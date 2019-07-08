Перепланировка квартиры, что можно и чего нельзя

Для повышения комфортности в квартире жильцы чаще всего проводят перепланировки имущества. Больше всего это касается молодых людей, которые хотят видеть перед собой большую кухню и пропорциональное разделение комнат.



Правила Законной перепланировки!

К сожалению с точки зрения закона проведение перепланировки должно быть одобрено вышестоящими органами. В противном случае это считается незаконным. Очень часто граждане путают понятие перепланировки с переустройством, которое считается законным действием в отличие от первого процесса.

Переустройство - это изменение структуры коммуникаций в квартире. Например, это может быть добавление розеток, выключателей и другого санитарно-технического оборудования. Все изменения также должны быть внесены в технический паспорт квартиры.

Перепланировка - это полноценное изменение жилого помещения. Для внесения изменений необходим технический паспорт объекта недвижимости. Пример перепланировки - это разделение или совмещение комнат с целью увеличения жилой площади.

Если действовать без разрешений, то перепланировка проводится на страх и риск владельцев. Все квартиры, где перепланировки проведены незаконны - не могут быть проданы, поскольку финансовая организация не могла выдать ипотечный кредит на именно такую квартиру.

Как правило, банки могут дать добро на продажу, несмотря на измененную планировку квартиры, но только в том случае, если изменения касаются лишь небольших комнат. Если переносятся ванны или кухни, то такие сделки уже могут получить отказ.

Если из-за изменений планировки квартиры пострадают соседи или часть коммуникаций будет нарушена для них, то владельца ждут серьезные проблемы.

Решается проблема двумя путями. Первый - это перепланировка в исходное состояние. Второй - продажа недвижимости по решению суда. Если же гражданин докажет, что измененная квартира не угрожает жизни и не приведет к техническим сбоям, то суд разрешит ее оставить с перепланировкой.

Для сбора доказательств понадобится достаточно много времени - минимум 6 месяцев. При этом стоимость таких услуг может достигать до 100-200 тысяч рублей. Процедура здесь простая.

Первым делом необходимо обратиться в строительную компанию, чтобы получить письменный проект. Затем нужно получить согласование от управляющей организации дома, а также экспертов. Помимо них одобрение нужно получить от надзорных структур.

После сбора всей документации, ее необходимо отнести в МФЦ. Решение о принятии строительных работ принимает районный орган исполнительной власти. Главное условие - перепланировка не должна мешать соседям сверху и снизу. Также должны быть соблюдены санитарные нормы и правила безопасности при пожаре.

Иногда доказать необходимость перепланировки достаточно сложно, и добавляется множество нюансов в зависимости от специфики района. Таким образом, рекомендуется обращаться к строительным компаниям.

Согласно законодательству, при перепланировке нельзя размещать радиаторы на утепленной лоджии, перегружать строительные конструкции, демонтировать дымоходы и вентиляцию, а также размещать кухню над жилыми комнатами соседей.

При этом жильцам разрешается объединять ванну и туалет, комнаты и расширять площадь любых помещений внутри своей квартиры.

Перепланировка в современных домах, как правило, дается достаточно просто, поскольку информация о них доступна везде. Если говорить о советских постройках, то все данные находятся в специальных архивах.

Фото: consultplace.ru

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