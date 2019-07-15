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Мэр Тбилиси обвинил Путина в искажении истории Грузии и призвал к действию

Мир » Бывший СССР » Грузия print

Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил главу России Владимира Путина в искажении истории Грузии "в своих целях" и призвал к ответным действиям.


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Об этом пишет Грузия.Онлайн. Каладзе заявил, что  Путин "предоставляет населению неверную информацию». «Мы очень хорошо знаем и нашу историю, и хорошо знаем все исторические факты, которые происходили на протяжении веков. Ясно, что он проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет, но мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, это важно», - сказал Каладзе.

Однако он не пояснил,«как же было в реальности. На вопрос о том, должно ли последовать на это реагирование со стороны властей и соответствующие заявления, Каладзе ответил: «Разумеется, на это с нашей стороны должны последовать не только заявления, а заявления и действия». Какие это должны быть действия Каладзе также не пояснил.

9 июля Владимир Путин, выступая перед журналистами в Екатеринбурге, рассказал об истории Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Он напомнил, что "Осетия целиком вошла в состав Российской империи в 1774 году, а Абхазия - в 1810 году, тоже как независимое государство". Позднее южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию.

"Никакой Грузии не было, это была Тифлисская губерния, - напомнил президент РФ."Когда разваливалась Российская империя после Первой мировой войны, то Грузия предприняла попытки поглощения Абхазии, образовалось независимое грузинское государство, и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и в 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям, если они хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии", - сказал Путин.

Как сообщала «Правда.Ру» высказывания Путина не смогли опровергнуть ни президент Грузии Саломе Зурабишвили, ни премьер-министр Давид Залкалиани. "Грузия пытается решить проблему восстановления территориальной целостности страны "исключительно мирными средствами", сказал министр, уклонившись на прямую просьбу прокомментировать слова Путина.

Отношения России и Грузии обострились в июне. Поводом для этого послужила массовая акция протеста в Тбилиси, которая началась во время визита российских депутатов, участвовавших в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. 21 июня президент РФ Владимир Путин временно запретил прямое авиасообщение с Грузией.

7 июля на грузинском телеканале "Рустави- 2" телеведущий Георгий Габуния начал программу с нецензурной ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника. Позже был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Владимир Путин выступил против этого, его решение одобрили власти Грузии. 

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Темы снг грузия россия и грузия
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