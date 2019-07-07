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Автор Кира Чапковская

Эмма Стоун выставляет на продажу семейный дом в Беверли-Хиллз

Недвижимость print

Эмма Стоун делает шаги в сфере недвижимости, выводя свой дом из Беверли-Хиллз на рынок примерно через семь лет после его приобретения. Актриса фильма «La La Land», которая купила дом в 2012 году за $ 2,477 млн хочет получить $ 3,899 млн за четыре спальни, четыре с половиной ванной в одноэтажной обители.


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Традиционный дом в стиле 1950-х годов спрятан на уединенной улице и выходит на широкую подъездную дорогу, его томатно-красная входная дверь почти незаметно укрыта в глубоком крыльце. Внутри дом представляет собой эклектичную палитру цветов и дизайнов. Переднее фойе украшено красно-белыми геометрическими обоями, контрастирующими с темными глянцевыми деревянными полами. Несколько шагов вниз и дом переходит в пространство гостиной и столовой двойной высоты, там можно увидеть причудливый асимметричный выложенный белым кирпичом камин в окружении встроенных шкафов для хранения и витрин.

Две двустворчатые французские двери выходят на просторную террасу, выложенную голубым камнем; с высокого потолка свисает разноцветная люстра. Рядом с официальной обеденной зоной находится кухня, обновленная с момента переезда Стоун в 2012 году (пространство ранее использовалось как официальная столовая), в основном сосредоточенная на Большом острове с угольно-черной столешницей и белоснежным кабинетом. Уникальные обои с рисунком цвета лайма украшают пространство, добавляя освежающий цвет в освещенную солнцем комнату. Уютная гостиная зона и более неформальная обеденная зона расположены неподалеку.

Хозяйская спальня оформлен аналогичным образом, хотя цветовая палитра в комнате более приглушенная - серовато-синяя. В доме есть просторная гостиная с собственным камином с мраморной облицовкой (в настоящее время над ним возвышается телевизор с большим экраном), а также несколько гардеробных и очаровательная старинная ванная комната с собственной глубокой ванной комнатой: она включает ванну и отдельную душевую кабину. Классические французские двери с 10 стеклами выходят из спальни на задний дворик. Три дополнительные гостевые спальни также могут похвастаться веселым, красочным декором и завершить остальную часть дома, а также в доме есть большой бонус - медиа-зал, идеально подходящий для отдыха, с баром и ванной комнатой.

В задней части синяя каменная терраса ведет к бассейну, окруженному с трех сторон высокими изгородями и пышными газонами. В настоящее время, хотя Стоун назвал Ла-Ла-Ленд домом в течение последних нескольких лет, вполне возможно, что она начнет новую жизнь в Нью-Йорке, особенно учитывая, что ее кавалер более года, писатель SNL Дейв Маккари, живет на востоке. Время покажет также, кто в следующий раз будет владеть домом знаменитостей. До того, как Стоун приобрела эту недвижимость, дом принадлежал покойному британскому актеру и бонвиванту Дадли Муру; Стоун купила его у австралийского киноредактора Кирка Бакстера.

Фото: 24tv.ua

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Эмма Стоун выставляет на продажу семейный дом в Беверли-Хиллз
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