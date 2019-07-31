Предпродажная подготовка квартиры и ее секреты

Многие, кто решает продать или обменять свою квартиру, задаются вопросом как сделать её более привлекательной для потенциального покупателя и как выручить за нее максимально возможные деньги, а также по возможности выгодно поменять? Это особенно актуально сегодня, когда спрос упал из-за кризисных явлений в стране.

Формула подобной процедуры очень проста. Обмен жилья осуществляется с помощью купли-продажи. Другими словами, надо продать свою квартиру как можно дороже, а купить другую как можно дешевле. Сегодня, когда на рынке недвижимости наблюдается некоторый спад, достаточно сложно убедить покупателя выкладывать за вашу недвижимость нужную вам сумму.

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Все хорошо знают, что товарный вид продаваемого продукта напрямую отвечает за его цену. Рваная упаковка, мятые коробки и прочие непрезентабельные моменты не способствуют тому, чтобы их покупали. Даже если на них действует приличная скидка. Конечно такой продукт может продаться, но скидка на него должна быть впечатляющей. В тоже время, когда разговор идет о недвижимости, многие клиенты продающие квартиры твердо протестуют против советов риелтора привести свое жилье в порядок и сделать его привлекательным. Они совершенно не понимают, как важно первое впечатление о продаваемой квартире и, как важно преподнести свой товар в лучшем виде.

Многие считают, что это совершенно не обязательно. Ссылаясь на то, что новый хозяин будет все менять и делать по-своему. Естественно период, когда покупатели шли на просмотр с улыбкой проходит, а те, кто обещал подумать, исчезают как туман. Но есть и такие, кто с порога крутят носом и заявляют, что тут ремонта на тысячи долларов и требуют невероятную скидку.

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И вместо того, чтобы правильно понять, что происходит, продавцы предпочитают обвинять риелтора. Мол он плохо рекламирует квартиру или водит не тех клиентов, которые могут что-то купить. На самом деле риелтор все делает правильно, но беда в том, что продавец отказался слушать советы именно этого риелтора. И чтобы не делал продавец, сколько бы специалистов не поменял, в итоге будет только снижение цены. Поэтому давайте сразу поймём, что именно надо делать.

Как правило покупатели делят квартиры на три типа. Первый тип - это "убитая". В такой квартире жить невозможно и надо все менять и делать реконструкцию. Второй тип - "обшарпанная". Это квартира, в которой достаточно сделать косметический ремонт и можно жить. Ну и третий тип - это квартира " заезжай и живи". Как правило последние покупаются более охотно и без длительной торговли. Для того, чтобы квартира сразу заинтересовала ее надо сделать чистой, комфортной и просторной. И начинать надо с простого, а именно с того, чтобы показать простор квартиры.

Для начала надо смело избавить квартиру от ненужного хлама, скопившегося за десятилетия. Конечно когда-то это все было очень нужным, но сегодня это обычное барахло. Поэтому надо по возможности освободить квартиру от этих громоздких и ненужных вещей. Для начала многое можно перевезти на дачу или выбросить. Шкафы антресоли, лоджии и балконы должны быть пустыми или хотя бы содержать те предметы, которые точно переедут на новую квартиру. Но суть в главном, чем меньше хлама, тем больше пространства.

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Теперь переходим к мебели. И первой на очереди у нас гостиная. Как правило классическая обстановка в серийной прямоугольной гостиной - это "стенка" у одной стены и диван с креслами у второй. Гвоздем этой красоты всегда является ковер на стене. Конечно когда-то это было прекрасно, но сегодня ковер визуально наезжает на наблюдателя, делая комнату меньше. Поэтому ковер долой, а "стенку" разносим по углам разделяя ее на секции. Также поступаем и с креслами. Поверьте, это будет красиво. А квартира станет удобнее и интереснее, пропадет впечатление вагона.

Не стоит обижаться на риелтора, когда в случае невозможности произвести ремонт, он просит хотя бы сделать генеральную уборку. Иногда надо просто немного подштопать квартиру. Это не значит, что специалист издевается над вами. Он пытается вам помочь. Даже очень ухоженная квартира за годы становится не свежей. Хозяин этого не видит, а покупатель сразу зацепится за незначительные огрехи. А для этого, следует купить дешевые накладки вокруг выключателей. Вымыть окна и двери и конечно подклеить отставшие куски обоев.

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Второй важный момент - это сантехника. Она не должна иметь хоть намек на желтизну. В противном случае, покупатель моментально заподозрит, что в доме плохая вода или удручающее состояние труб. Тоже надо сделать с кафелем, зеркалами и стеклянными дверцами душевой кабинки. После всего этого можно закрутить более мощные лампочки.

А теперь самое интересное. Многие кто хорошо продал квартиру не ленились стать немного дворником. Это значит, что они не только привели в порядок свое жилье, но и навели красоту в подъезде и на лестничной площадке. Это удивительно, но люди и на это обращают внимание. Им кажется, что и весь дом вместе с квартирой выглядит хорошо и гармонично. Другими словами, театр начинается с вешалки. И для успеха - это будет просто идеально.

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Фото: femina.hu