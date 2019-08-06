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Как поднять "Комсомолец"? Пока это фантастика

Наука » Экология » Природа print

Ученые России и Норвегии исследовали и обнаружили превышение уровня радиации в 100 тысяч раз около затонувшей 30 лет назад советской атомной подлодки "Комсомолец". Но действительно ли идет речь об уровне радиации, или вопрос в загрязнении района? Установлено превышение уровня цезия-137 в донных отложениях 1991-1993 годов. Норвежские власти и СМИ снова заговорили о "Комсомольце".


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Какие возможны последствия? Или здесь многое смешалось в одну кучу и получился "испорченный телефон"? Обо всем этом и многом другом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал российский политолог, политический консультант, президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов.

Читайте начало интервью:

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— Игорь, около затонувшей 30 лет назад советской атомной подлодки "Комсомолец" обнаружена страшная радиация, в сто тысяч раз большая, чем естественный фон. Норвежцы сказали, что могут предъявить России претензии, что мы должны с этим что-то делать — заплатить за эту радиацию или поднять АПЛ. Как вы считаете, какие возможны последствия? Что нужно делать в такой ситуации?

— Напомню, атомная подводная лодка "Комсомолец" затонула в апреле-месяце 1989 года — еще во времена СССР. И теперь я бы здесь не стал торопить события. Никто ничего не предъявил. И речь идет о том, что уровень концентрации вредных веществ в воде, который в этой акватории находится, стал сильно выше, чем должно быть в соответствии с нормой. Но здесь, как говорят специалисты, есть очень важные моменты.

Принципиальный вопрос, важнейший: ядерный реактор, который находится на этой подлодке, заглушен либо нет. Официально он был заглушен, когда эта подводная лодка потерпела аварию. Теоретически этот ядерный реактор мог начать испускать радиацию. А еще один важнейший момент: не радиация была зафиксирована, было зафиксировано резкое увеличение количества грязных веществ в воде.

— Вот я читаю "Интерфакс": "превышение уровня радиации в районе затонувшей лодки".

— Нет, это как раз неточность. Здесь смешивается уровень радиации и уровень загрязнения, потому что загрязнение происходит не за счет радиации в воде, а за счет токсичного вещества, количество которого увеличилось в одном кубометре воды. Радиация излучается, а вода загрязняется.

Там установлено не превышение уровня радиации, это неправильно источник утверждает. Речь, в первую очередь, идет о загрязнении. Здесь смешались две разные истории: уровень радиации, его превышение в донных отложениях и уровень вредного вещества. Поэтому сейчас проводится дополнительная экспертиза, которая должна дать ответ на этот вопрос.

Если действительно будет подтверждено такое превышение уровня радиации, это очень опасный сигнал, который означает, что реактор может давать эту радиацию, потому что подлодка пролежала на дне моря — на большой глубине — уже 30 лет, понятно, что она разрушается.

Но если это повышение — просто загрязнение, в том числе этим очень плохим веществом, это означает, что не так там все страшно, хотя, конечно, тоже плохо. Ученые и до этого держали под наблюдением эту зону. В любом случае эта важная история, и в ближайшее время обещает точно экспертиза установить, это радиация или загрязнение.

Рано в любом случае обо всем этом говорить, и не имеет смысла гадать, будет ли нам что-то предъявлено, или нет. А уж тем более, пока совершенно рано говорить о том, какие меры надо принимать. Все это требует дополнительных исследований. Опять же, напомню, что подлодка лежит на очень большой глубине — почти полторы тысячи метров.

А в истории еще не было случаев, когда поднимали подводную лодку с такой большой глубины. Максимальная глубина, с которой поднимали атомные подводные лодки, — это всего 200-300 метров. И таких операций пока в истории единицы. А с большей глубины — такого просто не было, и никто даже не представляет, как это можно сделать.

— Такой опыт и у нас был. Атомную подводную лодку "Курск" подняли. Она на какой глубине находилась?

— Там сравнительно небольшая глубина была — как раз те же самые две-три сотни метров. Поэтому "Курск" — совершенно другая история. Две-три сотни метров и полторы тысячи — это количественно несравнимо и, соответственно, качественно совершенно разные вещи. Это примерно в шесть раз больше. Таких историй не было.

Поэтому, действительно, это будет и дальше оставаться большой проблемой для всех, не только для нашей страны, это международная проблема. И как ее поднимать, конечно, будут думать ученые и инженеры-практики разных стран. Но пока что это просто фантастика. Ведь дело совсем не в том, хочет Россия ее поднимать или не хочет.

Даже если там есть утечка радиации и дальше она будет истекать, вопрос в технологиях, которых в настоящий момент просто нет. Если что-то придумают и осуществят, то это в первый раз будет такое исполнено. В таком случае это будет действительно прорыв в мировой науке и технологии. А пока это, конечно, продолжение неприятной и трагической истории.

Давайте будем ждать, посмотрим, что будет происходить дальше. Пока рановато трубить тревогу. Еще никто ничего, что называется, не предъявил, а мы уже говорим, вот они нам, наверное, хотят что-то предъявить. Пока только один очевидный факт — сильно загрязнена вода за счет токсичного вещества.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы экология радиация загрязнение инна новикова игорь минтусов необычная неделя экспертное мнение подлодка комсомолец
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Как поднять "Комсомолец"? Пока это фантастика
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