Москвичи уезжают за МКАД ради нового жилья

РИА Недвижимость недавно провела опрос граждан о качестве жилья и предпочтениях людей в покупке столичной жилой площади. В течение прошлых 6 месяцев люди предпочитали покупать жилья в новостройках. Как правило, они располагались за пределами МКАД возле новых открывшихся станций метро.

Эксперты в области недвижимости предполагают, что такой тренд связан с повышением цен на жилье. Также возможно то, что предпочтения на жилье изменяются в сторону покупки современных квартир.

Демонстрируется за последние полгода сильное оживление рынка новостроек. В первую очередь заметно вырастают предложение и спрос. Стоит также отметить, что жители Москвы, имеющие квартиры в столице, больше предпочитают покупать недвижимость в Новой Москве. При этом раньше интерес к НАО был только у приезжих граждан из других регионов.

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Таким образом, на рынке недвижимости отмечается тенденция перехода из старой Москвы в новую. Причины скорее всего связаны с подорожанием жилья. Покупка жилья в новой Москве на самом деле очень выгодное решение для москвичей, уже имеющих недвижимость в столице, поскольку они не теряют преференции.

В новых районах Москвы можно увидеть быстро развивающуюся инфраструктуру. Людям предлагаются даже парковочные места для полного удобства. В новой Москве конечно же используются современные стили оформления домов, что также привлекает покупателей. К тому же все жилые комплексы располагаются недалеко от природы, что отлично подходит для семей или пенсионеров.

Миграция в процентном соотношении в НАО наблюдается из:

ЮЗАО - 26%;

ЮАО - 11%;

ЗАО - 6%.

На последнем месте располагается ЮВАО. Стоит также отметить, что 57% жителей уже имеют квартиры в столице.

Эксперты отмечают рост покупателей даже из НАО, имеющих уже одну недвижимость в новой Москве. По данным специалистов, рост покупателей составил 9%.

Выделяется тенденция снижения роста цен старой Москвы против новых районов. Так, например, ежегодное снижение цен на жилье в старой Москве составляет 15,7%, а в новой - чуть больше 5%.

Активный рост показывает массовый сегмент жилья - 3%. Жилые помещения бизнес-класса - всего 1% по итогам первых 6 месяцев.

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Специалисты выделили ТОП-3 районов с доступным по цене жилья:

Марьино;

Некрасовка;

Южное Бутово.

Рынок недвижимости также повлиял на деятельность строительных компаний из-за введения эскроу-счетов. Теперь работать по старой схеме через только дольщиков не получится. Долевое участие не может превышать более 10% площадей, а проект принимается только при условии 30-процентной готовности.

Эксперты также опасаются, что эскроу-счета могут увеличить проектное финансирование. Таким образом, застройщикам могут понадобиться еще большие деньги для реализации строительных объектов. Тем не менее внедрение эскроу-счетов повышает надежность покупателей.

На вторичном рынке жилья также демонстрируется рост. В первом квартале - 15% каждый месяц, а во втором - спад до -29%. Такая тенденция наиболее характерна в мае.

Из-за изменений в законодательстве компании вынуждены привлекать финансирование по ставке до 14% годовых. Это означает, что в будущем цены первичного жилья будут практически ровны предложениям вторичного рынка.

Подводя итоги полугодия стоит сказать, что популярность новой Москвы сильно выросла. Покупатели приобретают жилья по доступным ценам с вполне приемлемой инфраструктурой и небольшой плотностью.

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Фото: spbbuilding.ru