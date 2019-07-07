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Автор Владан Джурич

Страхование недвижимости как защита от неприятностей

Недвижимость print

Страхование имущества рекомендуется для непредвиденных ситуаций. Это своего рода парашют, который поможет защитить квартиру или дом от неприятностей. Многие считают, что переплачивать страховщикам невыгодно, поскольку большинство случаев происходит крайне редко, однако смысл есть всегда.


Страхование жилья

Как правило, о страховке начинают задумываться, когда неприятность уже произошла. Страхование конечно не решает проблем жильцов, однако помогает покрыть большую часть расходов, которая в итоге является большим плюсом для владельцев недвижимости.

Клиенты страховых компаний - это состоятельные граждане, имеющие в собственности большие земельные участки, пентхаусы и большие квартиры. Из-за больших объемов такие собственники понимают, что страхование нужно в любом случае. При этом стоит помнить, что затраты на ремонт и содержание масштабных объектов недвижимости всегда высокие.

Отсюда же можно сказать, что жильцам класса ниже так же необходимо страхование, поскольку убытки для них еще более чувствительны. Таким образом, страховка нужна людям, которые могут что-то потерять. Обычно к ним относятся владельцы недвижимости, которые имеют лишь одну квартиру и в ней же проживают.

Самые распространенные услуги от страховых компаний, которые можно встретить - это страхование от пожаров, технических аварий, взрывов, стихийных бедствий и ограблений. Для оценки рисков конечно стоит учитывать инфраструктуру жилого комплекса и специфику района.

Например, в городах чаще всего квартиры страдают от затоплений. Для земельных участков наиболее важно сохранить безопасность в случае исполнения противоправных действий со стороны третьих лиц. Все виды рисков, как правило, указаны в договоре. Перед подписанием необходимо изучить все перечисленные страховые риски.

Согласно законодательству, собственник недвижимости имеет право зарегистрировать дом, жилые постройки, отдельные комнаты, предметы интерьера, части отделки.

Также в перечень входят инженерные оборудования, обеспечивающие коммуникационные функции. Помимо этого, имеется возможность застраховать гражданские права жильца в случае нанесения ущерба соседям.

Перед заключением страхового соглашения, нужно помнить несколько нюансов. Во-первых, договор страхования - это официальный документ в письменной форме, где оговаривается обязанность организации возместить убытки или потери в случае возникновения определенного страхового риска.

В договоре прописывается сумма, возмещаемая страховой компанией. Для подтверждения страхования владелец собственности должен предоставить свидетельство или договор, который выдается после заключения сделки. Также в каждом документе написан срок действия страхования.

Заключить страховые сделки на длительный период времени рекомендуется, если недвижимость имеет низкий коэффициент амортизации. Обычно такие договора продлевают, изменяя условия, страховые риски и предметы страхования.

Жильцам стоит помнить, что заключение страхового договора доступно всем, но получение выплат возможно только для собственников недвижимости.

Фото: urbanus.ru

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