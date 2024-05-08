Рекорд Toyota: как гигант автомобильного рынка получил миллиарды на фоне охлаждения интереса к электромобилям

Toyota готовится к рекордным ежегодным прибылям благодаря высокому спросу на гибриды

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Toyota Motor ожидает значительного роста спроса на гибридные автомобили, что отражается в прогнозе рекордных годовых прибылей. Несмотря на это, автопроизводитель сталкивается с серьезными вызовами на ключевых рынках.

Фото: flickr by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

В Китае его давит жесткая конкуренция со стороны местных производителей, а в США потребители вынуждены считаться с ростом стоимости займов. Тем не менее, компания ожидает рекордного операционного дохода в 4,9 трлн йен ($31,87 млрд), чему поспособствует ослабленный курс йены.

Toyota продолжает доминировать в сегменте гибридов, где ее автомобили имеют более высокую маржу, но компания все еще отстает в области электромобилей, составляющих лишь 1% ее глобальных продаж.