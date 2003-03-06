Чужие мозги сделали США супердержавой

США стали супердержавой прежде всего благодаря успехам своей экономики. По мнению историка Джозефа Адлера (Joseph Adler), во многом успех США был обеспечен американскими изобретателями и новаторами. Ряд изобретений, сделанных еще в ХIХ веке, обеспечили США многолетнее лидерство в технологической и военной сферах. Некоторые из этих открытий, были сделаны в других странах, однако там они оказались невостребованными.

Какие изобретения "присвоили" США

К примеру, в 1807 году американец Роберт Фултон совершил первое плавание на пароходе в США. Однако первый его пароход был построен и прошел испытание во Франции в 1803 году, но император Наполеон Бонапарт отказал изобретателю в дальнейшем финансировании (ранее Фултон построил для Наполеона подводную лодку, которая также успешно прошла испытания, но император счел ее дорогой безделушкой). Уже в 1819 году первый американский пароход пересек Атлантический океан, а с 1830-х годов суда с паровыми двигателями окончательно похоронили гегемонию парусного флота.

В США создал первый телевизор эмигрант из России Владимир Зворыкин в 1933 году. Вместе с еще одним выходцем из России — Давидом Сарновым, президентом RCA (Radio Corporation of America) он создал первую телевизионную станцию, а заводы RCA начали производство первых телевизоров. Зворыкин позже изобрел прибор ночного видения, а RCA стадл и поныне является одним из крупнейших мировых производителей телевизионной техники. Другой эмигрант из России Игорь Сикорский, авиаконструктор (на одном его самолетов был совершен первый трансатлантический перелет), построил в США первый вертолет (геликоптер) в 1939 году. В 2001 году в вооруженных силах мира используется около 18 тыс. вертолетов, общий вертолетный парк достигает 30 тыс. машин. Примерно 40% мирового рынка вертолетов контролируют американские производители, а компания Sikorsky Aviation Corporation остается одним из мировых лидеров.

Наиболее знаменитые американские патенты

1836 год. Патент под номером 1. Инженер Джон Рагглз запатентовал паровозные колеса. С того времени их форма изменилась незначительно. Первый паровоз в США построил Джон Стивенс в 1825 году, а первая железная дорога появилась в 1830 году. Колеса Рагглза позволили поездам более устойчиво держаться на рельсах и развивать значительно большую скорость. Развитие железнодорожного транспорта было необходимым условием для промышленной революции во всех странах мира. Густота сети железных дорог поныне считается одним из основных показателей экономического потенциала государства.

1840 год. Сэмюэль Морзе (любопытно, что он, как и Фултон по профессии были художниками) патентует телеграф и в мир входит понятие "азбука Морзе". В 1844 году была передана первая телеграмма из Вашингтона в соседний город Балтимор. Телеграмму отправлял лично Морзе. В 1858 году был проложен первый трансатлантический кабель (это сделал американский предприниматель Сайрус Филд). Морзе по праву считается одним из создателей индустрии телекоммуникаций, которая ныне является одной из наиболее быстроразвивающихся и наукоемких отраслей мировой экономики.

1844 год. Чарльз Гудийр патентует свое изобретение технологии получения искусственного каучука. Впервые в мире появляется универсальный искусственный материал — резина. Это изобретение дало толчок многочисленным новациям в промышленном производстве. В частности, Гудийр предлагал использовать резину для упаковки продуктов — пластик, изготовленный на основе резины, ныне используется для этой цели. Гудийр умер в страшной бедности. Известная компания Goodyear Tire & Rubber Cо — один из крупнейших производителей автомобильных покрышек, названа в его честь, использует многие патенты изобретателя, но не имеет ни к нему, ни к его семье никакого отношения.

1856 год. Генри Бессемер патентует "бессемеровскую сталь" — сталь повышенной прочности. Сталь становится универсальным материалом для строительства инженерных сооружений. Благодаря Бессемеру, новые технологии в области высотного строительства на долгое время обеспечили США лидерство в этой сфере — фактически, Бессемер сделал США "страной небоскребов".

1869 год. Генри Вестингауз патентует воздушный тормоз для железнодорожных вагонов, что резко повысило безопасность железнодорожных перевозок. Основанная им компания Westinghouse Electric Company ныне является одним из мировых лидеров в электротехнической отрасли. Примерно 50% атомных станций мира используют технологии и продукты этой фирмы.

1876 год. Александр Белл патентует телефонный аппарат. Любопытно, что заявку на патент он подал 14 февраля, а буквально часом позже заявку на аналогичное изобретение подал другой американский изобретатель Исайа Грей, который долгое время оспаривал первенство Белла. Кроме того, популярно мнение, что Белл позаимствовал ряд идей у итальянского ученого Антонио Меуччи, который работал на Кубе и подал патентную заявку на изобретенный им телефон в еще 1871 году. Меуччи отправил информацию о своем изобретении американской компании Western Union, с которой сотрудничал Белл. Компания сообщила Меуччи, что утеряла посланные им документы. В 1887 году суд Нью-Йорка признал первенство Меуччи, но благодаря вовремя и правильно оформленному патенту все права на изобретение остались у Белла. В 1915 году Белл совершает первый трансконтинентальный телефонный звонок — из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Компания Bell (создана изобретателем в 1879 году) поныне является одним из лидеров в области телекоммуникаций, а совокупное время всех международных телефонных переговоров в 2002 году в мире составило 10 биллионов минут.

1878 год. Томас Эдисон патентует электрическую лампочку. Ранее успеха в этом добился русский изобретатель Александр Лодыгин, который уже в 1873 году демонстрировал электрическое освещение в Санкт-Петербурге и Одессе. Однако Эдисон решил главную проблему — он нашел материал, необходимый для нити накаливания лампочки. Лампочка Эдисона практически не отличается от современных. Компания General Electric, основанная Эдисоном, успешно действует и поныне и является одной из крупнейших фирм мира. Она до сих пор выпускает электрические лампочки.

1888 год. Джордж Истман патентует фотоаппарат, в котором пленка наматывалась на катушку. Истман усовершенствовал кинопленку — она стала легкой и гибкой. Это изобретение поныне используется во всех современных пленочных фото и киноаппаратах. Первый фотоаппарат Истмана назывался "Кодак. Созданная изобретателем компания Eastman Kodak Company входит в число 25 крупнейших компаний США.

1904 год. Кинг Жиллет патентует безопасную бритву со сменными лезвиями. В мир приходит новая идеология — одноразовость. Революционность идеи Жиллета заключалась в том, что вещи должны быть дешевыми и отнюдь не обязаны служить долго. В 1926 году Жиллет основывает свою компанию Gillett. В 2001 году только продажи одной марки бритв Gillett — March3 достигли $1 млрд.

1906 год. Пионеры воздухоплавания братья Орвил и Уилбур Райт патентуют самолет (первый успешный полет был совершен ими в 1903 году и продолжался 12 секунд). На сегодняшний день авиаиндустрия США является мощнейшей индустрией мира. По данным Международного Института Стратегических ИсследованийInternational Institute for Strategic Studies, в армиях мира используется около 34 тыс. самолетов (США используют более 9 тыс., Россия — более 6 тыс.). По данным Ассоциации аэрокосмической промышленности СШАAerospace Industries Assosiation, только в 2001 году объемы продаж американских авиакосмических компаний составили $151 млрд. В первом квартале 2002 года США экспортировали 447 истребителей и бомбардировщиков, 58 пассажирских самолетов, 4 транспортных, без учета запасных частей. Исследовательская организация Forecast International прогнозирует, что мировую авиапромышленность ожидает бум заказов на пассажирские авиалайнеры. В 2002–2011 годах будет произведено почти 7 тыс. таких самолетов на сумму $550 млрд. Производство уменьшится в 2002 и 2003 годах, но резко возрастет в 2004 году. Крупнейшим производителем самолетов в мире будет американская компания Bоeing, на долю которой придется более 57% мирового рынка.

1914 год. Роберт Годдард патентует ракету. Первый успешный запуск ракеты с кислородно-углеводородным двигателем он произвел в 1926 году. Ракета поднялась на высоту 12.5 метров. При жизни Годдард получил 83 патента на изобретения в области ракетостроения, еще 131 патент был получен уже после его смерти.

Первая советская ракета была запущена в 1933 году. Ее создателем был Сергей Королев, будущий "отец" космической советской программы. Любопытно, что в послевоенные годы США и СССР для развития своих ракетных программ воспользовались изобретениями немецкого инженера Вернера фон Брауна, который создал первую крылатую ракету (Фау-1) и первую баллистическую ракету (Фау-2), которые активно применялись нацистской Германией для бомбардировок Англии и Бельгии. После войны Браун работал в США, а часть немецкого арсенала "Фау" была переправлена в СССР, где тщательно изучалась. Любопытно, что боевые ракеты и в США, и в СССР были использованы для космических программ. Для этого фон Браун разработал первую космическую ракету Redstown, а Королев модифицировал советскую баллистическую ракету Р-7 — в результате на орбитах появились советские и американские спутники и космические корабли.

C 1957 по 2000 год в мире было проведено 4982 запуска космических аппаратов. По данным Национальной Аэрокосмической Администрации США (NASA), наибольшее число запусков приходится на долю России (Россия здесь фигурирует, как правопреемник космической программы СССР) — 3 142. На втором месте США — 1 399. Далее в списке: Япония (67), Европейское Космическое Агентство (88), Китай (62), Франция (39), Индия (21), Великобритания (18), Германия (16), Канада (13).

Ракеты стали основой стратегических и тактических арсеналов многих армий мира. По состоянию на 2001 год, США обладали примерно 900 баллистическими и примерно 3.3 тыс. тактических ракет, способными нести ядерные боеголовки. Арсенал России составлял примерно 1.1 тыс. баллистических ракет и около 4 тыс. тактических. Великобритании — 48 баллистических, Франции — 64 баллистических и около 80 тактических, Китая — 20 баллистических и около 400 тактических. Тактические ракеты с ядерными боеголовками также есть у Израиля (около 200), Индии (по оценкам экспертов, около 60), Пакистана — около 30, Северной Кореи (2 — 5). Кроме того, по различным оценкам, в мире накоплено от 6 до 8 тыс. тактических ракет. В 2001 году продажи ракет в США достигли $10.8 млрд.

1917 год. Кларенс Сандерс патентует супермаркет. Начало революции в розничной торговле.

1930 год. Клэренс Бердси патентует замороженную еду. Благодаря широкому распространению холодильников, возникает новая отрасль пищевой промышленности, специализирующаяся на изготовлении полуфабрикатов.

1935 год. Чарльз Дэрроу патентует игру "Монополия" — поныне самую популярную настольную игру в мире. Множество современных компьютерных игр используют идеологию, заложенную в "Монополии".

1937 год. Уоллес Карозерс патентует нейлон. В мире появляется синтетическая одежда. Это изобретение оказало колоссальное влияние на развитие химической и легкой промышленности.

1950 год. Физики Джон Бардин и Уильям Брэттен патентуют транзистор. Начало очередной революции: транзисторы позволили создать компьютер UNIVAC (1951 год), что послужило началом современной эпохи компьютеризации. Уже в 1957 году был создан первый язык программирования Fortran. В 1971 году компания Intel совершила новый шаг — создала микропроцессор (2250 микротранзисторов были размещены на кристалле величиной с ноготь человека). В 1977 году компания Apple начала массовое производство первых персональных компьютеров (ПК). В 1981 году Сатья Асиджа, индийский математик, работавший в США, запатентовал первую компьютерную программу. Открытие Бардина и Брэттона (вместе с ними работал также известный физик Уильям Шокли) обеспечило США лидерство на мировом компьютерном рынке. Микропроцессоры Intel установлены примерно на 80% всех компьютеров мира. В первую десятку крупнейших мировых производителей ПК входят американские компании Dell, Hewlett-Packard, Compaq, Gateway, Apple, IBM. Американские софтверные компании — Microsoft, Simantec, Adobe — контролируют большую часть мирового рынка программного обеспечения.

1955 год. Всемирно известные физики Энрико Ферми и Отто Сцилард патентуют ядерный реактор. Первый ядерный реактор был запущен ими в 1942 году, его мощность составляла 0.5 Вт. Первая ядерная электростанция появилась в 1954 году. В 2001 году в мире действовало 438 атомных реакторов (104 из них в США). Атомная энергетика обеспечивает производство 19.8% электроэнергии потребляемой в США, Россия — 14.9%, Украина — 47.3%, Армения — 30%, Литва — 73.7%. В 1955 году США построили первую атомную подлодку "Наутилус", а СССР в 1957 — первое минное судно с ядерным двигателем — ледокол "Ленин".

Мирная ядерная энергетика долгое время была лишь своеобразным "довеском" к военным программам. По данным американского Центра Оборонной ИнформацииCenter for Defense Information, в феврале 2002 года страны мира обладали следующими ядерными арсеналами: Китай — 400 ядерных зарядов (стратегических — 250, тактических — 120), Франция — 350 (все стратегические), Индия — 60 (все стратегические), Израиль — 100-200 (все стратегические), Пакистан — 24-48 (все стратегические), Россия — примерно 10 тыс. (около 6 тыс. — стратегических, приблизительно 4 тыс. — тактических), Великобритания — 185 (180 — стратегических, 5 — тактических), США — 10.656 тыс.(8.646 тыс. стратегических, 2.010 тыс. — тактических).

1957 год. Роберт Баумэн патентует искусственный спутник Земли (выведен на орбиту в 1958 году). При этом, первый спутник был запущен в СССР в 1957 году. Однако, если в СССР и России эта отрасль была и остается убыточной, в США использование космического пространства стало рентабельным. В 2001 году объем продаж космической техники США составил $31 млрд. Только в первом квартале 2002 года США экспортировали три спутника.

По данным Goddard Space Flight Center (информация по состоянию на 1997 год) за эти годы на орбиты было выведено в общей сложности около 2.5 тыс. спутников (США принадлежали 714, СССР/России — 1361). Однако состояние российской космической группировки в настоящий момент весьма плачевно. К примеру, по данным Института Исследований Энергии и Окружающей Среды (Institute for Energy and Environmental Research), из 21 спутника, которые ранее следили за стратегическими ядерными силами США, на орбите осталось лишь три.

Congressional Research Service подсчитал, за 40 лет (с 1961 по октябрь 2001 года) в космосе побывало 422 человека. Из них: 267 американцев, 97 граждан стран бывшего СССР, 11 немцев, 9 канадцев, 8 французов, 5 японцев, 3 итальянца, по два представителя Болгарии и Испании и по одному представителю из 17 государств.