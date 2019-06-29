Сравнение - рассрочка или ипотека, что лучше?

Все знают, что благодаря ипотеке покупка квартиры становится доступной. Только вот всегда ли кредит будет лучшим решением? Для этого предлагаем рассмотреть пять ситуаций, в который будет лучшим решением взять рассрочку от самого застройщика, чем обращаться к ипотеке.



Ипотека или съемное жилье: советы экспертов / Новости от 02.01.2019 00:01

Первая ситуация - ваш первоначальный взнос составляет более половины от всей стоимости будущей квартиры. В случае с застройщиком можно оформить рассрочку с минимальным удорожанием или же в ней не будет процентов, чего не бывает в ипотеке.

Второй случай, когда рассрочка выгоднее - вы точно знаете, что в ближайшее время у вас на руках будет большая сумма денег. Как правило, это выручка с продажи старой квартиры/дома, дивиденды по вкладам или материнский капитал.

Третий случай - это нестабильная заработная плата. Всем известно, что для банка важен не только уровень дохода, но также и есть стабильность. Если взнос за ипотеку поступает на счет нерегулярно, то могут быть проблемы. А в ипотеке могут отказать, если саму заработную плату перечисляют также нерегулярно. Поэтому в таком случае выгоднее брать рассрочку на жилье непосредственно от застройщика.

Четвертый случай - у вас наоборот отличная заработная плата, только вот ее нельзя подтвердить при помощи официальных справок. Конечно, можно принести справку по форме банка, только в этом случае не будет стопроцентной гарантии, что ипотека будет одобрена. А вот для того, чтобы оформить рассрочку не нужны подтверждения официального дохода человека.

Ну и последний случай, когда лучше обратиться к рассрочке - вы просто инвестируете в недвижимость. В такой ситуации лучше всего купить квартиру в рассрочку еще на стадии строительства, когда только вырыли котлован. Если вы преследуете цель именно инвестиций, то точно знаете, что когда цена за один квадратный метр вырастет, то продается он уже с непогашенным остатком по рассрочке, в связи с чем появляется прибыль от таких продаж.

Теперь вы знаете, что ипотека - это не единственный вариант приобретения квартиры. В любом случае перед тем, как соберетесь с мыслями и решитесь на покупку квартиры, вы должны будете просмотреть все возможные варианты, просчитать их минусы и плюсы. А также важно найти надежного и проверенного застройщика, иначе вы будете рисковать остаться без жилья и без вложенных денежных средств. Просто помните о том, что на сегодняшний день достаточно много случаев, когда люди отдавали свои деньги застройщику с плохой репутацией и в конечно итоге оставались практически на улице.

Фото: realstroy27.ru

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