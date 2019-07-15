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Автор Редакция рубрики "Мир"

Директор Georgian Tours: Россию и Грузии вновь сблизит туризм

Мир » Бывший СССР » Грузия print

В ночь на 8 июля у грузинской телекомпании "Рустави 2" начался стихийный митинг из-за оскорбления президента России Габунией. Люди бросали в здание разные предметы и требовали закрыть канал. Протестующие требуют от властей принять меры и не допустить роста напряженности в отношениях двух стран и дальнейших провокаций.


Ехать или не ехать в Грузию русским?

Директор Georgian Tours Сандро Хомерики рассказал "Правде.Ру" об обстановке в Грузии после прокатившейся волны русофобии и о том, кто и зачем протестует в Тбилиси, почему российские туристы в последние три года с удовольствием посещали Грузию, что потерял туристический бизнес Грузии от прекращения авиаперелетов с 8 июля 2019 года, опасно ли говорить в Тбилиси по-русски и делают ли наценку на свои услуги для русских туристов грузинские отельеры, рестораторы и таксисты.

— Сандро, с вашей точки зрения, что происходит в Грузии после провокации против российской делегации?

— Я бываю там часто и могу сказать, что никаких протестов и перекрытий нет, в течение дня проспект Руставели абсолютно свободный, там проезжают машины. Никакого перекрытия проспекта не происходит. Иногда часов в шесть-семь вечера проходят небольшие митинги. Они имеют характер такого клубного действия, туда приходит молодежь.

Как правило, эта молодежь образованная, хорошо одетая. Видно по ней, что это молодежь, учившаяся на Западе либо получившая нормальное образование. То есть это не агрессивная молодежь ни в коем случае. Это что-то вроде тусовки на Тверской улице в Москве, около кинотеатра "Пушкинский".

По проспекту открыто движение автотранспорта, он перекрывается только в одном месте с шести-семи вечера. Я видел там и русских туристов, они тоже ходят на эти митинги. Они слушают, что происходит. Снимают фото и видео на телефон и т. д. И все это только в Тбилиси и идет на убыль. Нигде в других городах подобного не происходит.

— Какой в этом политический подтекст? Или это, как вы говорите, всего лишь бунт молодежи, хотя и не очень хорошо настроенной к России, русофобской?

— Я считаю, что это молодежный бунт, точнее, не бунт вообще. Просто молодежь дорвалась до всего этого, до микрофонов и хочет выкричаться. И не важно, против чего она кричит. Молодежь всегда пытается протестовать на какие-то темы. И все. Что же касается целиком политики, я являюсь, так сказать, аполитичной фигурой, которая занимается туризмом, а туризм вообще всех только сближает.

Надеюсь, что все нынешние недоразумения достаточно быстро пройдут и возобновятся нормальные отношения между нашими странами, которые развивались в течение последних нескольких лет, они все-таки оставили хороший след. То есть было очень много позитивного между грузинами и русскими, которые заново знакомились, и это было очень-очень интересно. И очень много позитива было накоплено и оставлено за это время.

— Почему россиянам так нравилось посещать Грузию в последние годы?

— Во-первых, действует система — эффект запретного плода. Помните, когда Жванецкий в одном из своих юмористических скетчей смотрел в камеру и говорил: "Откройте нам Грузию". Во-вторых, все-таки реформы, которые проведены в Грузии, очень впечатляют. Мы до сих пор сами находимся в недоумении, как это так быстро могло произойти.

У нас теперь отсутствие криминала на улицах и полиция, которой можно доверять. Этого никогда раньше не было в Грузии, а полицейский был такой фигурой, которую лучше обходить стороной, если он не твой знакомый. А сейчас вот полицейскому можно доверять, точно так же, как можно спокойно доверять чиновнику, который никогда не попросит взятки.

Если же требуется ускорить получение какого-нибудь документа, ты платишь в бюджет и получаешь документ всего за один день или за два дня. Не надо искать блат, давать кому-то взятку, ты не унижаешься, не пытаешься заискивать, как это было во время Советского Союза. К хорошему быстро привыкаешь. И это чувствуется во многих аспектах.

И, наверное, Россия нам понравилась… Мы же очень близко знаем друг друга. Грузинская и русская культуры близки. Огромное количество грузинских ресторанов в России. А в Грузии до сих пор много говорят и читают на русском языке. Чтение русских книг или переводов на русском языке актуально у нас. Поэтому россиянам интересно, конечно же, посетить страну, где можно говорить на своем языке, культура знакомая…

— А стоило ли так обострять отношения с Россией? Ведь были враждебные заявления даже со стороны вашего президента, которая называла Россию врагом и оккупантом.

— Я не хочу комментировать политические вещи. Пускай это делают политики. Меня дела политики не касаются никак. Как правило, мои туристы уезжают из Грузии моими друзьями, друзьями моих гидов и водителей. И у нас устанавливаются очень хорошие дружеские связи, и это, я считаю, главное. То, что касается политики, — это сложная вещь. Я не хочу влезать туда и комментировать. Тем более, у меня нет никаких полномочий подобного плана.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы грузия туризм точка зрения россия и грузия сандро хомерики экспертное мнение
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