"Обновлённые" сырники: для получения нового вкуса просто добавьте в них один из трёх ингредиентов

Какие неожиданные ингредиенты можно добавить в сырники, чтобы получить новое блюдо

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники — это вкусное и полезное блюдо, но для некоторых оно может стать скучным, особенно если употребляется ежедневно. Но не стоит отчаиваться!

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Существуют простые способы "обновить" сырники, добавив в них три неожиданных ингредиента, которые превратят их во что-то новое.

Вот три секретных ингредиента, которые придадут сырникам новый вкус и аромат:

Тёртый варёный картофель: добавьте одну картофелину на каждые 100 граммов творога. Тёртый сыр: добавьте 50 граммов тёртого сыра на каждые 100 граммов творога. Зелень: добавьте укроп или петрушку, чтобы придать сырникам свежий вкус.

Важно помнить, что эти сырники не должны быть сладкими, поэтому сахар не требуется. Готовое блюдо будет иметь совершенно новый вкус, который порадует гурманов. Кроме того, такие сырники будут более сытными, что идеально подойдет для утреннего приёма пищи, а также в качестве лёгкого ужина.

"Картофельные" сырники станут отличной альтернативой обычным, и они обязательно порадуют вас новым вкусом и ароматом. Наслаждайтесь!