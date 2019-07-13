Копим на квартиру - лучшие способы

Кто из нас не хочет иметь собственную квартиру? Но возникает вопрос - как накопить необходимую для покупки сумму. В этой статье собрано десять советов, которые помогут безболезненно и в относительно короткий срок приобрести собственное жилье.



Обзор однокомнатной квартиры. Завершенный ремонт. Дизайн интерьера.

Определитесь с точной суммой и подготовьте финансовый план.

Подумайте, какой должна быть ваша идеальная квартира. Продумайте все возможные параметры: количество комнат, этаж, местоположение, метраж и тому подобное. После этого изучите рынок недвижимости и узнайте, сколько в среднем стоит квартира с вашими характеристиками, так вы точно определите, какую сумму необходимо накопить.

Составление финансового плана также является очень важным шагом. Составьте список всех доходов и расходов. Это очень поможет в планировании выплат.

Проведите анализ предложений по ипотеке.

Посмотрите предложения в разных банках. Обычно чем на более длительный срок вы берете кредит, тем больше переплачиваете. Так что желательно приложить все усилия, чтобы снизить общий срок ипотеки. Чем больше будет ваш первый взнос, тем проще будет потом.

Продайте машину.

Как бы страшно это не звучало, при покупке квартиры это хороший вариант. Продажа автомобиля не только поможет быстрее собрать первый взнос, но и существенно сократит ваши ежедневные траты. Посчитайте, сколько денег вы тратите на содержание вашего автомобиля: заправка, ремонт, замена масла и различных деталей, налоги, страховка и еще куча всего. Оцените, как сильно вам требуется машины в повседневной жизни. Для поездок на работу можно легко пользоваться общественным транспортом. В больших городах это поможет сэкономить не только деньги, но и время.

Откажитесь от других кредитов.

Если вы решили покупать квартиру, то все средства должны идти на достижение этой цели. Не распыляйтесь по мелочам. Казалось бы, пару тысяч в месяц не такая большая сумма, но это значительно усложнит вам жизнь. Все остальные покупки могут подождать.

Откажитесь от съемного жилья.

Снимать квартиру - удовольствие не из дешевых. Оно существенно замедлит рост ваших накоплений на собственное жилье. Возможно, придется какое-то время пожить с родителями или родственниками. Конечно, это не просто, но всегда помните о своей цели. Сразу определите срок, на который вы переедете к родственникам. Сумма, которую вы сэкономите таким способом, будет просто колоссальной.

Найдите подработку.

Дополнительная работа на несколько часов в день добавит небольшую сумму в ваш бюджет. Если вы думаете, что это сложно, то просто вспомните, сколько времени проводите, просто листая ленты социальных сетей. А ведь это время можно потратить на дополнительный заработок. Если у вас есть возможность быстрее выполнять задачи на основном месте работы, то подработкой и вовсе можно заняться там.

Покупайте жилье на этапе строительства.

Это достаточно рискованно, но гораздо более выгодно. Выбирайте проверенного застройщика, в котором вы уверены. Узнайте о его истории, опыте, уже построенных объектах.

Сократите свои расходы.

Частые походы в кафе, различные необдуманные траты, некоторые затратные хобби - от всего этого лучше на время отказаться. Не стоит отказываться только от того, что позволит улучшить ваши профессиональные навыки - курсы, мастер-классы и так далее.

Фото: sullavita.ru

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