Фонд "Общественное мнение" провел опрос, чтобы определить отношение россиян к Грузии. Несмотря на политический кризис и большое количество провокаций, большинство жителей России положительно относиться к Грузии.
Согласно опросу, 37% респондентов симпатизируют Тбилиси. Только 8% опрошенных рассказали, что негативно относятся к Грузии из-за недавних событий. 7% участников опроса затруднились ответить. 48% опрошенных выразили безразличие по отношению к стране и ее народу.
Наиболее часто россияне ссылались на то, что в Грузии хорошо и гостеприимно относятся к русским.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что глава Евросоюза Дональд Туск неудачно ответил Владимиру Путину по поводу распада СССР.
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