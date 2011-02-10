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Автор Антон Евсеев

Эра дирижаблей скоро вернется

Эврика » Изобретения

Если вы думаете, что дирижабли безнадежно устарели, хорошенько подумайте еще раз. Возможно, вы просто не видели последнюю разработку компании World SkyCat Ltd., воплотившую незаслуженно забытый аппарат в новом облике. Не исключено, что скоро этот вид транспорта станет таким же популярным, как самолеты.

Фото: AP

Разница между гибридным дирижаблем и обычным огромна, говорит Майкл Стюарт, исполнительный директор World SkyCat Ltd. Для начала, поясняет он, новый дирижабль представляет собой гибрид с самолетом. Подъемная сила гелия в сочетании с аэродинамическими характеристиками самолета переворачивает все современные представления о летательных аппаратах. Два двигателя, расположенные по обе стороны от оболочки с воздухом, обеспечивают легкость управления на малых скоростях, а усовершенствованная конструкция позволяет SkyLiner обойтись без помощи "посадочной команды".

Грузоподъемность у нового дирижабля впечатляющая — Стюарт говорит, что цеппелин может запросто поднять груз весом в 200 тонн или даже больше. Кроме того, за счет особых воздушных подушек аппарат может приземляться на совершенно не приспособленных для этого площадках — как в тундре, так и на пересеченной местности.

Несколько лет назад SkyCat успешно опробовала прототип SkyLiner — модель с игривым названием Sky Kitten. Сейчас же компания замахнулась на дирижабли, способные поднимать тысячетонные грузы. Единственная проблема — это дороговизна подобных аппаратов. "Если на постройку обычного дирижабля требуются миллионы долларов, то на гибриды нужны уже сотни миллионов", — сетует Стюарт.

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Впрочем, Стюарт и компания не унывают: то, что у гибридных цеппелинов есть будущее, убедительно доказал заключенный не так давно контракт между военным подрядчиком Northrop Grumman и конкурентами SkyCat — британской компанией Hybrid Air Vehicles Ltd. Скоро на вооружении американской армии появится дирижабль-гибрид. После чего, рассуждает Стюарт, об этих аппаратах наконец-то узнают все, и тогда на SkyCat посыплются заявки.

Некоторые детали сделки уже известны: проект под названием Long Endurance Multi-Intelligence Vehicle обойдется в 517 миллионов долларов. Длина военного дирижабля превосходит протяженность футбольного поля, высота полета составляет порядка шести тысяч метров, а использоваться он будет для наблюдения за американскими войсками в Афганистане уже в 2012 году.

Фото: AP

Стюарт, впрочем, считает, что гибриды будут более востребованы в грузоперевозках: "Этот рынок все время расширяется. Один из его сегментов — регулярные перевозки, где первенство принадлежит Boeing 747, которому мы сможем составить вполне достойную конкуренцию. Кроме того, SkyLiner будет незаменим там, где не сможет приземлиться никакая другая машина".

В последнем Стюарт прав: уникальные посадочные способности SkyLiner сделают возможной добычу природных ресурсов в отдаленных регионах или оказание гуманитарной помощи. Расходы на обслуживание дирижабля невелики: час работы SkyLiner обойдется нанимателю в полторы тысячи долларов — и это с учетом топлива и работы членов экипажа.

Напомню, что впервые дирижабль изобрел французский ученый Жан Батист Мари Шарль Менье в конце XVIII века. Он должен был быть сделан в форме эллипсоида. Управляемость должна была быть осуществлена с помощью трех пропеллеров, вращаемых вручную усилиями 80 человек. Изменяя объем газа в аэростате путем использования баллонета (это небольшой внутренний газонепроницаемый отсек, находящийся между газовой и внешней оболочкой дирижабля, в который можно накачивать воздух или выпускать его с целью управления высотой подъема), можно было регулировать высоту полета дирижабля, поэтому он предложил две оболочки — внешнюю основную и внутреннюю.

Однако этот дирижабль так и не был построен, поскольку осуществлению данного проекта помешала разразившаяся в то время война монархий Европы и революционной Франции (во время которой изобретатель был тяжело ранен и в результате скончался). Более чем полвека спустя другой французский изобретатель, Анри Жиффар, воспользовавшись идеями Менье, смог построить летательный аппарат, оснащенный паровым двигателем. Первый полет на этом дирижабле состоялся 26 сентября 1852 года с парижского ипподрома. Именно с этого времени и начинается история дирижаблей.

Далее этот вид воздушного транспорта начал стремительно развиваться. И уже в 1884 году был осуществлен первый полностью управляемый свободный полет на французском военном дирижабле с электрическим двигателем. А в 1899 году было начато производство дирижаблей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания.

Кстати, именно эти экземпляры и получили название "цеппелин", по имени их конструктора — немецкого инженера графа Фердинанда фон Цеппелина. Их основным ноу-хау был не столько двигатель "Даймлер" мощностью 14,2 лошадиной силы, сколько принципиально другая конструкция. Цеппелины еще называют жесткими дирижаблями — их основной особенностью являлось распределение несущего газа по отдельным замкнутым отсекам, размещенным внутри обтянутого тканью металлического каркаса, воспринимавшего все нагрузки и избавлявшего от необходимости поддерживать посредством баллонетов избыточное давление несущего газа.

Правда, сам Фердинанд фон Цеппелин не являлся изобретателем этой конструкции — он позаимствовал ее у инженера Д. Шварца, чей небольшой жесткий дирижабль совершил свой первый полет двумя годами раньше. Он просто усовершенствовал ее, в результате чего до сих пор все жесткие дирижабли называют цеппелинами.

Фото: AP

 

Интересно, что параллельно с дирижаблями развивалось и самолетостроение, однако долгое время аэропланы не могли вытеснить летучих гигантов, так как те были более грузоподъемны и могли перевезти большее количество пассажиров. Поэтому первые 30 лет XX века по праву называют "эрой дирижаблей". Именно тогда знаменитый "Граф Цеппелин" совершил свои знаменитые путешествия в Южную Америку и Антарктиду, а после стал первым регулярным воздушным лайнером, перевозящим пассажиров из Германии в Бразилию (и оставался таковым до 1937 года). А один из крупнейших дирижаблей в мире, американский "Акрон", номинальным объемом 184 тысяч кубических метров, мог нести на борту до пяти небольших самолетов, несколько тонн груза и теоретически был способен преодолеть без посадки около 17 тысяч километров.

Однако с середины 30-х годов дирижабли стали все реже появляться в небе. Считается, что начало упадка интереса к воздушным гигантам произошло из-за того, что в 1937 году при посадке в Лэйкхерсте сгорел немецкий пассажирский дирижабль-лайнер "Гинденбург". В результате этого погибло 35 из 97 находившихся на его борту человек, а также один член наземной команды (в те времена это была самая крупная катастрофа, связанная с летательным аппаратом).

Этот случай отрицательно повлиял на репутацию дирижаблей как надежных летательных аппаратов. И хотя заполненные взрывоопасным газом водородом дирижабли редко горели и терпели аварии, однако их катастрофы причиняли намного большие разрушения по сравнению с самолетами того времени. Поэтому общественный резонанс от катастрофы дирижабля был несравнимо выше, чем от катастроф самолетов. Так что после Лэйкхерстской трагедии активная эксплуатация дирижаблей как пассажирских и грузовых авиалайнеров была прекращена.

Тем не менее в конце XX века у изобретателей вновь появился интерес к дирижаблям. Однако теперь вместо взрывоопасного водорода в их баллонах стали применять инертный гелий, получение которого стало относительно дешевым с развитием техники. Вместе с тем сфера их применения до сих пор остается весьма ограниченной — воздушные гиганты используются в рекламных и увеселительных полетах, а также при наблюдении за дорожным движением и аэрофотосъемке. Кроме того, многие дирижабли служат своеобразными воздушными отелями.

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Впрочем, во многих странах мира сейчас пытаются возродить использование дирижаблей в качестве грузовых авиалайнеров (и здесь проект, предложенный SkyCat, является одной из первых ласточек). Считается, что дирижабль идеально подходит для транспортировки грузов необычной формы. Так что, возможно, в ближайшем будущем величественно парящий в небе аэростат станет обычной деталью городского пейзажа…

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Темы дирижабль фердинанд цеппелин летательный аппарат изобретатель дирижабля
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