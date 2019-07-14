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Автор Кира Чапковская

Факты о недвижимости, которые Вас реально удивят

Недвижимость print

Если вы ищете что-то интересное для разговора за обеденным столом, с коллегами возле кулера для воды или где-нибудь еще, где происходят увлекательные разговоры, мы покажем вам реальные факты о недвижимости, которые шокируют, в какой-то мере даже развеселят и удивят вас!


Спрос россиян на недвижимость за рубежом вырос на 70...

Приготовьтесь!!!

1. Самый большой в мире древесный дом имеет более 80 комнат, 10 этажей. Чтобы его построить его строителю потребовалось более 14 лет.

2. Пятиэтажное здание пагоды в Хорюдзи, Япония, является старейшим деревянным зданием на земле. Он был построен из деревянных брусьев, собранных в 600 году н. э.

3. Поскольку Эмпайр-Стейт-Билдинг был открыт во время Великой Депрессии, большая часть его пространства изначально не была занята. В результате многие жители Нью-Йорка называли здание "пустым государственным зданием".

4. Существуют сотни древних камней на побережье, пострадавших от цунами в районах Японии, которые говорят: "Не стройте дома ниже этой точки!"

5. Главная цель рва у замков состояла в том, чтобы помешать нападавшим рыть туннели под стенами.

6. Адольф Гитлер когда-то владел особняком в Голливуде, в который никогда не ступал.

7. Есть замки на продажу во Франции, которые стоят меньше, чем двухкомнатная квартира в Австралии.

8. Канада и Дания десятилетиями оспаривали свои права на остров Ханс. Обе страны будут периодически посещать остров, чтобы снять флаг другой страны и оставить бутылку датского шнапса или канадского виски. Так ведут войну дружественные страны.

9. С 1908 по 1940 год, Sears, Roebuck and Co. продали около 70,000-75,000 почтовых зданий. Они прибыли как набор и пришли с самыми современными удобствами. Некоторые из них существуют и по сей день.

10. Создателям "Extreme Makeover Home Edition" пришлось сократить в объемах свою деятельность по преображению из-за того, что семьи не могли позволить себе коммунальные платежи.

11. В 1997 году Pepsi провела конкурс, чтобы выиграть копию Дома Симпсонов в натуральную величину или $75,000. Победитель конкурса выбрал наличные. Затем дом был отремонтирован, чтобы он мог выглядеть как обычный дом, и перепродан.

12. В нескольких крупных городах, таких как Лондон, Торонто, Нью-Йорк и в других местах по всему миру, есть целые здания и разработки, которые существуют исключительно для того, чтобы скрыть вентиляционные шахты, коммунальные услуги, башни сотовой связи, железные дороги и просто для того, чтобы создать иллюзию востребованности этих строений.

Фото: monacofrance.org

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Факты о недвижимости, которые Вас реально удивят
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