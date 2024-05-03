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Стоит ли укрывать кустарники в мае, если передают заморозки

Неожиданные заморозки могут нанести вред растениям

2:12
Садоводство » Деревья и кустарники

Весна — это время, когда природа пробуждается от зимней спячки и начинает радовать нас своими красками и ароматами. Но вместе с тёплыми днями и цветущими цветами приходят и неожиданные заморозки, которые могут нанести вред нашим растениям в саду. Особенно уязвимыми к ним являются кустарники, которые ещё не успели полностью привыкнуть к весенним температурам.

Многие садоводы задаются вопросом: стоит ли укрывать кустарники в саду в мае, если передают заморозки? Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, таких как тип кустарника, его возраст и состояние, а также прогноз погоды.

Во-первых, необходимо понимать, что не все кустарники нуждаются в укрытии во время заморозков. Некоторые из них, такие как сирень, жасмин или барбарис, способны выдержать небольшие заморозки без вреда для своего здоровья. Однако, если вы выращиваете более требовательные кустарники, например, рододендроны или азалии, то им точно понадобится защита от заморозков.

Во-вторых, следует учитывать возраст и состояние кустарника. Молодые растения, только что посаженные в сад, более уязвимы к заморозкам, чем взрослые и укрепленные растения. Также, если кустарник уже имеет какие-то повреждения или болезни, то ему нужна дополнительная защита от низких температур.

Наконец, важно учитывать прогноз погоды. Если ожидается только небольшой заморозок, то можно обойтись без укрытия кустарников. Однако, если прогноз обещает сильные морозы, то лучше не рисковать и обязательно укрыть растения.

Теперь, когда мы разобрались, когда и какие кустарники нужно укрывать, давайте поговорим о способах защиты. Самый простой и доступный способ — это использование специальных материалов для укрытия растений, например, агроволокна или спанбонда. Они защитят кустарники от низких температур и ветра, но при этом пропускают воздух и свет, что позволяет растениям дышать и не терять свою зелёную массу.

Борьба с заморозками. Как сохранить сад от мороза? Поворотные весенние заморозки
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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