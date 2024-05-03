Вакцина продлила жизнь пациентам с самым опасным типом рака мозга

Вакцина приостановила развитие глиобластомы в мозге больных раком

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Флориды сообщили о перспективных результатах первого этапа клинических испытаний индивидуальных вакцин против глиобластомы, самого агрессивного вида рака мозга. Результаты, опубликованные в журнале Cell, показали значительное увеличение продолжительности жизни участников.

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Новая вакцина предоставляет иммунной системе указания по идентификации и борьбе с раковой опухолью, усиливая естественные защитные механизмы организма.

Во время испытаний четверо пациентов с глиобластомой, устойчивой к лечению, получили от двух до четырех доз вакцины. Анализы вскоре выявили усиление активности противовоспалительных белков и притяжение лейкоцитов к нужным участкам.

Иммунная реакция вызвала симптомы, такие как тошнота, пониженная температура и озноб, которые исчезли за следующие один-два дня. Ученые зафиксировали переход от "холодного" к "горячему" иммунному ответу.

Традиционно пациенты с глиобластомой живут не более шести месяцев даже после комплексного лечения. Однако после вакцинации один участник прожил восемь месяцев без прогрессирования болезни, а другой и третий — девять месяцев.

Особую сложность в лечении глиобластомы представляет защищенность опухоли от атак иммунной системы. Микроокружение опухоли подавляет активность иммунных клеток, стремящихся ее уничтожить.

Используя РНК опухоли, ученые разработали вакцину, которая не только учит иммунные клетки обходить защитные механизмы опухоли, но и активно изменяет ее микроокружение, улучшая доступ иммунных клеток.