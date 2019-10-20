Где в Москве дорожает жилье?

Эксперты провели анализ динамики цен на недвижимость в столице за 5 лет. В качестве объекта исследования было взято вторичное жилье. В исследовании приняли участие более 100 районов Москвы. На основе первичных результатов удалось выяснить, что только в 108 районах цена на вторичное жилье выросла.

Самый большой рост за 5 лет был зафиксирован в Донском районе. Разница цен составила 28,1%. На втором месте располагается Замоскворечье с показателем динамики цены в 25,9%. На третьем месте по росту цен находится Мещанский район — чуть более 20%.

Рекордсмены по снижению цен — Крылатский, Савеловский и Гагаринский районы. Их динамика составила 10, 4 и 1,3 процента соответственно. В целом цены на вторичную недвижимость выросли на более чем 7% за изучаемый специалистами период.

По результатам исследования было выявлено, что диапазон роста цен составил минимально 0,8%, а максимальное изменение — чуть выше 28%.

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Абсолютным лидером по повышению динамики цены на вторичное жилье оказался Донской район. В 2014 году цена за квадратный метр составляла почти 244 тысячи рублей, а в 2019 — чуть больше 312 тысяч рублей.

Повысил свои цены за квадратный метр район Замоскворечье. Ранее в 2014 году цена составляла около 320 тысяч рублей, а сейчас — чуть больше 402 тысяч рублей. Также максимальная динамика цен была отмечена в Мещанском районе. Теперь средняя цена за квадратный метр составляет около 350 тысяч рублей.

Среди лидеров по максимальному изменению цены на вторичное жилье также отмечается район Измайлово. В 2014 году цена составляла чуть больше 180 тысяч, а в 2019 — почти 208 тысяч рублей. ТОП-10 районов по динамике цен закрывает Преображенское с подорожанием стоимости жилья на 14,8%.

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Примечательно, что в Донском районе динамика цен изменяется неравномерно. Ранее с периода 2014 по 2015 годы средняя цена вторичного жилья снизилась почти на 4,5%. Еще через год было зафиксировано снижение цен на более чем 8%, а с 2017 — рост в 1%.

Похожую динамику демонстрируют районы в ТОП-3 лидеров по максимальному росту цен. Летом 2017-го года в Замоскворечье средняя цена снизилась почти на 6%, а годом позже — упала до -1,5%. Отрицательная динамика цен зафиксирована и в Мещанском районе. В 2017 году цены на вторичное жилье упали почти на 17%.

В районах, где вторичное жилье подешевело, наблюдается однотипная ситуация. В Крылатском районе цена из года в год снижалась, но в период с 2015 по 2016 годы цена за квадратный метр взлетела на 25%.

В Савеловском районе наблюдается регулярный упадок, но за последние два года цены выросли почти на 2% и 5%. Ситуация в Гагаринском районе идентична Крылатскому — сначала было зафиксировано падение на 15%, а потом резкий подъем с отрицательной динамикой почти в -3%.

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Фото:lenta.ru