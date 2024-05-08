Toyota Motor ожидает значительного роста спроса на гибридные автомобили, что отражается в прогнозе рекордных годовых прибылей. Несмотря на это, автопроизводитель сталкивается с серьезными вызовами на ключевых рынках.
В Китае его давит жесткая конкуренция со стороны местных производителей, а в США потребители вынуждены считаться с ростом стоимости займов. Тем не менее, компания ожидает рекордного операционного дохода в 4,9 трлн йен ($31,87 млрд), чему поспособствует ослабленный курс йены.
Toyota продолжает доминировать в сегменте гибридов, где ее автомобили имеют более высокую маржу, но компания все еще отстает в области электромобилей, составляющих лишь 1% ее глобальных продаж.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.