Ученые выяснили, на какое движение быстрее всего реагируют глаза человека

Ученые из Университета Нагои в Японии выяснили механизм, по которому человеческий глаз воспринимает движение объектов. Согласно их исследованию, опубликованному в научном журнале Journal of Vision, наиболее быстрое и точное восприятие происходит, когда объекты перемещаются сверху вниз в поле зрения человека.
Исследовательская группа провела два эксперимента с участием 59 студентов, которые использовали шлемы виртуальной реальности для отслеживания движущихся целей.
Участники испытаний должны были прогнозировать время достижения конечной точки движущимися объектами и фиксировать момент их прибытия нажатием кнопки.
Результаты показали, что люди наиболее точно отслеживали движение объектов, двигавшихся сверху вниз, независимо от скорости движения и условий виртуальной реальности, включая гравитацию и положение тела.
Ученые объясняют это тем, что мозг адаптирован к наблюдению за объектами, движущимися под влиянием гравитации на Земле, но способен адаптироваться и к другим условиям, таким как невесомость.
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