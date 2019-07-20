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Автор Арина Панфилова

Дача: когда лучше покупать и сколько стоит сейчас

Недвижимость print

 


Умная дача // Forumhouse

         Некоторые считают, что дача - всего лишь бездумная трата денег и сил, другие обожают эти уютные деревенские домики с собственным огородом. Отношение к дачам в российском обществе достаточно противоречивое, однако сейчас - время, когда деревенский домик можно урвать по очень выгодной цене. В этой статье речь пойдет о том, на что следует обратить внимание при покупке дачи.

         Если вы все же решили обзавестись уютным домиком в отдалении от города, то риелторы настоятельно рекомендуют покупать его именно весной. Обычно в этот сезон на рынке появляется множество предложений по достаточно доступным ценам, которых к лету уже не остается. Эксперты советуют начать поиски дачи даже когда еще не растаял снег, действуя таким образом при осмотре помещения вы сможете понять, насколько хорошо оно держит тепло, справляется ли система отопления со своей задачей. Кроме этого, в самом начале весны, когда снег уже начал таять, но участок еще не зарос зеленью, все его недостатки становятся видны невооруженным глазом. Вы легко сможете определить рельеф участка, посмотреть нет ли на нем неровностей и мест, в которых теоретически может застояться вода.

         Также стоит учесть то, насколько удобно и быстро вы сможете добраться до дачи. Состояние дороги, по которой вы будете добираться до дачи тоже наиболее легко можно оценить именно в раннюю весну. После этого следует уделить особое внимание соседям. Быть может через несколько участков от вашего расположена груда строительных материалов и несколько единиц спецтехники, в этом случае от данного района стоит отказаться, возможно вскоре там «вырастет» огромный пентхаус или крупный инфраструктурный объект, что, конечно, испортит весь колорит.

         Тщательно стоить проверить и сам дом, важно состояние стен, оконных рам и крыши - именно в этих местах обычно бывают тепло потери.

         Перейдем к самому главному. Оформление документов - самая «скользкая» часть процесса. Лучшим вариантом из возможных будет ситуация, при которой участок и сам дом зарегистрированы в Росреестре, причем на участок нужна регистрация по кадастровому учету не ранее 2004 года. Если же имущество не зарегистрировано, то данная обязанность автоматически ложится на продающую сторону сделки.

         Стоит отметить, что сегодня средняя стоимость дачи в Подмосковье составляет 4,5 миллиона рублей и это не 14% меньше, чем было весной 2018-го года. Как показывает практика, к концу лета цены возрастут примерно на 10-15%.

Фото: kvartiravmoskve.ru

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