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Автор Дина Кирсанова

Кто инвестирует в берлинскую недвижимость

Недвижимость print

Со времени объединения Западной и Восточной Германии столица ФРГ не пользовалась популярностью у самих немцев - в поисках престижной учебы или работы они предпочитали ехать в крупные города западных земель: Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, Гамбург, Кельн или Дюссельдорф. Целенаправленные усилия берлинских властей в направлении создания высокопрофессиональных рабочих мест в сферах информационных технологий и наукоемких услуг привели к росту популярности этого направления у самих немцев и иностранцев. Согласно прогнозам, не исключен настоящий бум на столичную недвижимость.


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Как изменились цены на квартиры

В настоящее время на рынке берлинской недвижимости практически отсутствуют предложения доступного жилья - таких квартир и апартаментов нет ни в продаже, ни в аренде, а если они вдруг и появляются на вторичном рынке, покупатель находится мигом. Стоимость квадратного метра на рынке первичного элитного жилья достигает 8000 евро, но и такие предложения пользуются спросом.

Буквально десять лет назад риэлторам приходилось уговаривать своих клиентов купить столичную квартиру за 10-15 тысяч евро, а в наши дни за вторичную студию в 36 квадратных метров, от которой придется полчаса ехать до центра на электричке, покупатели готовы выложить 100-120 тысяч евро.

Риэлторы считают, что рынок немецкой недвижимости в целом существенно перегрет, не только в Берлине, и они начинают наблюдать отток инвесторов в сторону соседней Франции, где цены на аналогичное жилье остаются более привлекательными.

Кто из немцев переезжает в Берлин

Столица ФРГ планирует развиваться как молодой город - этим она существенно отличается от других европейских столиц, например, Парижа и Лондона.

В Берлин едут учиться и работать - это накладывает отпечаток на его социальную структуру, уровень доходов и стиль жизни горожан. Этот фактор должен учитывать и рынок жилья, поскольку существенная часть арендаторов и покупателей квартир - одинокая молодежь: образовательные и трудовые мигранты. Лишь малой части из будущих студентов родители покупают на период учебы апартаменты класса «люкс», но и такие примеры тоже есть.

На выбор немцами Берлина как места жительства влияет и фактор объединения Западной и Восточной Германии. Широкие сталинские проспекты и однотипные ряды панельных домов, оставшиеся со времен ГДР, одних немцев отпугивают, а других привлекают.

Кто из иностранцев едет в Берлин

Из общего числа иностранных инвесторов в берлинскую недвижимость, пятая часть говорит на русском языке. Это обстоятельство заставляет фирмы нанимать русскоговорящих сотрудников, поскольку замечено, что именно эти клиенты охотнее контактируют с фирмой и делают покупку, если с ними говорят на их языке.

До украинских событий 2014 года основная часть русскоговорящих покупателей квартир была из России, однако сейчас их число резко снизилось. С началом санкционного противостояния России и ЕС россияне осторожнее вкладывают деньги в покупку европейской недвижимости, зато им на смену хлынул качественно новый поток русскоговорящих клиентов - жители Украины и Азербайджана.

Фото: tripzaza.com

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