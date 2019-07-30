Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Сергей Бухранский

Интересные факты и истории, связанные с недвижимостью

Недвижимость print

Для каждого из нас слово " недвижимость" рисует свои индивидуальные образы. Кто-то, мечтая о своем жилье, видит уютную небольшую квартиру. Кто-то рисует в воображении роскошные виллы на берегу лазурного океана, а кто-то видит прекрасные квартиры в несколько ярусов в урбанистических небоскребах. Для каждого это слово означает что-то своё. И на первый взгляд эта тема может показаться довольно сухой. Что можно узнать интересного? Но даже в этом направлении имеются факты, которые могут удивить. И сегодня мы хотим рассказать, что интересного связано с такой темой, как недвижимость.

Ипотека.

Огромное количество людей знают это слово. Для кого-то это шанс обзавестись своим жильем, для кого-то непосильная ноша. Но это слово прошло к нам из древней Греции. Когда должник переставал платить по кредиту, то кредитор устанавливал на его участке специальную табличку. Эта табличка говорила о том, что в случае неуплаты долга в определенный срок, земля должника перейдет в собственность кредитора. Вот именно эта табличка так и называлась "ипотека".

Огненный бизнес.

Древний Рим стал кузницей многих вещей и понятий, которыми мы пользуемся до сих пор. И, естественно, даже в те далёкие времена мир встречал достаточно хитрых и предприимчивых людей. Таким человеком был один из самых богатых граждан Рима, Марк Лициний Красс, он жил примерно в первом веке до нашей эры. Свое состояние в подавляющем количестве он сколотил на недвижимости. Но не на обычной купле-продаже, а с помощью пожаров.

Суть его бизнеса была следующей, как только в Риме начинался пожар, где горело приличное здание, он моментально появлялся у владельца и предлагал ему выкупить это здание вместе с землей по цене значительно ниже, чем стоило это здание на рынке недвижимости. А если учесть, что пожары в те времена были способны уничтожить целый квартал, то Красс делал подобное предложение владельцам соседних зданий, которые понимали, что огонь может запросто уничтожить и их недвижимость. А в таком случае продавать будет нечего.

Как только перепуганные владельцы соглашались на сделку, тут же Красс отдавал приказ, и пятьсот обученных и подготовленных рабов бросались тушить это здание. Причем сразу после пожара эти же рабы быстро восстанавливали не догоревшие строения. В случае если владельцы горящих домов отказывались от сделки, то особого желания тушить ни у кого не было и как правило здание сгорало полностью, да ещё прихватывало за собой несколько соседних.

Продолжение следует...

Фото: perestroi-sam.ru

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы история недвижимость интересные факты
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Интересные факты и истории, связанные с недвижимостью
Ближний Восток
Аналитик: Турции надоело прогибаться под США и НАТО
Новости спорта
Почему стоит заняться йогой
Новости Все >
ЛДПР и СР представят лидеров своих отделений на пост главы Ингушетии
Уровень воды в реке Ия повысился до 11 метров
Заседание ЦИК по жалобам кандидатов в Мосгордуму пройдет 1 августа
Голодец назначена главой совета ЧМ-2022 по волейболу
Жуков: в Госдуме не хватает либеральной партии
Эмоциональное выгорание грозит людям, которые не нашли своего призвания
Второй смертный приговор с начала года вынесли в Белоруссии
К выборам губернатора Ставрополья допущены пять кандидатов
Рост тарифов на ЖКУ в Москве не превышает уровень инфляции
Лыжница Седова призвала ввести чрезвычайное положение в Сибири
Последние материалы
Аналитик: Турции надоело прогибаться под США и НАТО
ЛДПР и СР представят лидеров своих отделений на пост главы Ингушетии
Уровень воды в реке Ия повысился до 11 метров
Заседание ЦИК по жалобам кандидатов в Мосгордуму пройдет 1 августа
Почему стоит заняться йогой
Голодец назначена главой совета ЧМ-2022 по волейболу
Жуков: в Госдуме не хватает либеральной партии
Эмоциональное выгорание грозит людям, которые не нашли своего призвания
История разведчицы: в гольф и женский клуб за гостайнами
Четыре способа победить бессонницу
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга

Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко.

Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
Выборы. Новости и аналитика
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
Домашние животные
В некоторых районах Москвы начали массово умирать кошки
Выборы. Новости и аналитика
Жириновский: субботняя акция в Москве - угроза государству
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга

Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко.

Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Почему Россия сползает в нищету?
Политика. Новости и аналитика
Почему Россия сползает в нищету?
Происшествия
Провокатор ударил в лицо сотрудника ОМОН на митинге в Москве
Выборы. Новости и аналитика
Жириновский: субботняя акция в Москве - угроза государству
Общество
Путин в батискафе погрузился к затонувшей в годы ВОВ подлодке

Путин неоднократно принимал участие в экспедициях Русского географического общества.

Путин в батискафе погрузился к затонувшей в годы ВОВ подлодке
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Политика. Новости и аналитика
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Новости Европы
Опрос показал растущую готовность немцев пойти на сближение с Россией
Политика. Новости и аналитика
Почему Россия сползает в нищету?
Любовь Степушова Игра России вдолгую на крахе либерального мирового порядка Любовь Степушова Игорь Буккер Могила Астерикса найдена в Британии Игорь Буккер Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко
Комментарии
Почему Россия сползает в нищету?
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
Жуков: в Госдуме не хватает либеральной партии
Почему Россия сползает в нищету?
Почему Россия сползает в нищету?
Почему Россия сползает в нищету?
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
Почему Россия сползает в нищету?
Мамаев в тюрьме научился пить "чифир"
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
Собянин: в Москве готовится новая провокация
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Нидерланды не хотят принимать новые данные о крушении MH17
Губернатор Иркутской области забыл о людях в огне
Российский полицейский-"навальнист" работал на ЦРУ
Евгений Федоров: электронные паспорта в России нужны Вашингтону
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Кто и зачем вышел сегодня на Тверскую? Репортаж с несогласованного митинга
Нидерланды не хотят принимать новые данные о крушении MH17
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
История и современность
Удлиненные черепа: необычные археологические находки в Китае
Удлиненные черепа: необычные археологические находки в Китае
Космическое агентство ОАЭ планируют вырастить в космосе пальму
Космическое агентство ОАЭ планируют вырастить в космосе пальму
СК возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков 27 июля
СК возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков 27 июля
Истребитель Су-57 запущен в серийное производство
Истребитель Су-57 запущен в серийное производство
Россию подозревают в подготовке военной операции против Украины
Россию подозревают в подготовке военной операции против Украины
Раскрыты возможности маневрирования секретного шаттла США
Раскрыты возможности маневрирования секретного шаттла США
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской деревне
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской деревне
За что нацисты наградили Генри Форда
За что нацисты наградили Генри Форда
Операция EF: как Британия впервые попыталась помочь СССР в войне с Третьим рейхом
Операция EF: как Британия впервые попыталась помочь СССР в войне с Третьим рейхом
Причиной гибели журналистов в ЦАР стала не халатность, а злой умысел Ходорковского
Причиной гибели журналистов в ЦАР стала не халатность, а злой умысел Ходорковского
Команда Зеленского придумала способ возвращения Крыма
Команда Зеленского придумала способ возвращения Крыма
Фотогалереи
Самая популярная легковушка в России 5 Фото Самая популярная легковушка в России
Звезды, знаменитые своей глупостью 9 Фото Звезды, знаменитые своей глупостью
Нерукотворные диковинки нашей планеты 10 Фото Нерукотворные диковинки нашей планеты
Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют 9 Фото Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют
Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает 9 Фото Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает
Домашнее
Японским биологам разрешили скрещивать человека и мышь
Медики рассказали о продуктах, на которых нельзя экономить
Диагностика рахита
Врачи рассказали о признаках дефицита йода в организме
В квартирах жителей Сочи появились опасные тараканы
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный сыр
В детсады Ставропольского края поставляли неизвестное мясо
Ошибки при лечении насморка у детей
Врач: какие витамины действительно полезны
Врач: какие витамины действительно полезны
Диетолог Наталья Пугачева рассказала, в чем опасность активированного угля
Диетолог Наталья Пугачева рассказала, в чем опасность активированного угля
Как выбрать безопасный солнцезащитный крем
Как выбрать безопасный солнцезащитный крем
Любовный гороскоп на август - 2019
Любовный гороскоп на август - 2019
Женский гороскоп на август - 2019
Женский гороскоп на август - 2019
Мужской гороскоп на август - 2019
Мужской гороскоп на август - 2019
Сын Бари Алибасова убежал, прихватив 20 млн рублей
Сын Бари Алибасова убежал, прихватив 20 млн рублей
Сын Ксении Собчак Платон поздравил сестру по-английски
Сын Ксении Собчак Платон поздравил сестру по-английски
Какие цвета не подходят для спальни
Какие цвета не подходят для спальни
3 модных тренда в дизайне
3 модных тренда в дизайне
Забавные фото
Самые странные животные планеты 9 Фото Самые странные животные планеты
На грани жизни и смерти 10 Фото На грани жизни и смерти
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
Мифы о смертоносной стихии 8 Фото Мифы о смертоносной стихии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ