Ипотечные каникулы: как взять, кому дают и по каким документам?

В конце июля вступил в силу "Закон об ипотечных каникулах". Согласно описанию закона, лицо, оплачивающее кредит, может приостановить платежи в течение 6 месяцев. Эксперты рассказали об условиях использования ипотечных каникул.
Как правило, закон о каникулах предусматривает особые условия, позволяющие заемщику приостановить платежи в течение 6 месяцев. Потенциальный претендент на ипотечные каникулы — физическое лицо, не имеющее возможности выплачивать кредит.
При этом в законе есть несколько нюансов:
Таким образом, об ипотечных каникулах можно забыть тем, кто воспользовался кредитным предложением по развитию бизнеса. Если все условия соблюдены и человек не в состоянии оплачивать кредит, то он может подать заявление на получение ипотечных каникул, что может быть полезно при оплате ипотеки за квартиру.
Эксперты заметили интересную поправку в законе. Согласно правилам ипотечных каникул, заемщик говорит о требовании изменить условия кредитования. Другими словами, заявитель не подает просьбу на изменение кредита, а требует внести новые условия.
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Ипотечные каникулы доступны физическим лицам в тяжелой ситуации. Под такими случаями понимается:
При этом специалисты отмечают, что первые два пункта исходят из факта признания человека инвалидом или безработным. Другими словами, может повыситься количество мошеннических схем с целью получения ипотечных каникул.
Так, например, сотрудники, получающие зарплату наличными, могут становиться на учет в качестве безработных, претендуя на получение льгот. При этом банк не сможет проверить факт занятости претендента, поскольку узаконенных механизмов взаимоотношения между финансовыми организациями и органами занятости нет.
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Процесс получения ипотечных каникул
Для получения каникул требуется написать заявление. В документе указывается ФИО, место проживания. Также в заявлении следует указать намерения остановить платежи по причинам, указанным в законе. В дополнении к требованию нужно приложить документы, доказывающие право заемщика. Далее пакет документов направляется в банк, где был оформлен кредит.
Эксперты выделяют 4 варианта развития события:
1. Банк принимает требование.
2. Финансовая организация требует дополнительные правоустанавливающие документы.
3. Банк отвечает отказом.
4. Кредитор не отвечает вообще.
Специалисты отметили, что ответ должен быть получен в течение 10 рабочих дней. Если ответ не был получен, то требование считается принятым со дня отправки в банк. В случае получения отказа эксперты советуют обращаться в суд.
Отдельные сложности в получении ипотечных каникул возможны для матерей или инвалидов. В первом случае — согласно ТК РФ, мать может уйти в отпуск по причине беременности или для ухода за ребенком в течение 70 дней и 1,5 года соответственно.
Однако, льготные каникулы даются на более короткий срок, таким образом, матери придется все равно раньше возвращаться на работе.
Для инвалидов трудности заключаются в сборе документов. Пока все подтверждающие справки не будут собраны, лицо не может получить льготы.
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Фото: starcoins.ru
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