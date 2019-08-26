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Автор Владан Джурич

Эволюция Новой Москвы: что изменилось за 7 лет и в какую сторону

Недвижимость print

Новая Москва продолжает умеренными темпами развиваться. Проекту уже исполняется 7 лет, а количество жителей постепенно увеличивается. Эксперты провели исследование об изменении Новой Москвы в течение 7 лет.

Во-первых, общая площадь выросла на 10 млн. кв. метров. При этом с 2012 года площадь не превышала 20 млн. кв. метров. Количество жителей также выросла — на 40%.

Рост покупателей объясняется тем, что присоединенная часть Москвы скоро не будет разделяться на "старую" и "новую" в подсознании людей. Это легко доказывается основными покупателями квартир в Новой Москве, а это москвичи. Их доля в Новомосковском административном округе составляет 65%.

Три основных критерия при покупке в ТиНАО — это инфраструктура района, доступность к транспорту и конечная цена квартиры. Стоит также отметить, что привлекательность ТиНАО ощущается и со стороны региональных застройщиков, поскольку спрос на квартиры в округе увеличивается.

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Популярность Новой Москвы также связана с доступностью транспорта. Первое, на что стоит обратить внимание — это строительство новых станций метро. Уже завершена постройка станций "Филатов Луг", "Прокшино" и "Коммунарка". Общее число станций для жителей ТиНАО — 9.

На данный момент в районе Новой Москвы обслуживается более 150 маршрутов общественного транспорта. Практически 200 км дорог были доработаны и реконструированы. При этом, еще практически 300 км находятся на стадии разработки и проектирования.

Социальная инфраструктура также положительно выросла в ТиНАО. К 2019 году в административном округе уже построено 16 общеобразовательных школ, 40 детских садов и 11 учреждений здравоохранения.

К 2035 году эксперты прогнозируют увеличение всех объектов социальной инфраструктуры на 150%. Планируется также строительство спортивных площадок, парков и скверов.

К 1 сентября 2019 года уже присутствует 6 школ, готовые принять школьников. Среди образовательных учреждений также имеется 2 частные школы.

С точки зрения предпринимательства в нежилую площадь уже использовано 3 млн. кв. метров. Как правило, это офисные помещения, используемые только в бизнес-центрах. Также имеется несколько точек логистических компаний.

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Постройки в Новой Москве разделены на два округа — НАО и Троицкий. На первый приходится 97%, а на второй — 3% соответственно, что делает проект неравномерным с точки зрения реализации.

Цены на жилье также постепенно растут. Тем не менее они отличаются в зависимости от стадии готовности проекта. В среднем, динамика роста цен на 1 кв. метр составляет 18% по сравнению с 2018 годом.

Эксперты положительно оценивают ход развития Новой Москвы, несмотря на незначительные недовольства жителей и неравномерность реализации.

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Фото: urbanlook.ru

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Темы метро новостройки новая москва инфраструктура благоустройство транспортная доступность
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