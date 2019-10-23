Задержали строительство. Как получить неустойку?

После покупки объекта недвижимости покупателям остается только ждать. Часто строительные проекты не успевают сдать дом в обещанный срок. За это серьезное нарушение дольщики могут получить неустойку от застройщиков. Специалисты рассказали, как получить выплаты за срыв сроков.

Ответственность за срывы сроков представлена в Федеральном законе о долевом участии. Если застройщик нарушает указанный в проектной документации срок сдачи, то дольщикам обязаны выплатить неустойку. Размер пени — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Расчет проводится ежедневно и в зависимости от суммы сделки.

Расчет неустоек для физических и юридических лиц проводится по-разному. Если дольщик — физическое лицо, то сумма пени умножается на два. Правило не распространяется на юридические лица.

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Процесс взыскания неустойки

На практике застройщики не выплачивают пени за срыв сроков. Такие дела чаще всего решаются в судебном порядке.

Срыв сроков часто происходит по одной и той же причине — нехватке средств. В некоторых случаях это может быть связано с банкротством поставщиков. Редко срыв сроков происходит при неправильно заполненной документации или несоответствии требованиям, заявленным в проекте.

Если же застройщик ведет себя адекватно, идет на контакт с дольщиками и сообщает о возможной задержке, то дольщики могут добровольно взыскать с него компенсацию.

Для получения неустойки требуется направить письмо с претензией по юридическому адресу застройщика. В таком случае можно получить компенсацию за короткий срок, но возможно сумма неустойки будет меньше, чем после судебного разбирательства.

Если застройщик не идет на контакт и игнорирует дольщиков, то по закону застройщик обязывается выплатить штраф в размере 50% от суммы неустойки.

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Инструкция по взысканию

Первым делом дольщику необходимо рассчитать размер неустойки — произведение цены договора и ставки рефинансирования, разделенное на количество дней просрочки. Итоговая сумма умножается на два, и получается окончательная цена неустойки.

Если застройщик не отвечает на письменную претензию, то далее дольщик готовит исковое заявление. Дополнительно к иску нужно приложить все документы, подтверждающие действительность сделки с застройщиком. Письмо с претензией также нужно приложить к исковому заявлению. После этого документы направляются в суд.

Дольщик также может потребовать уплатить штраф в размере 50% от суммы неустойки, возместить моральный ущерб, компенсацию средств на услуги юристов и аренды помещения.

Для дольщиков существует еще один вариант выхода из ситуации — расторгнуть договор долевого участия. При очевидном срыве сроков сдачи проекта дольщик вправе расторгнуть ДДУ в одностороннем порядке. В таком случае застройщик обязуется вернуть все средства дольщика.

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Фото:tolknews.ru