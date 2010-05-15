История "живой фотографии" в России

16 мая 1896 года в Петербурге состоялся первый в нашей стране киносеанс. Показ коротких документальных фильмов знаменитых братьев Люмьер — "Прибытие поезда", "Выход рабочих с фабрики Люмьер", "Завтрак младенца", "Политый поливальщик" и других — длился около десяти минут, а потому "поместился" в антракт между 2-м и 3-м отделениями оперетты "Альфред-паша в Париже". Реакция зрителей была чрезвычайно бурной, а через несколько дней начинание столицы империи подхватила и Москва…
А самый первый в истории киносеанс состоялся за пять месяцев до петербургского дебюта. Произошло это 28 декабря 1895 года в Париже, в кафе на бульваре Капуцинок, где братья Огюст и Луи Люмьер продемонстрировали свой синематограф, имевший необычайный успех. Именно эта дата считается днем рождения кино.
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О новом парижском аттракционе довольно быстро узнали в других европейских столицах, и уже в феврале следующего года аппараты Люмьеров, с помощью которых можно было снимать и демонстрировать кинофильмы, появились в Лондоне, Брюсселе, в апреле — в Берлине, в мае — в Вене, Петербурге, Москве, а затем в Мадриде и Нью-Йорке. К концу года синематограф оказался в Египте, Индии, Японии и даже Австралии!
Первый российский киносеанс прошел в летнем саду "Аквариум" на Каменностровском проспекте северной столицы. Он не был организован специально — десятиминутную подборку фильмов братьев Люмьер продемонстрировали, чтобы заполнить время антракта, но эффект от синематографа был потрясающим. Через пару дней первый киносеанс состоялся в Москве, а летом того же года фильмы знаменитых французов показывали уже на Нижегородской ярмарке! Здесь ленты увидел Максим Горький, который сделал подробное описание своих впечатлений.
"Вчера я был в царстве теней… Там звуков нет и нет красок. Там всё окрашено в серый однотонный свет… Это не жизнь, а тень жизни, и это не движение, а беззвучная тень движения". Размышляя над увиденным, писатель предрек этому "изобретению, ввиду его поражающей оригинальности… широкое распространение", но, вместе с тем сделал и печальный вывод: "раньше, чем послужить науке и помочь совершенствованию людей, синематограф послужит Нижегородской ярмарке и поможет популяризации разврата".
Летом того же 1896 года в первом петербургском кинотеатре, который располагался на Невском, 46, началась регулярная демонстрация фильмов братьев Люмьер. Поначалу зрители могли увидеть здесь только иностранные фильмы. Осенью "живая фотография" добралась до Киева, Харькова и Ростова-на-Дону.
Заботясь о повышении популярности своего детища, изобретатели кино, французы, стали снимать сюжеты из жизни разных стран, где демонстрировались фильмы, в том числе и о России. Так, французские операторы зафиксировали на пленке коронацию Николая II, а затем сняли ленты о донских казаках, о добыче нефти в Баку, о рыбной ловле на Волге и даже о военных маневрах. Французы делали попытки снимать художественные фильмы на классические сюжеты, для чего своих актеров иностранцы наряжали в старорусские костюмы. Вскоре появились и первые отечественные кино-мастера.
Началось всё с "Первого синематографического ателье А. О. Дранкова", хозяин которого, известный журналист и фоторепортер Александр Осипович Дранков, попытался в 1907 году наладить собственное производство фильмов. Новое дело сопровождалось крикливой рекламой: "Первое в России синематографическое ателье! Выделка лент для синематографов! События России и окраин! Виды городов и деревень!" Помимо цены, в те годы фильмы сопровождались и обязательным указанием метража пленки: "Виды Москвы и Московский Кремль" — 153 м, 91 руб., 80 коп., "Свидание государя-императора с английским королем Эдуардом" — 500 м., 180 рублей. Помимо документалистики, Дранков начал первым в России снимать и художественные фильмы.
Наибольшую известность приобрел его "костюмный" фильм "Стенька Разин и княжна", иначе называемый "Понизовская вольница". Актеры, наряженные в театральные костюмы и с приклеенными бородами, интенсивно жестикулируя, изображали кипение страстей вокруг атамана Стеньки Разина и персидской княжны. Несмотря на то, что сюжет и финал всем хорошо известны, между эпизодами в фильм были вставлены титры — для пояснения происходящего. Ленту сопровождала специально для нее написанная симфоническая музыка, автором которой стал композитор И. Ипполитов-Иванов.
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В итоге фильм получился на семь с половиной минут. Его первая демонстрация состоялась 15 октября 1908 года и прошла с большим успехом, на волне которого у Дранкова появился конкурент — в Москве съемки фильмов начал Александр Ханжонков. Именно соперничество Дранкова и Ханжонкова стало на протяжении десяти лет наиболее мощной движущей силой развития русского кинематографа. К 1916 году в Петербурге существовали уже девять фирм по производству фильмов, работало 18 контор, занимавшихся прокатом, а также было зарегистрировано 144 кинотеатра, из них 30 только на Невском проспекте.
Любопытно, что именно на Каменностровском проспекте Северной столицы, там, где некогда состоялся первый российский киносеанс, незадолго до революции расположилась кинематографическая фирма инженера Карпинского. Хозяин назвал свое предприятие "Омниум-кино" — здесь снимали документальные ленты и делали художественные фильмы, которые с удовольствием смотрели в Петербурге и Москве. После 1917 года, когда кинематограф был объявлен важнейшим из искусств, все имущество "Омниум-кино" было передано Петроградскому кинокомитету. Тут, на месте театра-сада "Аквариум", впоследствии была построена знаменитая на весь мир киностудия "Ленфильм".
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