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Автор Мария Иванова

Возрождение в архитектуре: основные черты

Недвижимость print

 


Ева Грин об архитектуре Москвы, блюдах русской кухни и съёмках фильма о женщине-астронавте / Новости от 08.09.2018 14:09

Возрождение или Ренессанс затронули все сферы культуры, образования и искусства. Конечно, архитектура не оставалась в стороне, начнем с того, что вообще такое Возрождение. По сути, это культурный расцвет, то есть, возрождение чего-то прекрасного из пекла, из камня, новое время, которое пришло на смену Средневековью.

Началось все в пятнадцатом веке, архитектурный период Возрождения длился до начала семнадцатого столетия. Что касается наследия, эпоха Ренессанса оставила нам неповторимые и неоценимые работы как в архитектуре, так и в живописи, скульптуре, музыке. Конечно, вы знаете имя Джорджо Вазари, который, можно сказать, наконец-таки обобщил состояние того самого расцвета, он объяснил, что такое Ренессанс, откуда взялась такая любовь ко всему античному в семнадцатом столетии. Энгельс писал, что это период «великого прогрессивного переворота», поспорить с ним сложно. Возрождение ведь не могло быть оторвано от экономического положения государства, это было и экономическое развитие, и духовное, росли города, культурно они обновлялись.

Впервые стали раздаваться идеи гуманизма, теперь человека поставили во главу угла, к нему отныне было иное отношение. Что ценили? Способности - творческие умения, красоту и волю. Вот отсюда и появляются художники и учёные в одном флаконе, речь идет о Леонардо да Винчи, который вообще стал символом Ренессанса. Элементы теперь распределяли симметрично, равномерно, во всем ценили гармонию, это касалось всего - окон, дверей, колонн. Архитекторы строго соблюдали все интервалы и не позволяли себе вольностей.

Конечно, Ренессанс в разных странах имеет разные черты и особенности. Например, итальянское Возрождение - это первые шаги стиля, его основа. Само возрождение в Италии прошло в три этапа - это ранее возрождение, высокое и позднее. Каждая эпоха характеризуется своими чертами, элементами и исключительными особенностями стиля. Ранний Ренессанс - это время, когда античность только начала вклиниваться в итальянские фасады.

С приходом Возрождения в корне изменились основы самого строительства, возведения зданий. Даже когда только планировали строить какое-то сооружение, работа шла иначе, раннее Возрождение предпочитало симметрию во всем и было абсолютно все равно, какое здание стоит рядом. Если Средневековье предполагало равнение на ландшафт, окружение, то ранний Ренессанс твердит нам, что здание само по себе уникально, ему не нужно никаких соседей. То же самое касалось функциональности, про ее все забыли, во главу угла встала античность, частные дома теперь получили два этажа, в обязательном порядке создавали внутренний двор. В общем - античность. Все общественные здания строили с учетом античного стиля - огромное число декоративных элементов. Что касается храмов, они стали похожи на те, что строили римляне в период язычества. 

Фото: smallbay.ru

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