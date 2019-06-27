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Автор Ксения Семенова

﻿Понятие "квартплата" и все, что нужно о ней знать

Недвижимость print

Понятие "квартплата" на данный момент применяется довольно редко. Вместо него стали использовать другое современное название — "коммунальные платежи" или "услуги ЖКХ". Все это обозначает одно — ежемесячная сумма взносов за использование разных ресурсов, например, горячая и холодная вода, свет, отопление и т. д. Указанная информация приходит в виде платежки на почтовый адрес собственника жилья в определенную дату месяца. Если не совершать обязательные платежи, то дополнительно будут начислять пеню.

Исходя из содержания ст. 154 ЖК, квартплата жилого помещения разделяется на два вида платежей:

1. За пользование жилым пространством. Сюда относятся услуги, предоставляемые государственными организациями.

2. За содержание и ремонт помещения. Куда входят услуги, предоставляемые коммерческими компаниями.

Тарифы на указанные ранее услуги корректируются органами местной власти после одобрительного решения от госструктур.

В случае, когда жилье находится в социальном найме, человек освобождается от данных платежей.

Как происходит начисление

Способ начислений и сумма для оплаты напрямую зависят от присутствия приборов индивидуального учета. В случае, когда они установлены, расчет производится на основании показаний счетчиков.

Если у гражданина имеются льготы, то от общей суммы минусуется процент, выступающий в роли субсидии.

В ситуации, когда счетчики не установлены, начисление осуществляется по нормативам, которые создают энергетические комиссии субъекта. На размер суммы оказывают влияние габариты квартиры и присутствие бытовой техники, увеличивающей объем используемых ресурсов.

Внесение платы за комуслуги

Платежи за коммунальные услуги могут вноситься несколькими способами:

  • через банк. Этот вариант максимально "старый" и доступный. Но стоит подготовиться к большим очередям;
  • через терминал в банке. Услугой можно воспользоваться в любое время в Сбербанке. Естественно, там тоже образуется очередь, но она гораздо быстрее продвигается, нежели в отделении банка. Присутствует существенный минус — нужно вносить точную сумму, прописанную в платежке, так как терминал не выдает сдачи;
  • через электронные платежные системы. Сюда можно отнести Яндекс. Деньги, WebMoney, Qiwi-кошелек и другие. Из минусов — большая комиссия;
  • через личный кабинет в банке, где оформлена пластиковая карта. Быстрый и удобный способ оплаты, но также взимается комиссия;
  • через Госуслуги. Не так давно жителям страны стал доступен новый способ оплаты — с помощью сайта Государственных услуг. Но данная функция работает не во всех субъектах РФ.

Задолженность

Долговые обязательства могут образоваться из-за нескольких причин:

  • собственное нежелание платить по долгам. Происходит довольно редко и относится к людям, которые ведут аморальный образ жизни;
  • отсутствие возможности производить платежи. Случается из-за потери трудоспособности, работы, срочный переезд и другое. Человек попадает в ряды должников не по своей воле, но планирует в дальнейшем оплатить долг;
  • ошибки коммунальных служб, которые произвели неправильный расчет. Как и в первом случае, подобное встречается редко. Но человеческий фактор никто не отменял, поэтому рекомендуется всегда проверять сумму в платежке и сверять с собственными расчетами.

Исходя из статистических данных, вовремя вносят платежи лишь 40% населения. Оставшаяся часть людей платит только за некоторые услуги, либо не платит совсем.

Санкции за неуплату

За каждый день просрочки должнику капает пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ во время образования долговых обязательств.

Поначалу сумма небольшая, но со временем она растет и постепенно достигает существенного значения. Штрафные санкции начинают применяться с 3-го месяца задолженности.

Кроме того, организация, предоставляющая коммунальные услуги, может в одностороннем порядке расторгнуть договор и прекратить подачу ресурса. Перед этими действиями должнику направляется уведомление, где предлагается мирное решение вопроса.

Если не вносить платежи от года и больше, то коммунальщики могут обратиться в суд для взыскания долга. Если сумма задолженности составляет 80% от стоимости жилья должника, то суд имеет право конфисковать недвижимость. Однако это случатся редко. Так как в большинстве случаев у должников данная жилплощадь является единственной, а значит, ее нельзя забрать.

Фото: 1obl.ru

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