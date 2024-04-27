Тренер рассказала, в какое время лучше пить протеин

Тренер рассказала, в какое время лучше пить протеин

Фитнес-тренер Евгения Абдуллаева рассказала, когда нужно пить протеин.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По ее словам, есть два основных вида протеина: казеиновый и сывороточный. Первый расщепляется очень медленно, несколько часов, и обеспечивает организм энергией на весь день. Поэтому казеиновый протеин лучше пить перед сном, чтобы он подпитал мышцы.

Второй вид — сывороточный стоит пить сразу после тренировки, так как он очень быстро усваивается. Он запускает мышечный метаболизм и стимулирует рост мышц, способствует их восстановлению.

"Чаще всего протеин рекомендуется употреблять после тренировки, так как во время физической нагрузки истощается запас питательных веществ и снижается уровень аминокислот", — цитирует тренера "СЭ".

По ее словам, если спортсмен не поел до занятия, чувствует слабость, выпить порцию протеина перед тренировкой.