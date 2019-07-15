Балтийский берег: аренда и продажа квартир в Калининградском регионе﻿



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Рынок недвижимости в курортных регионах традиционно оживляется с приближением сезона. Балтийский берег в окрестностях Калининграда — прекрасный и доступный по ценам — относительно мало освоен российскими туристами и частными инвесторами. Причина — невозможность свободно доехать до него на собственной машине или поезде: нужно пересекать территорию стран ЕС, которые требуют всякого рода виз и таможенных досмотров. Гости региона делают выбор в пользу самолета, ведь цены у авиаперевозчиков стали более привлекательными.

Что характеризует рынок недвижимости

Положение анклава влияет на ситуацию с недвижимостью: предложения и цены на рынке аренды квартир обгоняют данные по продажам.

Жители других регионов России предпочитают арендовать доступное жилье на побережье, иногда на весь купальный сезон, что длится здесь четыре месяца. Покупать квартиры предпочитают сами жители региона, в том числе, для сдачи их в аренду. Популярностью у туристов и частных инвесторов пользуются поселки и малые города с хорошими песчаными пляжами: Янтарный, Пионерский, Морское, Рыбачий. Курорты Зеленоград и Светлогорск, кроме пляжей, порадуют гостей бюветами с минеральной водой и развитой инфраструктурой для отдыха и лечения.

Отмечено, что побывавшие здесь туристы, как правило, возвращаются, а часть принимает решение перебраться в регион полностью. Ведь в прибрежные променады, роскошные лесопарки и элитную малоэтажную архитектуру невозможно не влюбиться.

Что повлияло на региональный рынок

Рост инвестиций в курортный сектор недвижимости начался не так давно — до 2014 года многие из ценителей балтийского побережья предпочитали ехать в Прибалтику, где туристическая инфраструктура выгодно отличалась от российской.

Жители прибрежных городов и поселков массово продавали квартиры и переезжали в Калининград, где и сейчас сосредоточены основные места учебы и работы. Жилье в столице долгое время стоило дороже аналогичного на побережье — сейчас наблюдается обратный процесс. Квартиры в курортных зонах стабильно растут в цене, а в некоторых сегментах уже превышают цены в Калининграде.

Рост внутреннего туризма и существенные инвестиции в развитие региона, связанные с подготовкой к ЧМ-2018, обеспечили новые рабочие места и выход туристического, отельного и ресторанного бизнеса на новый уровень. Это сопровождалось всплеском строительства, повышением спроса на ипотечное кредитование и ростом цен на все виды недвижимости.

Бум аренды жилья в период ЧМ-2018

В дни матчей прошедшего чемпионата Калининград стал одним из лидеров по росту рынка аренды жилья: количество предложений возросло на 40-45%. Не всем владельцам квартир удалось заработать на коротком скачке спроса, однако факт выхода на рынок был отмечен риэлторами.

В секторе продаж жилой недвижимости, напротив, в течение года произошло снижение — примерно на 10%. Однако цены на квартиры все равно выросли — в среднем на 5-10%. Более существенный прирост цен — до 20% — отмечен в районах с лучшей инфраструктурой, а также в перспективных сегментах рынка. Набирает обороты Пионерский — не только за счет лучших пляжей: близ города идет активное строительство элитной недвижимости для одной из будущих российских игорных зон.

Региональные власти и риэлторы уверены в "постэффекте": многие из гостей, побывавшие здесь впервые благодаря футбольным матчам, обязательно захотят вернуться.

Фото: sanktpeterburg.bezformata.com

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