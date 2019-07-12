Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев рассказал журналистам о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скрывает свои выступления на корпоративах в России. По словам Клюева, Кикабидзе "хорошо зарабатывает" на частных выступлениях в РФ.



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"Одно из главных требований в контракте Вахтанга Кикабидзе, чтобы о его приезде никто не знал. Он требует полной конфиденциальности и соглашается выступать только в том случае, если это требование соблюдается", - пояснил актер.

Клюев отметил, что известность Кикабидзе родилась не в Грузии, а именно в России, поскольку у себя на родине он был обычным музыкантом.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Вахтанг Кикабидзе раскритиковал СССР, чем навлек на себя критику со стороны россиян.

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