Тренер рассказала, в какое время лучше пить протеин

Фитнес-тренер Евгения Абдуллаева рассказала, когда нужно пить протеин.
По ее словам, есть два основных вида протеина: казеиновый и сывороточный. Первый расщепляется очень медленно, несколько часов, и обеспечивает организм энергией на весь день. Поэтому казеиновый протеин лучше пить перед сном, чтобы он подпитал мышцы.
Второй вид — сывороточный стоит пить сразу после тренировки, так как он очень быстро усваивается. Он запускает мышечный метаболизм и стимулирует рост мышц, способствует их восстановлению.
"Чаще всего протеин рекомендуется употреблять после тренировки, так как во время физической нагрузки истощается запас питательных веществ и снижается уровень аминокислот", — цитирует тренера "СЭ".
По ее словам, если спортсмен не поел до занятия, чувствует слабость, выпить порцию протеина перед тренировкой.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.