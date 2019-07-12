Опрос: 48% россиян безразлично относятся к Грузии

Фонд "Общественное мнение" провел опрос, чтобы определить отношение россиян к Грузии. Несмотря на политический кризис и большое количество провокаций, большинство жителей России положительно относиться к Грузии.



Грузия ударила русофобией по собственной экономике...

Согласно опросу, 37% респондентов симпатизируют Тбилиси. Только 8% опрошенных рассказали, что негативно относятся к Грузии из-за недавних событий. 7% участников опроса затруднились ответить. 48% опрошенных выразили безразличие по отношению к стране и ее народу.

Наиболее часто россияне ссылались на то, что в Грузии хорошо и гостеприимно относятся к русским.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что глава Евросоюза Дональд Туск неудачно ответил Владимиру Путину по поводу распада СССР.

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