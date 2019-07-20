Иосиф Пригожин: "Квартира в Крылатском — место, в котором зародилась наша семья"﻿



Иосиф Пригожин о скандале с победой дочки Алсу на...

У многих людей с жильем связаны свои воспоминания. И звезды — не исключение. К примеру, Валерия и Иосиф Пригожин с упоением вспоминают, как начинались их отношения в московской квартире.

Приобрели соседские метры

Супруги рассказывают, что никогда не планировали уезжать из города. Маленькие дети — ситуация временная, они скоро вырастают. К тому же, на загородное обустройство времени в плотном графике знаменитого семейства не было. Поэтому влюбленные не собирались подыскивать другое жилье.

Конечно, сперва места было маловато. Однако позже супруги договорились с соседями и купили квартиру рядом. И вот, настало время планирования интерьера, но и тут влюбленным повезло.

Знакомство с декоратором

Как-то Валерия сотрудничала с музыкантом Робином Гиббом. В честь такого события была небольшая вечеринка, на которую пришел джентльмен, очень хорошо говоривший по-русски.

Это был знаменитый декоратор Габан О'Киф, который, между прочим, учился в одном классе с женой Гибба. На тот момент он более 30 лет занимался оформлением интерьеров знаменитостей. Габан и Элтону Джону помещение обустроил, и знаменитой миллионерше Сао Шлюмберже в этом плане помог.

Поделил параллельными осями

Его интерьеры не поддаются полнейшему описанию. Но они не как у всех — невероятно яркие и спокойные одновременно, взрывные, но в пределах допустимого.

В последнее время Габан часто бывал в России, куда его приглашали для работы. Чтобы заказчикам было удобно, декоратор даже выучил русский язык.

Познакомившись с Габаном, Валерия и Иосиф решились на перепланировку своей квартиры. В ней был серьезный недостаток — минимальное количество окон при большой территории.

Декоратор решил поделить ее, создав две параллельные оси. На одной — библиотека, гостиная, вход на хозяйскую половину, включающую гардеробную, спальню, ванную и кабинет. Другая ось включила столовую и детские комнаты. Между двумя зонами, в середине квартиры, расположена кухня.

Панельные стены и мебель на заказ

Габан решил, что стены нужно оформить панелями, скрывающими двери и системы хранения. Встроенная мебель, выполненная на заказ, вместе с панелями создает впечатление, будто находишься на роскошной яхте, что очень понравилось хозяевам.

Глянцевые поверхности равномерно распределяют дневной свет. Если в кухне нажать на одну из створок декоративного панно, удастся попасть в гостиную.

Иосиф признается, что семейство порядком перенервничало, когда к квартире было доставлено почти 60 тонн мебели и панелей. Строителям пришлось выставлять окна и поднимать краном привезенные конструкции. Однако, по мнению Иосифа, это действительно того стоило.

Фото: kvartiravmoskve. ru

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