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Автор Кира Чапковская

На что необходимо обращать внимание при покупке недвижимости за рубежом

Недвижимость print

Покупка недвижимости за рубежом, как правило, сложнее, чем покупка в своей стране. Вам нужно будет учитывать ряд рисков и, возможно, придется решить, как получить ипотеку за рубежом. В этом руководстве также рассматриваются трудности, с которыми вы можете столкнуться, где вы можете обратиться за советом. Рассмотрим эту тему на примере Великобритании.


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Знайте риски при покупке недвижимости за границей

  • Налог- убедитесь, что вы учли все налоги, которые будете платить, как в Великобритании, так и в той стране, где у вас есть имущество.
  • Проверьте документы- убедитесь, что у вас есть все необходимые разрешения, лицензии и согласие на планирование, прежде чем подписывать какую-либо форму контракта или соглашения.
  • Изменения обменного курса- даже небольшое изменение обменного курса может существенно повлиять на стоимость вашей покупки.Это может сделать собственность - или ваши ипотечные выплаты - недоступными в одночасье.
  • Остерегайтесь представителей застройщика и упорных продаж- не поддавайтесь сильному давлению, чтобы зарегистрироваться с депозитом, прежде чем у вас будет возможность тщательно подумать и получить независимую консультацию.

Получение ипотеки на недвижимость за рубежом

Если у вас есть ипотека, где вы делаете платежи в иностранной валюте, кредитор должен сообщить вам, если обменный курс колеблется более чем на 20%.

Эти колебания ставки могут повлиять на вашу способность выполнять ваши будущие ипотечные обязательства.

Чтобы защитить заемщиков, кредиторы должны предложить вам возможность погасить ипотечный кредит в другой валюте.

Получите независимую юридическую и финансовую консультацию

«Мы настоятельно рекомендуем потенциальным покупателям зарубежной недвижимости обращаться за независимыми юридическими и финансовыми консультациями на всех этапах их покупки».

Источник: Министерство иностранных дел и по делам Содружества.

Всегда обращайтесь за юридической консультацией к юристу, который не зависит от всех остальных участников сделки, включая:

  • Продавца
  • Застройщика и
  • Агента по недвижимости

Убедитесь, что ваш адвокат свободно владеет как английским, так и местным языком, и что он понимает право собственности в стране, где вы покупаете, а также то, как это относится к нерезидентам.

Если вы обращаетесь в юридическую фирму в Великобритании, убедитесь, что они зарегистрированы в Юридическом обществе Великобритании и специализируются на международных сделках и передаче имущества.

Если вы назначаете консультанта в стране, где вы покупаете недвижимость, вы можете найти списки англоговорящих специалистов на веб-сайте вашего местного посольства.

Фото: gorod24.online

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