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Автор Максим Кондратьев

История "живой фотографии" в России

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16 мая 1896 года в Петербурге состоялся первый в нашей стране киносеанс. Показ коротких документальных фильмов знаменитых братьев Люмьер — "Прибытие поезда", "Выход рабочих с фабрики Люмьер", "Завтрак младенца", "Политый поливальщик" и других — длился около десяти минут, а потому "поместился" в антракт между 2-м и 3-м отделениями оперетты "Альфред-паша в Париже". Реакция зрителей была чрезвычайно бурной, а через несколько дней начинание столицы империи подхватила и Москва…

Фото: AP

А самый первый в истории киносеанс состоялся за пять месяцев до петербургского дебюта. Произошло это 28 декабря 1895 года в Париже, в кафе на бульваре Капуцинок, где братья Огюст и Луи Люмьер продемонстрировали свой синематограф, имевший необычайный успех. Именно эта дата считается днем рождения кино.

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О новом парижском аттракционе довольно быстро узнали в других европейских столицах, и уже в феврале следующего года аппараты Люмьеров, с помощью которых можно было снимать и демонстрировать кинофильмы, появились в Лондоне, Брюсселе, в апреле — в Берлине, в мае — в Вене, Петербурге, Москве, а затем в Мадриде и Нью-Йорке. К концу года синематограф оказался в Египте, Индии, Японии и даже Австралии!

Первый российский киносеанс прошел в летнем саду "Аквариум" на Каменностровском проспекте северной столицы. Он не был организован специально — десятиминутную подборку фильмов братьев Люмьер продемонстрировали, чтобы заполнить время антракта, но эффект от синематографа был потрясающим. Через пару дней первый киносеанс состоялся в Москве, а летом того же года фильмы знаменитых французов показывали уже на Нижегородской ярмарке! Здесь ленты увидел Максим Горький, который сделал подробное описание своих впечатлений.

"Вчера я был в царстве теней… Там звуков нет и нет красок. Там всё окрашено в серый однотонный свет… Это не жизнь, а тень жизни, и это не движение, а беззвучная тень движения". Размышляя над увиденным, писатель предрек этому "изобретению, ввиду его поражающей оригинальности… широкое распространение", но, вместе с тем сделал и печальный вывод: "раньше, чем послужить науке и помочь совершенствованию людей, синематограф послужит Нижегородской ярмарке и поможет популяризации разврата".

Летом того же 1896 года в первом петербургском кинотеатре, который располагался на Невском, 46, началась регулярная демонстрация фильмов братьев Люмьер. Поначалу зрители могли увидеть здесь только иностранные фильмы. Осенью "живая фотография" добралась до Киева, Харькова и Ростова-на-Дону.

Фото: AP

Заботясь о повышении популярности своего детища, изобретатели кино, французы, стали снимать сюжеты из жизни разных стран, где демонстрировались фильмы, в том числе и о России. Так, французские операторы зафиксировали на пленке коронацию Николая II, а затем сняли ленты о донских казаках, о добыче нефти в Баку, о рыбной ловле на Волге и даже о военных маневрах. Французы делали попытки снимать художественные фильмы на классические сюжеты, для чего своих актеров иностранцы наряжали в старорусские костюмы. Вскоре появились и первые отечественные кино-мастера.

Началось всё с "Первого синематографического ателье А. О. Дранкова", хозяин которого, известный журналист и фоторепортер Александр Осипович Дранков, попытался в 1907 году наладить собственное производство фильмов. Новое дело сопровождалось крикливой рекламой: "Первое в России синематографическое ателье! Выделка лент для синематографов! События России и окраин! Виды городов и деревень!" Помимо цены, в те годы фильмы сопровождались и обязательным указанием метража пленки: "Виды Москвы и Московский Кремль" — 153 м, 91 руб., 80 коп., "Свидание государя-императора с английским королем Эдуардом" — 500 м., 180 рублей. Помимо документалистики, Дранков начал первым в России снимать и художественные фильмы.

Наибольшую известность приобрел его "костюмный" фильм "Стенька Разин и княжна", иначе называемый "Понизовская вольница". Актеры, наряженные в театральные костюмы и с приклеенными бородами, интенсивно жестикулируя, изображали кипение страстей вокруг атамана Стеньки Разина и персидской княжны. Несмотря на то, что сюжет и финал всем хорошо известны, между эпизодами в фильм были вставлены титры — для пояснения происходящего. Ленту сопровождала специально для нее написанная симфоническая музыка, автором которой стал композитор И. Ипполитов-Иванов.

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В итоге фильм получился на семь с половиной минут. Его первая демонстрация состоялась 15 октября 1908 года и прошла с большим успехом, на волне которого у Дранкова появился конкурент — в Москве съемки фильмов начал Александр Ханжонков. Именно соперничество Дранкова и Ханжонкова стало на протяжении десяти лет наиболее мощной движущей силой развития русского кинематографа. К 1916 году в Петербурге существовали уже девять фирм по производству фильмов, работало 18 контор, занимавшихся прокатом, а также было зарегистрировано 144 кинотеатра, из них 30 только на Невском проспекте.

Фото: AP

Любопытно, что именно на Каменностровском проспекте Северной столицы, там, где некогда состоялся первый российский киносеанс, незадолго до революции расположилась кинематографическая фирма инженера Карпинского. Хозяин назвал свое предприятие "Омниум-кино" — здесь снимали документальные ленты и делали художественные фильмы, которые с удовольствием смотрели в Петербурге и Москве. После 1917 года, когда кинематограф был объявлен важнейшим из искусств, все имущество "Омниум-кино" было передано Петроградскому кинокомитету. Тут, на месте театра-сада "Аквариум", впоследствии была построена знаменитая на весь мир киностудия "Ленфильм".

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