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Автор Владан Джурич

Покупать ли квартиру на этапе котлована

Недвижимость print

Введение эскроу-счетов сильно изменили рынок недвижимости. Летом уже многие застройщики начали сомневаться в продаже квадратных метров на стадии котлована.

Если ранее можно было получать значительную выгоду от вкладов дольщиков, то сейчас это не выгодно, поскольку долевые участники будут пользоваться эскроу-счетами. Стоит помнить, что эксроу-счетами застройщики смогут воспользоваться только после сдачи дома.

Таким образом, введение эскроу-счетов просто не позволяет выгоднее продать жилые площади на первых этапах реализации. Эксперты высказали свое мнение за и против покупки имущества на первоначальных этапах реализации.

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Доводы за

Жилье на первоначальной стадии строительства всегда покупалось по наиболее низкой цене. На этапах котлована цена опускается на 30% от стоимости жилья на последней стадии. Сегодня же покупка на первых этапах строительства позволяет сэкономить не более 25%.

Другие эксперты утверждают, что за все стадии реализации строительного проекта квартира дорожает на 15% и это максимальное изменение цены. Тем не менее специалисты считают, что покупка выгодна там, где в будущем будет активный рост цен. Аналогичная ситуация возможна в недооцененных проектах, использующих скидки для увеличения привлекательности проекта.

Наиболее перспективными проектами считаются постройки возле новых станций метро. В среднем темп роста цен привлекательных проектов составляет от 30 до 50% за весь срок реализации. В редких случаях встречается показатель в 70-80% роста цен.

Подорожание также касается отдельных типов жилья. По словам экспертов, квартиры-студии дорожают за весь этап реализации до 45%, а обычное жилье массового класса — только на 30%. Также заметный темп роста цен демонстрируется в новой Москве. На старте цена — чуть больше 100 тысяч рублей за квадратный метр, а на последнем этапе — 160 тысяч рублей.

Второй довод в пользу покупки квартиры на старте — это широта ассортимента. Доля рынка недвижимости на первоначальном этапе — 36%. Это означает, что перед покупателем большой выбор районов.

Еще один довод — возможность выбора планировки. Это опять связано с количеством проектов на стартовом этапе реализации. При этом около 10% квартир остается доступных для покупки уже на стадии котлована — отмечают эксперты.

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Доводы против

Первый очевидный довод против покупки квартиры на старте — это запоздалая реализация. В Москве примерно 44% всех строительных жилых проектов сдаются с опозданием. В Московской области этот показатель превышает 80%.

Такая ситуация связана с экономическим кризисом в стране. К тому же введение эскроу-счетов только ухудшит ситуацию с финансированием проектов. Эксперты рекомендуют выбирать только надежных застройщиков, имеющих внушающее портфолио и корректные документы.

Еще один минус покупки на старте — долгое ожидание. Реализация строительного проекта в среднем занимает около 24 месяцев. При этом подвод коммуникаций занимает еще 2 месяца, к этому можно добавить время на ремонт — 1-2 месяца. Даже после сдачи дома приходится ждать до 6 месяцев, чтобы получить ключи.

Также стоит помнить, что во время ожидания, будущему жильцу придется где-то жить, а значит тратить средства на арендную плату или отели.

Эксперты также отмечают, что неликвидные проекты могут вовсе дешеветь на последнем этапе реализации проекта, поэтому угадать с ценой — сложно. Иногда бывает, что только 15% распродаются после сдачи, если речь идет о неликвидном проекте.

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Фото: jurinfo. com

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