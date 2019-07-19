Какая недвижимость способна отравить своих хозяев



Дом архитектора с необычной конструкцией // Forumhouse

При покупке жилья всегда есть опасение, что в чем-то обнаружится подвох. Одни риски типичны для новостроя, другие - для вторичного рынка. Но в обоих типах недвижимости порой встречается угроза здоровью будущих владельцев.

Ртуть, формальдегид, фенол...

Кто-то из новых жильцов, затеяв ремонт в многоэтажке старой постройки, обнаружил под полом ртуть от разбившегося градусника.

При строительстве жилого фонда 1930-1950-х годов практиковали применение разных интерпретаций кирпичей и шлаковой засыпки. Такая «комбинация» может до сих пор давать губительный химический фон.

Массовая застройка панельных «хрущевок» серии П-49 сопровождалась добавлением фенолформальдегида в бетон, утеплители и межплиточные стыки. Из некоторых таких зданий людей переселили, но не из всех.

Кроме того, люди столкнулись с «фенольными домами» (девятиэтажные здания серого цвета). Было сооружено 200 зданий, из них большую часть уже снесли. Часть оставшихся владельцев вредной недвижимости объединились и вошли в программу реновации.

Угрозу для здоровья людей представляет и ныне запрещенный асбест, который в середине ХХ века повсеместно добавляли в состав различных материалов - от бетонных плит до шифера. Они шли на строительство «хрущевок» приблизительно до 1960-х годов. Все ли опасные дома снесены?

При возникновении конкретных условий стройматериалы несут радиоактивную опасность, которая присуща кирпичу и даже железной арматуре. Так, бетон в сочетании с некоторыми веществами выделяет аммиак, фенол и формальдегид. Утеплители панелек из синтетических веществ, тот же полистирол, при горении или сильном нагревании становится токсичным.

Но обычно весь негатив опасного жилья берут на себя первые жильцы. Риэлторы считают, что людям, приобретающим квартиры в домах, которые сдавались в 1960-1990 годы не стоит волноваться, так как они проверены несколькими поколениями жителей.

Зато более старые и новые объекты требуют пристального внимания. И в первую очередь те, которые возвели по индивидуальному проекту. К примеру, натуральный камень в домах может быть источником повышенного радиационного фона.

Как определить неблагополучное жилье

При тщательном осмотре квадратных метров стоит воспользоваться дозиметром радиации. Чтобы рассеять сомнения, можно заказать измерение радиации в специализированной лаборатории. Если кажутся подозрительными использованные стройматериалы, выполняется химический анализ образца, токсикологическое исследование. Также будет полезно поговорить с соседями и выяснить: не было ли в приглянувшейся квартирке ЧП.

Эксперты считают, что при выборе жилья в новострое меньше риска, но полную безопасность никто не гарантирует. Случается, что после новоселья в современных зданиях, ухудшается самочувствие жильцов, появляются усталость, тошнота, головные боли. Причиной может стать смесь паров красок, стройматериалов, мебели.

Сомнительные стройматериалы способны выделять канцерогенные и аллергенные фенол и формальдегид. В состав отдельных полимерных стройматериалов, напольных покрытий, ПВХ могут входить пластификаторы, что негативно сказывается на мужском здоровье и дает мутагенную реакцию.

Эксперты уверены, что крупные застройщики дорожат своей репутацией, поэтому работают с качественными материалами. Но определенная доля риска остается.

Имеет значение: какой материал «спрятан» под ламинатом. Для этих целей принято использовать фанеру ФК, но не ФСФ с токсичными характеристиками. На этот вопрос ответит менеджер, либо владелец жилья заказывает независимую экспертизу.

Фото: kazan.aif.ru

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