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Автор Любовь Овчарова

Кондоминиум: что это такое и с чем его едят

Недвижимость

Многие люди, услышав это слово, очень удивляются. Оно вызывает различные ассоциации, у кого-то с коммунальными квартирами или чем-то вроде кооператива. Такая реакция связана со слабым распространением этого явления у нас в стране. Для всех желающих узнать, что такое кондоминиум и какие особенности он имеет, мы подготовили данную статью.

Кондоминиум: что это такое и с чем его едят

Основные моменты

Следует понять, что кондоминиум — это не какая-то конкретная постройка, а именно форма собственности, предполагающая совместное владение двумя или более собственниками целым комплексом недвижимости. Отдельные жилые помещения в этом комплексе будут находиться в собственности одного собственника, а вот вся остальная территория будет находиться в общей собственности всех проживающих. В такой форме собственности могут находиться не только отдельные дома, но и большие комплексы зданий.

В нашей стране самым близким к кондоминиуму понятием является товарищество собственников жилья. Но отличие состоит в том, что при кондоминиуме не может быть аренды или любого владения недвижимостью, которое ограничено определенным сроком. Любые вопросы, связанные с общей собственностью, обязательно обсуждаются на собраниях всех собственников.

Создание кондоминиума можно поделить на определенные стадии:

  • подготовительная,
  • организация собрания собственников
  • и регистрация.

На начальной стадии подготавливаются необходимые документы, проводится опрос всех собственников жилья, определяются с формой управления кондоминиумом.

На собрании собственников осуществляется голосование за форму управления и подготавливается устав кондоминиума. В Российской Федерации кондоминиум, равно как и права собственников на недвижимое имущество и сделки с ним должен пройти государственную регистрацию. После нее выдается вся регистрационная документация.

Кондоминиум в Таиланде
Кондоминиум в Таиланде

Плюсы кондоминиума

  • Ответственность всех за состояние общего имущества.
  • Собственники сами решают все вопросы, которые касаются их хозяйства.
  • Возможность совершения любых сделок с квартирами в кондоминиуме
  • Обеспечение эффективной защиты нарушенных прав в суде.
  • Все, у кого есть долги за коммунальные услуги могут "отработать" их по договоренности со всеми собственниками.

Минусы кондоминиума

  • Сложная процедура регистрации.
  • Бремя содержания имущества, его ремонт, полное обслуживание.

Итак, мы выяснили, что в России есть аналог кондоминиума. Он сложился из-за всех плюсов кондоминиума, описанных ранее. Для вложения средств и получения прибыли, приобретение такой формы собственности является отличным вариантом.

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Темы жилье кондоминиум недвижимость
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