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Автор Ксения Семенова

Бизнес по посуточной сдаче жилья в аренду: с чего начать. 

Недвижимость print

 


«Однушка» мечты: как снять квартиру, чтобы потом не пожалеть / Новости от 14.06.2019 11:32

Сдача квартир посуточно - активно развивающееся направление бизнеса, которым начинают заниматься все большее количество людей. Но перед тем как ступить на тропу предпринимателя следует знать все тонкости ведения этого дела, в чем поможет наша статья.

                                           Бизнес-план

Чтобы начать деятельность по краткосрочной аренде жилья необходимо знать самые важные шаги для начинающего предпринимателя:

1. Стартовый капитал. Здесь нужно учесть не только сам факт наличия недвижимости, но и ликвидность ее посуточной сдачи. Рекомендуется занять место клиента и рассмотреть этот вариант с точки зрения спроса.

2. Расходы. Большая часть денежных средств уйдет на оформление документов и обустройство жилья. Для открытия ИП понадобится приблизительно 25 тысяч рублей. А вот траты на обустройство жилплощади зависят от ее технического состояния.

3. Расчет дохода. При посуточной сдаче жилья довольно проблематично рассчитать потенциальный доход, так как поток клиентов непостоянный. Чаще всего при просчете этой цифры исходят из того, что больше половины месяца жилье будет пустовать.

Если человек имеет на руках грамотно составленный бизнес-план, то можно попробовать обратиться в государственные фонды за материальной поддержкой. Чаще всего сумма финансирования составляет около 60 тысяч рублей, что станет неплохим стартовым капиталом.

Легализация

Поддержка юриста в этом деле будет не лишней, но за его услуги придется выложить приличную сумму денежных средств, а при непостоянном наличии клиентов, особенно в момент запуска бизнеса, такие траты совершенно не нужны.

Вести официальную деятельность довольно просто и самому. Главное все совершать вовремя и не тянуть с отчетностью.

Если потребуется, то можно взять пару консультаций у налоговых агентов или сотрудников налоговых органов. Но в любом случае не рекомендуется начинать вести собственное дело в тени, так как потом будет довольно проблематично его легализовать.

Поиск клиентов

Учитывая все нюансы современного маркетинга, хочется выделить ряд основных способов по поиску клиентов для съема жилья с посуточной оплатой:

  • сарафанное радио;
  • площадки в сети интернет;
  • агентства недвижимости.

Чем больше ресурсов для размещения объявления задействует человек, тем больше вероятность получить непрерывный поток клиентов. Важно помнить главное правило - никогда нельзя прекращать рекламную кампанию, даже если набралось достаточное число клиентов.

Нюансы при посуточной сдаче недвижимости

Как и в любом бизнесе, в краткосрочной аренде жилья есть свои подводные камни. Например:

  • повышенный износ жилплощади;
  • неизвестный контингент людей, снимающих такое жилье;
  • вероятность обмана.

При постоянном потоке клиентов повышается степень износа жилья, нежели при долгосрочной аренде квартиры. Помимо этого, неизвестно какие люди попадутся, вполне возможно, что они окажутся преступниками, тогда не избежать проблем с полицией.

Вместе с этим присутствует риск, что клиенты могут обмануть. Например, случаются ситуации, когда люди заселялись в квартиру, чтобы вынести ценные вещи. Поэтому рекомендуется использовать недорогие предметы интерьера.

Фото: dela.biz

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Бизнес по посуточной сдаче жилья в аренду: с чего начать. 
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