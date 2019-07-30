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Автор Редакция рубрики "Мир"

Политолог: Меркель пока не "хромая утка"

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Что интересного и важного происходит в мире? Про большой скандал вокруг поставок наших С-400 в Турцию, "хромую утку" Меркель и многие другие события последнего времени говорили генеральный директор "Правды.Ру" Инна Новикова и российский политолог, политический консультант, президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов.


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— Игорь, после начала поставки наших комплексов С-400 в Турцию, которая является членом НАТО, скандал вокруг этого усиливается и развивается. Теперь старшие союзники требуют, чтобы они вернули нам С-400 и купили американские системы. Но Турция сказала, что она не будет это делать. Это успех нашей дипломатии, слабость НАТО, особая позиция Турции, как вы считаете? Или это вообще ерунда, на которую не стоит обращать внимания? Но почему тогда это так нервирует американцев?

— Я думаю, что это и то, и другое, и третье одновременно. Всегда, когда мы рассматриваем какое-то политическое решение, которое в итоге принято руководством той либо иной страны, это всегда является итоговым вектором воздействия на этот центр принятия решения, в данном случае на президента, различного рода лоббистскими структурами и определенными группами.

Вот эти факторы, я уверен, играли главную роль. И то, и другое, и третье. Это в каком-то смысле слова, отчасти ослабление НАТО, это и успех российской дипломатии, тех, кто занимается продажей оружия за рубеж, это и относительно независимая от НАТО и Запада политика Эрдогана. Все это по совокупности такое действие, которое, естественно, всегда вызывает уважение.

Случай с покупкой Эрдоганом наших комплексов — это один из тех примеров, которые показывают, что нельзя рассматривать все страны НАТО как черные и одинаковые. Налицо свежая история, когда страна НАТО принимает решение, которое совершенно не согласуется, не совпадает с интересами Соединенных Штатов.

Есть и другой свежий пример, немного из другой области. Меркель, которая так борется за "Северный поток — 2", отстаивает его, потому что против очень настойчиво и напористо выступает президент Дональд Трамп. То естьэто уже разные силы, и уже не просто диктуют общую политику из одного центра, теперь получается то, что получается.

Где-то позиция Эрдогана и Меркель является решающей, потому что они руководят суверенными странами. Где-то позиция Соединенных Штатов еще остается определяющей, но это уже в каких-то третьих регионах. И такой динамический процесс продолжается.

— В последнее время вызывает беспокойство здоровье Меркель. У нее уже было три каких-то сильных приступа на важных мероприятиях. Поэтому она теперь на людях сидит даже во время исполнения гимна, чтобы не создать новые казусы. В любом случае уход Меркель уже планировался и до этого. На ваш взгляд, сейчас в Германии вообще есть серьезные, авторитетные и достаточно независимые политики, которые могли бы заменить Меркель, и как наши отношения дальше будут развиваться?

— Меркель объявила еще полгода назад о том, что она уйдет из большой политики после того, как окончится ее нынешней срок, что называется, каденции, когда она возглавляет коалиционное правительство. В этом смысле слова, она пока не "хромая утка", но вот к этой зоне вплотную приближается. Она еще все-таки не уходит, в течение двух лет еще будет руководить, но это немного. Соответственно, она должна определиться с приемником или преемницей.

Я недавно был в Германии и беседовал там с целым рядом политиков разных партий, в первую очередь христиан-демократов и зеленых. Меркель, по их мнению, оставляет достаточно противоречивые впечатления о себе, хотя в целом политическая память о ней останется положительная. Меркель больше сделала хорошего при всей справедливой критике по отношению к политике, которую она проводила в области миграции, которая вызвала очень большие протесты.

Что интересно и удивительно, Меркель представляет консервативных христиан-демократов, а это традиционная сила, которая всегда боролась с христианами-демократами, социал-демократами. Напомню, что Шрёдер, предыдущий канцлер, был христианином-демократом.

Так вот, Меркель практически уничтожила политику социал-демократов в течение более десяти лет, когда она была у власти. Она де-факто проводила основные пункты экономической политики социал-демократов. В этом смысле слова, она выбила большинство главных электоральных аргументов, с которыми социал-демократы шли на выборы.

Поэтому она, с одной стороны, шла от христиан-демократов, ее поддерживают консерваторы, а с другой стороны, у нее она была и левоцентристская поддержка. В итоге она практически всегда находилась в центре. Именно это и обеспечило ее достаточно успешное руководство в течение такого большого срока.

Между прочим, некоторые германские политики ее критиковали за то, что она, по их мнению, практически такой социализм сейчас там сделала. И это в какой-то мере действительно так. И не всегда это в лучшую сторону. Я ездил по железным дорогам Германии и с удивлением обнаружил, что поезда часто опаздывают. Это Германские железные дороги, которые издавна известны пунктуальностью, они всегда очень точно ходили.

Немецкие коллеги сразу сказали: "Все это Ангела Меркель, он такую мягкую социальную систему сделала, усилила социальную защиту работников, поэтому все стало разваливаться. Вот и поезда не очень точно стали ходить". То есть они сразу с удовольствием подлили масла в огонь и сказали, что это совсем не удивительно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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