
5 октября 1952 года родился Эмомали Рахмон, президент Таджикистана с 1994 года.
Таджикский узел: Кланы не успокоились
Путч в Душанбе — плата за сбривание бород
Россия может обойтись без Эмомали Рахмона
5 октября 1975 года родилась Кейт (Кейт Элизабет) Уинслет (Kate Winslet), английская киноактриса ("Титаник").
Читайте также: Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет снова вместе
5 октября 1976 года родился Рамзан Кадыров, президент Чеченской республики с 2007 года, Герой России (2004).
Пять лучших и пять худших политиков 2014 года
Атака в Грозном: в чьих интересах?
5 октября 1972 года умер Иван Ефремов, выдающийся ученый-палеонтолог и писатель-фантаст.
Читайте также: Хорошая фантастика — это тоже русский проект
5 октября 2001 года скончалась Эмилия Шиндлер (Emilie Schindler), вдова Оскара Шиндлера.
Читайте также: Сомнительный герой Оскар Шиндлер
5 октября 2011 года умер Стивен Джобс (Steven Jobs), основатель компании Apple Computer.
Читайте также: "Джобс" — человек, застрявший в будущем
Стив Джобс подмочил репутацию iPhone 4
Изобретение, которое перевернет весь мир!
5 октября 2014 года скончался Юрий Любимов, театральный режиссер, создатель знаменитого Театра на Таганке.
Читайте также: Юрий Любимов: с надеждой на будущее…
