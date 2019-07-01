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Автор Ксения Семенова

Куда пожаловаться, если соседи незаконно сдают жилье?

Недвижимость print

Если соседи на законных основаниях сдают жилплощадь, при этом не мешают другим жильцам дома, то причин для обращения в соответствующие органы попросту нет. Но нередко происходят ситуации, когда попадаются шумные квартиросъемщики, устраивающие дискотеки, слушающие громкую музыку и т.д. Именно в этот момент возникают проблемы и люди ищут способы их решения. Об этом и расскажем в нашей статье.


Эксперты отмечают рост спроса на аренду квартир...

Куда можно пожаловаться на нелегальную сдачу жилья?

Одной из самых распространенных проблем на рынке недвижимости является именно незаконная сдача жилплощади. Даже беря во внимание присутствие риска при подобном бизнесе, большинство собственников не желают узаконивать свою деятельность.

Владелец недвижимости, который занимается ее сдачей, не оформив ИП и не получив необходимый патент, по факту ведет нелегальную деятельность. Закон квалифицирует подобные действия как «сокрытие источников дохода и уклонение от оплаты налогов». Минимальное наказание за такой проступок - штраф.

На первый взгляд кажется, что такая схема работы невыгодна предпринимателю. Однако если детально рассмотреть ситуацию, то вывод противоположный: аренда жилья, в таком случае, гораздо выгоднее, а значит, будет повышенный спрос от клиентов.

Но стоит помнить, что вместе с хозяином квартиры рискует и арендатор, так как без соответствующего оформления он находится не в безопасном положении и при любой возможности человека могут выселить, не объяснив причин. Ввиду этого, лучше отдать предпочтение квартире, сдающейся официально, хоть и за немного большую стоимость.

От незаконной сдачи могут страдать и остальные жильцы в доме, ведь нередко происходят ситуации, когда недвижимость снимают «нелегалы» в количестве 5-10 человек, либо люди, ведущие аморальный образ жизни. В любом случае такое соседство мало кого устроит.

Что делать в такой ситуации? Естественно, отстаивать свои права и интересы, рассылая жалобы. Первое, что нужно сделать - выйти на разговор с собственником квартиры, которая нелегально сдается. Если это не подействовало, то рекомендуется направить обращение в адрес руководства ТСЖ/ЖСК.

Очень действенным способом считается направление жалобы местному участковому. Исходя из содержания действующего законодательства, при получении подобной кляузы он обязан принять меры, а именно, прийти по адресу, указанному в обращении, и провести проверку регистрации у жильцов.

Если прописка отсутствует, то участковый имеет право узнать причину нахождения людей по данному адресу. В случае если выявится факт незаконной предпринимательской деятельности, представитель правоохранительных органов должен направить эти сведения в ФНС. Обратиться в налоговую можно и самостоятельно.

Как доказывается факт проживания в недвижимости арендаторов?

Данное обстоятельство достаточно сложно доказать, ссылаясь лишь на жалобы жильцов. Это реально, если обе стороны (владелец жилья и квартиросъемщик) признают факт незаконной сдачи недвижимости и по собственному желанию предоставят соответствующую документацию. Естественно, такой исход событий встречается крайне редко, так как это не выгодно обеим сторонам.

Российские власти не останавливают борьбу с нелегальным бизнесом по сдаче жилья и даже выделили отдельную горячую линию по данному вопросу. Туда можно позвонить и анонимно сообщить о факте незаконной сдачи квартиры.

Санкции за нелегальную сдачу жилья

Самое легкое наказание за подобный проступок - выплата налоговых взносов за весь срок, когда сдавалось жилье и вместе с этим штраф в размере 20% от начисляемой суммы.

Далее, штрафы идут на повышение. Если получится собрать доказательную базу по факту неуплаты налогов в крупном или особо крупном размере, то сумма взысканий может достигать 100-500 тысяч рублей, в самом негативном случае - уголовная ответственность.

Фото: bytrf.ru

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Куда пожаловаться, если соседи незаконно сдают жилье?
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