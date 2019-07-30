Интересные факты и истории, связанные с недвижимостью

Для каждого из нас слово " недвижимость" рисует свои индивидуальные образы. Кто-то, мечтая о своем жилье, видит уютную небольшую квартиру. Кто-то рисует в воображении роскошные виллы на берегу лазурного океана, а кто-то видит прекрасные квартиры в несколько ярусов в урбанистических небоскребах. Для каждого это слово означает что-то своё. И на первый взгляд эта тема может показаться довольно сухой. Что можно узнать интересного? Но даже в этом направлении имеются факты, которые могут удивить. И сегодня мы хотим рассказать, что интересного связано с такой темой, как недвижимость.

Ипотека.

Огромное количество людей знают это слово. Для кого-то это шанс обзавестись своим жильем, для кого-то непосильная ноша. Но это слово прошло к нам из древней Греции. Когда должник переставал платить по кредиту, то кредитор устанавливал на его участке специальную табличку. Эта табличка говорила о том, что в случае неуплаты долга в определенный срок, земля должника перейдет в собственность кредитора. Вот именно эта табличка так и называлась "ипотека".

Огненный бизнес.

Древний Рим стал кузницей многих вещей и понятий, которыми мы пользуемся до сих пор. И, естественно, даже в те далёкие времена мир встречал достаточно хитрых и предприимчивых людей. Таким человеком был один из самых богатых граждан Рима, Марк Лициний Красс, он жил примерно в первом веке до нашей эры. Свое состояние в подавляющем количестве он сколотил на недвижимости. Но не на обычной купле-продаже, а с помощью пожаров.

Суть его бизнеса была следующей, как только в Риме начинался пожар, где горело приличное здание, он моментально появлялся у владельца и предлагал ему выкупить это здание вместе с землей по цене значительно ниже, чем стоило это здание на рынке недвижимости. А если учесть, что пожары в те времена были способны уничтожить целый квартал, то Красс делал подобное предложение владельцам соседних зданий, которые понимали, что огонь может запросто уничтожить и их недвижимость. А в таком случае продавать будет нечего.

Как только перепуганные владельцы соглашались на сделку, тут же Красс отдавал приказ, и пятьсот обученных и подготовленных рабов бросались тушить это здание. Причем сразу после пожара эти же рабы быстро восстанавливали не догоревшие строения. В случае если владельцы горящих домов отказывались от сделки, то особого желания тушить ни у кого не было и как правило здание сгорало полностью, да ещё прихватывало за собой несколько соседних.

Продолжение следует...

Фото: perestroi-sam.ru