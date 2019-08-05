Мнение: уйдут ли Visa и MasterCard из России

Уйдут ли из России Visa и MasterCard? Страшно ли это? Кто что потеряет? Кому будет хуже? Почему все теперь мечтают работать грузчиком в "Шереметьеве"? Как осуществить мечту? Об этих и многих других интересных событиях говорили генеральный директор "Правды.Ру" Инна Новикова и российский политолог, политический консультант, президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Игорем Минтусовым

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— Игорь, снова появилась новость, с одной стороны, важная, а с другой стороны, уже много раз пугали, о том, что Visa и MasterCard могут уйти из России из-за нового законопроекта. Речь идет о том, что международные системы, которые зарегистрированы в России, должны будут обеспечить бесперебойное проведение платежей по картам любых российских банков, в том числе банков, которые находятся под санкциями США и Евросоюза.

Конечно, у нас создана и успешно работает система МИР, много другого сделано. Но пока на данный момент полной альтернативы MasterCard и Visa, видимо, все-таки нет. Насколько это все-таки реальная опасность, как вы считаете? Сможет ли Россия прожить без этих платежных систем?

— Первое — слухи о том, что MasterCard и Visa могут уйти из России, ходили уже давно, с момента начала санкций. Поэтому, конечно, Visa и MasterCard могут уйти из России. Это не констатация факта, ничто их не может остановить. Такая угроза есть. То есть им не нужно для этого каких-то новых российских законов и норм либо согласований с кем-то, чтобы для этого получить визу.

— Но ведь они тоже не хотят терять рынок.

— Это второй момент, с точки зрения ведения бизнеса они, конечно, не хотят терять рынок. Поэтому они сами будут последние, кто проинициирует такую историю, не захотят они уходить.

С третьей стороны, если западный финансовый институт поставит их в определенные жесткие условия, что лучше будет уйти, конечно, они будут тогда уходить.

Но я еще раз повторяю, последними инициаторами в этом деле будут сами MasterCard и Visa. Они могут уйти только под воздействием серьезных обстоятельств. И это повлияет, я думаю, в первую очередь на тех наших пусть и немногочисленных граждан, которые ежегодно выезжают за рубеж.

Для них будет большое неудобство, когда перестанут действовать MasterCard и Visa, а будут действовать только российские карты, которые не будут в большинстве тех банкоматов приниматься. Но, опять же, не надо забегать вперед — Visa и MasterCard не заинтересованы уходить.

— Наших сограждан волновала и другая новость. Вся Россия была в шоке, страна удивлялась зарплатам грузчиков в аэропорте "Шереметьево". Их средняя зарплата — 84 тысячи рублей, но были случаи якобы, когда платили до 200 тысяч рублей. Народ мечтал туда устроиться. Там у них был коллапс, месяц все это длилось.

Их руководство сообщило, что они должны нанять еще порядка 400 грузчиков, чтобы как-то это разрулить. Но даже вот такие космические зарплаты, почему-то не могут помочь решить ситуацию. Что же у нас за рынок труда, если грузчик зарабатывает почти 100 тысяч рублей, а доценту платят 25 тысяч рублей. Это вообще рынок или это что такое?

— На мой взгляд, не стоит платить грузчикам такие суммы. Тем более, кто часто бывает в аэропортах, особенно московских, постоянно сталкивается там с проблемами, в том числе связанными с багажом. И в целом — такое ощущение, что вокруг аэропортов сплошные неудобства и заоблачное рвачество.

Обслуживание такси аэропорта "Шереметьево" и аэропорта "Внуково" это особенно касается. Когда ты прилетаешь, то видишь огромные очереди машин, которые тебя хотят везти, но еще больше хотят ободрать как липку.

И не понятно, почему продолжают оставаться такие остатки мафиозных структур вокруг аэропортов. Это связано и с грузчиками, и с таксистами. Мне кажется, эта история остается, несмотря на то, что шикарные аэропорты для Москвы построили.

— Понятно, что не стоит платить грузчикам сотни тысяч. Но как решить эти вопросы — справиться с данной конкретной проблемой и разрулить всю эту ситуацию, которую вы обрисовали?

— Ну, это такие, на мой взгляд, просто детские вопросы. Грузчиков легко можно найти и за меньшую сумму, и они будут с удовольствием работать. Здесь весь вопрос в менеджменте. Это все зависит от грамотности и добросовестности руководителей.

Люди, которые занимаются менеджментом в "Шереметьеве", в данном случае специально создали такие условия, когда рынок грузчиков становится более высоким и престижным, там более высокие оплаты труда. Это происходит потому, что они просто решают свои экономические интересы, и не более того.

Любой профессиональный менеджер, который пришел туда, образованный, а главное, не коррумпированный, он бы, я думаю, в течение месяца либо двух максимум эту задачу решил целиком и полностью. Все-таки это азы управления и внутренней логистики, а никакой не бином Ньютона…

Окончание следует...

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев