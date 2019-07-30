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Автор Сергей Бухранский

Сверимся со звездами: гороскоп и покупка квартиры

Недвижимость print

Ну вот и наступил день, когда пришла пора сделать этот шаг. Несомненно, покупка квартиры - это радостное, но в тоже время очень ответственное событие. Мы выбираем то, что будет для нас домом многие годы, а значит надо учесть множество факторов. Для тех, кто верит в астрологию, будет интересным узнать, что в деле покупки недвижимости немаловажный фактор - это влияние звёзд и планет. Именно для тех, кто чувствует связь человека и космоса будет наш гороскоп.

Овен.

Для этого знака очень важны перемены. Именно это надо учитывать, когда покупается квартира. Поэтому для этого знака будет очень целесообразно купить квартиру квадратной планировки. Это очень удобно. В случае необходимости не придется искать новую квартиру. Просто можно переставлять мебель или менять ее на новую. В квадратной квартире с этих проблем не будет. Даже встроенная мебель легко поменяет свою дислокацию. Не надо наносить на стены структурную или рельефную штукатурку. Лучше всего оставить стены гладкими, тогда в любой момент их можно будет перекрасить или просто поменять обои.

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Телец.

Для этого знака очень важна практичность и удобство жилья. Даже незначительные моменты могут вывести из себя. А если учесть, что квартира - это надолго, то лучше заранее все предусмотреть. Тельцу лучше подбирать этаж пониже, хорошо подойдут этажи с третьего по пятый. Очень важно чтобы в новом жилье изначально была качественная сантехника и мощная проводка. Расположение дома должно быть оптимально близко к транспортным развязкам и другой инфраструктуре. Другими словами, для Тельца дом должен быть удобным и практичным.

Близнецы.

Этот знак выбирает жилье не здравым смыслом, а скорее интуицией. Часто Близнецы могут почувствовать, что квартира им подходит еще до того, как приедут ее осмотреть. И что удивительно, шестое чувство редко подводит этот знак. Поэтому, когда встанет вопрос о покупке жилья, надо прислушаться к внутреннему голосу. Причем не только к его советам, но и предупреждениям. И если при осмотре потенциального жилья, чутье говорит, что тут что-то не так, то наверно стоит прислушаться.

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Рак.

Это удивительный знак зодиака. Раки умеют вдыхать в жилье жизнь. И не стоит считать их сумасшедшими, когда они разговаривают со своей квартирой во время уборки. Рак должен почувствовать свою квартиру сердцем и душой. Это логово рака, а значит в нем должен быть идеальный комфорт и порядок. Поэтому Раку так сложно сделать выбор, ведь все новые квартиры, по их мнению, пока мертвы и только сам Рак сможет вдохнуть в нее жизнь.

Лев.

Более общительного знака надо поискать. Поэтому в любом случае в новой квартире должна быть гостиная. Это то место, где будет протекать жизнь Льва. Тут будут собираться друзья. Это будет местом где могут находится вместе все члены семьи и очень близкие люди. А это означает, что гостиная должна быть просторной. Поэтому Лев в первую очередь исходит из того, каково будет в этой квартире членам семьи и многочисленным гостям.

Дева.

Дева настоящий трудоголик. А это значит, что этот знак все хочет делать сам. Поэтому для Девы лучшим вариантом будет покупка квартиры в новострое. Именно тут она сможет разойтись и дать волю своей фантазии. Только тогда, когда в квартире будет все сделано Девой, она ощутит удовлетворение и будет жить в этой квартире многие годы.

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Весы.

Этот знак представляет воздушную стихию. И не секрет, что весы любят свободу и пространство. Поэтому для этого знака подойдет новострой. Причем надо выбирать квартиру, где возможна перепланировка. Также надо учитывать количество окон и высоту потолков. В квартире Весов должно быть много света и воздуха. Весы не любят нагромождения мебели, но вот наличие нескольких просторных лоджий будет самое то.

Скорпион.

У этого знака очень развита практичность и эмоциональность. Скорпион желает все контролировать лично. Поэтому ему отлично подойдёт квартира от строителей. Тут у Скорпиона будут все карты на руках. Он сможет контролировать все этапы подготовки жилья, от отделочных работ до расстановки мебели. Важно, чтобы Скорпион не только получил пустую коробку, но и мог следить за постройкой самого дома.

Стрелец.

Стрельцы крайне привередливы. Они внимательны к мелочам и очень любят комфорт. Важно обратить внимание на отделку новой квартиры или делать ее самому. Но еще более важным является расположение дома. Стрельцу необходимо быть в центре событий, а это значит, что дом должен быть рядом с развлекательными и спортивными заведениями. Стрельцу просто необходимо быть рядом с большим количеством людей.

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Козерог.

Козероги очень самодостаточны. Им все равно какое жилье приобрести. В любом случае, с их появлением любая квартира или дом превратятся в абсолютно новое жилье. Единственное, что может подпортить картину - это недобросовестный риелтор, который захочет обмануть или попросту начнет трепать нервы.

Водолей.

Понять ход мыслей Водолея невозможно. Всегда большая загадка, чем руководствуется этот знак при своем выборе. Но факт остаётся фактом, если Водолей сделал выбор, то в этой квартире он может прожить всю жизнь. Возможно выбор делает подсознание Водолея и надо отдать должное, оно редко, когда его подводит.

Рыбы.

Обычно в семье Рыб как правило много детей или других родственников. Рыбы предпочитают общение и поэтому для них подойдут большие многоквартирные дома с хорошим дворами, где можно общаться с соседями. Рыбы предпочитают больше общение, чем личный комфорт, а значит не стоит брать новострой на окраине города.

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Фото: exklu.mirtesen.ru

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