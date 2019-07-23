На что необходимо обращать внимание при покупке недвижимости за рубежом

Покупка недвижимости за рубежом, как правило, сложнее, чем покупка в своей стране. Вам нужно будет учитывать ряд рисков и, возможно, придется решить, как получить ипотеку за рубежом. В этом руководстве также рассматриваются трудности, с которыми вы можете столкнуться, где вы можете обратиться за советом. Рассмотрим эту тему на примере Великобритании.
Знайте риски при покупке недвижимости за границей
Получение ипотеки на недвижимость за рубежом
Если у вас есть ипотека, где вы делаете платежи в иностранной валюте, кредитор должен сообщить вам, если обменный курс колеблется более чем на 20%.
Эти колебания ставки могут повлиять на вашу способность выполнять ваши будущие ипотечные обязательства.
Чтобы защитить заемщиков, кредиторы должны предложить вам возможность погасить ипотечный кредит в другой валюте.
Получите независимую юридическую и финансовую консультацию
«Мы настоятельно рекомендуем потенциальным покупателям зарубежной недвижимости обращаться за независимыми юридическими и финансовыми консультациями на всех этапах их покупки».
Источник: Министерство иностранных дел и по делам Содружества.
Всегда обращайтесь за юридической консультацией к юристу, который не зависит от всех остальных участников сделки, включая:
Убедитесь, что ваш адвокат свободно владеет как английским, так и местным языком, и что он понимает право собственности в стране, где вы покупаете, а также то, как это относится к нерезидентам.
Если вы обращаетесь в юридическую фирму в Великобритании, убедитесь, что они зарегистрированы в Юридическом обществе Великобритании и специализируются на международных сделках и передаче имущества.
Если вы назначаете консультанта в стране, где вы покупаете недвижимость, вы можете найти списки англоговорящих специалистов на веб-сайте вашего местного посольства.
Фото: gorod24.online
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