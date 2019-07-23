Игорь Минтусов: Зеленский хорош для Украины, для России - никакой

Почему Владимир Зеленский во время давно анонсированного, долгожданного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным ни слова не сказал о Крыме? Об этом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой в программе "Необычная неделя" рассказал российский политолог, политический консультант, президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Игорем Минтусовым

— Игорь, президент Украины Владимир Зеленский наконец-то дозвонился до президента России Владимира Путина. Как прокомментировал Дмитрий Песков, "беседа началась с того, что Владимир Владимирович сказал: "Здравствуйте!" Говорят, что они обсуждали ситуацию в Донбассе и ни слова не было сказано про Крым. Как вы считаете, вообще Зеленский — это хорошо для России или плохо, он похож на Порошенко или нет?

— Зеленский хорош для Украины, потому что его избрала большая часть населения Украины. А хорош он для России или не хорош для России — это достаточно субъективный вопрос, ответ зависит от того, кому задается этот вопрос. А самое лучший ответ, на мой взгляд, Зеленский для России — никакой. Он хорош для Украины, а с Россией он будет взаимодействовать так, как это необходимо, с точки зрения Зеленского, украинскому народу.

— Выборы — все-таки вещь субъективная, и далеко не всегда к власти приходят лучшие. На Украине крайне сложная ситуация, а к власти пришел человек, у которого политический опыт есть только в сериале. Насколько он сможет ориентироваться, принимать взвешенные решения, а главное — насколько он сможет быть самостоятельным?

— Единственный критерий, опираясь на который, можно давать ответ такой вопрос и рассуждать на эту тему, — все равно поддержка либо не поддержка населением данного политика. Так как в настоящий момент его поддерживает большинство жителей Украины, получается, что для большинства жителей Украины он, по крайней мере, ассоциируется с надеждой, которую Украина возлагает на него. Поэтому сейчас он наделен легитимной властью и пока для Украины хорош.

— Но он пока ничего не сделал для Украины, фактически он еще кот в мешке? Почему он хорош?

— Зеленский — действительно, с определенной вероятностью, кот в мешке. Но это на данный момент совсем не отменяет моего, как мне кажется, правильного ответа на предыдущий вопрос. Пока он для Украины хорош. Все-таки 70 процентов жителей Украины голосовало за него на основе каких-то определенных критериев и на основе его ответов, которые он давал во время выборной кампании. Большинство населения удовлетворено тем, что он говорил во время выборной кампании, отвечая на вопросы избирателей или своих оппонентов.

— А не было ли так, что 70 процентов населения голосовали против предыдущего, против его конкурента и за кого угодно, только чтобы отстранить от власти Порошенко? Не могло ли это быть именно протестное голосование?

— Это никакой роли не играет. Это все равно что, когда мы чествуем победителя Олимпийских игр в каком бы то ни было виде спорта и кто-то из злопыхателей говорит: "Вот этот человек выиграл Олимпиаду не потому, что он сильнее, а потому, что его соперник споткнулся или его соперник накануне получил травму, и только поэтому он выиграл, просто потому что так сложилось".

Протестное голосование против Порошенко, конечно, было, но это протестное голосование было и в поддержку всех остальных кандидатов. Зеленский набрал больше всего этих голосов, это означает, что он оказался лучшим для всех, кто голосовал против Порошенко. И так бывает всегда, когда речь идет о выборе кандидата, который борется с действующим президентом.

— Никаких шагов к обещанному Зеленским мира в Донбассе нет, обстрелы городов и сел украинской армией продолжаются и даже усилились. Как вы оцениваете возможности предложения Зеленского изменить Минский формат, ввести туда представителей других стран?

— Я думаю, что это не сильно повлияет на ситуацию, это такая определенная политическая игра, где каждый из политических игроков будет ловить свою определенную политическую рыбку. И я не вижу никаких оснований, чтобы считать, что в случае изменений формата Минских соглашений будут качественные изменения в переговорных позициях главных участвующих сторон. А главные участвующие стороны — это правительство Украины и правительство России.

— Именно России, не руководство республик Донбасса?

— С моей точки зрения, нет. Потому что, если бы Донецкая и Луганская республики не поддерживались ресурсно Россией, то вряд ли бы они очень долго продержались.

— О какой поддержке вы говорите — о грузовиках с продовольствием или о чем-то еще?

— Я говорю обо всем. На протяженности всей границы между Россией, а с другой стороны Луганской, Донецкой областью, нет украинских пограничников. По сути дела, это открытая зона, куда через эти границы со стороны России может поступать все что угодно — гуманитарная помощь, оружие и т. д.

Главное, что Украина не контролирует границу, поэтому здесь можно предполагать все что угодно. Я думаю, что поступает также какая-то поддержка вооружением, потому что мне очень слабо верится, что шахтеры Донбасса и Луганска в течение всего этого времени успешно отбивают атаки численно и качественно по-другому вооруженной профессиональной армии Украины.

— Я, конечно, не военный эксперт, но про профессиональную и качественную вооруженную украинскую армию уже давно всем понятно. По их версии, у Украины самая сильная армия Европы. А в Донбассе как раз было огромное количество вооружения.

— Да, там было оставлено оружие, но, чтобы этим оружием воспользоваться, необходимы какие-то определенные навыки. Чтобы вот просто так рабочие взяли автоматы, взяли это вооружение и стали достаточно эффективно сопротивляться, как-то отражать агрессию, я как-то очень сомневаюсь.

— Но это именно так и происходило на наших глазах. А вы считаете, что русские военные переоделись в донбасских шахтеров и стали отражать атаки?

— Я так не считаю. Я думаю, что у тех, кто говорит об этом, есть серьезные основания так считать, определенные аргументы у них имеются.

Продолжение беседы следует...

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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