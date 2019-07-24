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Автор Редакция рубрики "Мир"

Грузия к России: шаг вперед - десять назад?

Мир » Бывший СССР » Грузия print

Что происходит в Грузии? Как оценить реакцию грузин на оскорбление в прямом эфире российского президента? Как относиться к предшествующим событиям? Действительно ли президент Грузии назвала Россию врагом и оккупантом, обвинила во внутренних беспорядках и проблемах нашу страну?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Игорем Минтусовым

Эти и многие другие вопросы в прямом эфире программы "Необычная неделя" обсудили генеральный директор "Правды.Ру" Инна Новикова и российский политолог, политический консультант, президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов.

Читайте начало интервью:

Игорь Минтусов: Зеленский хорош для Украины, для России — никакой ﻿

— В нашей студии руководитель грузинского туристического агентства Сандро Хомерики недавно сказал, что ничего особенного в Тбилиси не случилось, просто молодежь, которая всегда чем-то недовольна, немного побузила. А вскоре вышел совершенно беспрецедентный эфир на "Рустави 2" с матом, проклятиями и угрозами. Как вы оцениваете все эти события?

— Случилось сразу два таких важных скандальных события, которые оказались в повестке дня отношений России и Грузии, а также в международной повестке с разницей в две недели. Сначала там был изгнан с угрозами из здания парламента представитель Государственной Думы России, хотя в кресло руководителя парламента его посадила принимающая сторона. Он же не сам туда полез.

А через две недели произошла вот эта безобразная выходка грузинского журналиста, на мой взгляд, не очень адекватного, который оскорблял нашего президента. Я это воспринимаю, как ни покажется странным, что это показатель того, что Грузия является очень демократической страной. Ведь сразу начались демонстрации против канала "Рустави".

Там собрались люди, возмущенные оскорблениями, которые нанес этот журналист (даже не хочется произносить его фамилию) Президенту Российской Федерации. Это уже другая история, другая сторона. Есть разные группы населения. Одна группа считает, что Россия является агрессором и оккупантом, оккупировала или помогла отделению Абхазии и Южной Осетии. Они в этом убеждены, и их точку зрения ничем не изменить.

С другой стороны, есть группа населения, которая возмущена такими позорными выходками, журналистом, который не соблюдает даже элементарные нормы морали и т. д., позволяет себе оскорблять, причем так грязно, президента соседней страны.

Вот две истории разные в одной стране, и можно выбирать, какая Грузия вам близка. Митинги протеста против этого канала были такие, что канал просил, чтобы полиция его защитила. Поэтому не надо все окрашивать в черно-белый цвет.

— Люди, конечно, митинговали. Журналист, может быть, не очень адекватный, но его поддержал директор канала, он сказал, что только форма была грубовата, но по сути все правильно. Значительная часть представителей грузинского общества тоже считает, что маму, может быть, там не надо было упоминать, но по сути он прав. А кто-то, наоборот, говорит: молодец, звезда, герой, красавец… Как понять, какая часть Грузии поддерживает этих людей?

— Ответ на этот вопрос может дать только репрезентативный опрос общественного мнения, какая часть населения поддерживает более или менее умеренно либо сильно поддерживает этого журналиста, а какая часть не поддерживает. У меня нет таких данных. Я об этом ничего не смогу сказать.

Вот то, что касается антироссийской пропаганды в Грузии, — да, имеется, конечно, это понятно. Но давайте не забывать, что и на российских официальных каналах длительное время велась активная антигрузинская пропаганда, я имею в виду по отношению к Саакашвили.

— Саакашвили — это не Грузия?

— Саакашвили — это не Грузия, это человек, который был президентом Грузии. Но и на территории Грузии велась и ведется такая же пропаганда не по отношению к русскому народу, а по отношению к нашему президенту, правительству и т. п. Здесь симметрично все, и здесь — в России — была подобная антигрузинская пропаганда. Это же факт.

Когда речь идет об антироссийской пропаганде в Грузии, я не думаю, что там были сюжеты, что русские люди плохие, там наверняка были антипутинские, антипрезидентские и антиправительственные сюжеты. Там никто, я думаю, не говорил о том, что Россия, русский народ — это исчадие ада.

Такая пропаганда — это вообще сюжеты, уничижительные реплики, уничижительные фрагменты текста, которые невозможно проверить, оценочные суждения. Таких текстов полно как со стороны российской пропагандистской машины по отношению к Грузии, так и со стороны грузинской пропагандисткой машины по отношению к России. Я здесь большой разницы не вижу.

— Но президент Грузии ясно сказала о том, что Россия — враг и оккупант. Может быть, большинство людей так и не считают, но какая-то часть агрессивных людей может сказать: мы сейчас будем их мочить, и нам за это ничего не будет. И такие настроения мы тоже только что видели, и это все продолжается.

— Хочу напомнить, что российская часть этой Парламентской православной ассамблеи не на вертолетах спецназа спустилась в парламент Грузии. Их туда пригласило официальное руководство Грузии. Я не знаю, визировал это президент или нет, но они вошли туда не через заднюю дверь, они вошли по приглашению принимающей стороны. Это очень важный, на мой взгляд, момент.

И поэтому то, что президент после этого там говорил… Кстати говоря, я сомневаюсь, что она называла Россию врагом и оккупантом.

— "Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Грузии, назвав ее врагом и оккупантом". Это цитата из "Газеты.ру".

— Это не прямая цитата. У меня есть большие сомнения…

— "Россия — наш враг и оккупант, управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасна, чем открытая агрессия", — точная цитата.

— "Враг" и "оккупант", значит, были именно такие слова… Я просто хочу сказать, какой жест сделали грузинские депутаты: они пригласили парламентариев в первый раз после 2008 года официально посетить Грузию и выступить с трибуны их парламента российских коллег. Это очень большой позитивный шаг.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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