Актер Борис Клюев рассказал журналистам о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скрывает свои выступления на корпоративах в России. По словам Клюева, Кикабидзе "хорошо зарабатывает" на частных выступлениях в РФ.
"Одно из главных требований в контракте Вахтанга Кикабидзе, чтобы о его приезде никто не знал. Он требует полной конфиденциальности и соглашается выступать только в том случае, если это требование соблюдается", - пояснил актер.
Клюев отметил, что известность Кикабидзе родилась не в Грузии, а именно в России, поскольку у себя на родине он был обычным музыкантом.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Вахтанг Кикабидзе раскритиковал СССР, чем навлек на себя критику со стороны россиян.
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