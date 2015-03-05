6 марта: Пурим, День дантиста и правда пионеров

0:05 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

6 марта

Международный день зубного врача

Еврейский праздник Пурим

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Православный календарь

День памяти преподобного Тимофея пустынника. Подвизался в монастыре при горе Олимп. Имел дар исцеления болезней и изгнания нечистых духов. Скончался в 795 году в глубокой старости.

Народные традиции

День Тимофея. Тимофей Весновей.

"По Тимофею — начало весны".

"Вестник теплых дней".

"Весновей теплом веет — стариков греет".

Дует вешний ветер перемен.

Как ни злись метелица, все весной повеивает.

Именинники: Георгий, Евстафий, Тимофей и Юрий.

События

6 марта 1853 года в Венеции состоялся первый показ знаменитой оперы Джузеппе Верди "Травиата".

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Взлеты и падения Джузеппе Верди

6 марта 1899 года немецкий химик Феликс Хоффман из компании Bayer получил патент на аспирин. Универсальные лечебные качества и широкое распространение аспирина дают основание называть его одним из главных лекарств ХХ века.

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6 марта 1913 года (21 февраля по ст. ст.) по всей России прошли торжества, посвященные 300-летию дома Романовых. Кто бы мог предположить, что пройдет всего четыре года — и монархия будет свергнута.

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Смотрите фоторепортаж: 400 лет дому Романовых

6 марта 1913 года в газете Сан-Франциско впервые в печати было упомянуто слово "джаз". Американский журнал Literary Digest в октябре 1917 авторитетно разъяснял, что "джаз — это музыка, заставляющая людей трястись, прыгать и корчиться". Современное его написание — jazz — утвердилось в 1920-е годы. До этого писали: chas, jasm, gism, jas, jass, jaz.

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Московский джаз: привет от Дюка

6 марта 1925 года вышел первый номер газеты "Пионерская правда".

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6 марта 1928 года — свадьба Оскара и Эмилии Шиндлер. Не будь этого, может, они потом и не прошли бы выпавшего им испытания.

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6 марта 1957 года на карте мира появилось новое независимое африканское государство Гана со столицей в городе Аккра.

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6 марта 1966 года свадьбу сыграли актеры Никита Михалков и Анастасия Вертинская.

Мы писали раньше: Неутомленное солнце

6 марта 1967 года на экраны вышел фильм Георгия Натансона "Старшая сестра" с Татьяной Дорониной в главной роли.

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Татьяна Доронина: Идет целенаправленное уничтожение…

6 марта 1975 года итало-французский фильм "Зорро" с Аленом Делоном в главной роли вышел в прокат в Италии. 15 марта он появится и на французских экранах. Когда сравнительно скоро его увидят и советские зрители, подростки начнут метить знаком "Z" все, до чего смогут добраться.

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Ален Делон: предчувствие заката

6 марта 1997 года состоялось открытие первого официального сайта действующего монарха — британской королевы Елизаветы II.

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6 марта 2005 года в японском городе Симода открыт памятный знак в честь миссии вице-адмирала Евфимия Путятина, положившей начало российско-японским отношениям.

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Дни рождения

6 марта 1475 года родился Микеланджело (Микеланджело Буонаротти), знаменитый итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт.

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6 марта 1619 года родился Савиньен де Сирано Де Бержерак, французский сатирик и драматург.

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6 марта в 1913 года родился легендарный летчик-ас, наводивший ужас на фашистов, маршал авиации Александр Покрышкин.

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6 марта 1926 года в Нью-Йорке родился Алан Гринспен, на протяжении 20 лет, с 1987 по 2006 год, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы США.

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6 марта 1926 года - день рождения польского режиссера театра и кино Анджея Вайды.

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6 марта 1927 года родился Габриэль Гарсия Маркес. Самый известный колумбиец в мире, лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года, он говорит, что его истинное призвание — это рассказывать истории.

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6 марта 1934 года родился Михаил Жванецкий, наверное, самый известный одесский сатирик. "Дежурный по стране".

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6 марта 1937 года родилась Валентина Николаева-Терешкова, первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР № 6. Свой полет на космическом корабле "Восток-6" она совершила в июне 1963 года.

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6 марта 1969 года родился Татьяна Буланова, поп-певица, предварительно выплакавшая все слезы, потом с гитарой наперевес штурмовавшая музыкальный Олимп, вновь вернувшаяся к истокам. Жена прежнего капитана футбольного клуба "Зенит" Владислава Радимова.

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Скорбные даты

6 марта 1837 года скончался Юрий Лисянский, знаменитый русский мореплаватель, первым из наших соотечественников совершивший кругосветное плавание.

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6 марта 1973 года умер Александр Птушко, кинорежиссер, сценарист, художник, народный артист СССР (1969). Прославился своими фильмами для детей, особенно постановкой сказок ("Новый Гулливер", "Каменный цветок", "Садко", "Алые паруса").

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6 марта 1975 года скончался Ефим Копелян, известный советский актер. Голос за кадром в "Семнадцати мгновений весны" принадлежит ему, а поистине всенародно известным его сделала роль злодея Бурнаша в знаменитых "Приключениях Неуловимых".

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6 марта 1994 года умер Тенгиз Абуладзе, грузинский кинорежиссер ("Покаяние").

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6 марта 2013 года, два года назад, погиб Андрей Панин, актер театра и кино ("Мама, не горюй", "Каменская, "Семейные тайны", "Бригада", "Журов").

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