5 октября: пророк Иона, Болгария и начало бондианы

5 октября

День учителя

Фото: Pravda.Ru День в истории 5 октября

День работников уголовного розыска

Православный календарь

День святого пророка Ионы (8 век до Рождества Христова), преподобного Ионы Пресвитера (9 век), Ионы Яшезерского (1592). Святой пророк Иона написал книгу, которая входит в состав Библии и содержит пророчества о судьбах израильского народа, страданиях Спасителя, кончине мира. Во время шторма был проглочен китом, а потом извергнут на сушу.

День священномученика Фоки, епископа Синопийского (117). Священномученик Фока, несмотря на истязания, не отрекся от Христа. Его заперли в горячей бане, где он и скончался.

Народный календарь

День Фоки. Фока Ветроградарь. Иона.

Фока в народе почитается как защитник от пожаров и как подающий помощь утопающим. На Иону не едят рыбу — в память о пребывании пророка Ионы в китовом чреве. Если с березы лист не опал, снег ляжет поздно.

Именинники: Макар, Петр и Феофан.

События

5 октября 1795 года Наполеон ликвидировал вандемьерский мятеж роялистов в Париже.

5 октября 1908 года болгарский князь Фердинанд провозгласил независимость Болгарии от Османской империи. Одновременно страна именоваться царством, а Фердинанд принял титул царя болгар.

5 октября 1925 года в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник рассказов, названный "В наше время".

5 октября 1930 года — крупнейшая на то время катастрофа в воздухе: британский дирижабль R101, направлявшийся в Индию, врезался в холм во Франции. В результате взрыва водорода от воздушного судна остался лишь металлический каркас, погибли 48 из 54 пассажиров и членов экипажа, среди них был и воздушный министр Великобритании лорд Томпсон. Специалисты пришли к выводу, что причиной аварии мог быть проливной дождь, из-за которого дирижабль потерял высоту, а злые языки утверждали, что непосредственным виновником был сам министр. В полет он взял багаж, эквивалентный весу 24 человек, что привело к перегрузке дирижабля.

5 октября 1953 года зритель увидел продолжение вышедшего весной фильма "Адмирал Ушаков". Новая картина Михаила Ромма называлась "Корабли штурмуют бастионы" и рассказывала о победах русского в Средиземном море. Роль главного героя исполнил Иван Переверзев.

5 октября 1960 года на экраны Франции вышел приключенческий фильм Андре Юнебеля "Капитан" с Жаном Марэ, Бурвилем и Эльзой Мартинелли в главных ролях.

5 октября 1961 года на американский экран вышел фильм Блейка Эдвардса "Завтрак у Тиффани" с Одри Хепберн в главной роли.

5 октября 1962 года в Лондоне прошла премьера первого фильма, рассказывающего о приключениях агента 007 — Джеймса Бонда.

5 октября 1970 года преемником скончавшегося президента Египта Насера избран его ближайший соратник Анвар Садат.

Дни рождения

5 октября 1728 года родился Шарль Женевьев Луи Огюст Андре Тимоте д'Эон де Бомон, авантюрист, легендарная личность, который большую часть своей сознательной жизни провел в женском обличье.

5 октября 1737 года родился Алексей Орлов-Чесменский, генерал-аншеф.

5 октября 1864 года родился Луи Жан Люмьер (Louis Lumiere), французский изобретатель, младший из создателей кинематографа.

5 октября 1882 года родился Роберт Годдард (Robert Hutchins Goddard), американский ученый — пионер ракетостроения. В марте 1926 года успешно запустил первую в мире ракету на жидком топливе. С 1914-го по 1940 год получил 83 патента на изобретения в области ракетной техники, а после смерти на его имя был зарегистрирован еще 131 патент.

5 октября 1902 года родился Рэй (Рэймонд Альберт) Крок (Ray Kroc), американский ресторатор, создатель сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's.

5 октября 1943 года родилась Инна Чурикова, актриса театра и кино, народная артистка СССР (1991). Жена кинорежиссера Глеба ПАНФИЛОВА служит в "Ленкоме", а экранную славу ей принесли героини фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Тема".

5 октября 1952 года родился Эмомали Рахмон, президент Таджикистана с 1994 года.

5 октября 1975 года родилась Кейт (Кейт Элизабет) Уинслет (Kate Winslet), английская киноактриса ("Титаник").

5 октября 1976 года родился Рамзан Кадыров, президент Чеченской республики с 2007 года, Герой России (2004).

Скорбные даты

5 октября 1972 года умер Иван Ефремов, выдающийся ученый-палеонтолог и писатель-фантаст.

5 октября 2001 года скончалась Эмилия Шиндлер (Emilie Schindler), вдова Оскара Шиндлера.

5 октября 2011 года умер Стивен Джобс (Steven Jobs), основатель компании Apple Computer.

5 октября 2014 года скончался Юрий Любимов, театральный режиссер, создатель знаменитого Театра на Таганке.

