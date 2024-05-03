Акции Aston Martin рухнули: кризис или временные трудности на рынке роскошных авто?

Aston Martin показывает увеличенный убыток в первом квартале на фоне сокращения

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Aston Martin сообщил о значительно большем, чем ожидалось, убытке до налогообложения за первый квартал из-за сокращения объемов производства и большего расхода денежных средств, что привело к падению акций компании на 7%.

Фото: официальный сайт Aston Martin

В последнее время компания запустила несколько новых моделей, включая спортивные автомобили следующего поколения DB12 и Vantage, и прекратила производство старых моделей перед увеличением производства новых моделей в конце года. Председатель компании Лоуренс Стролл отметил, что результаты первого квартала отражают ожидаемый период перехода.

Акции компании в один момент упали на 14%, достигнув самого низкого уровня с ноября 2022 года. Aston Martin ожидает, что результаты второго квартала будут схожи с первым, но прогноз на 2024 год остаётся неизменным. Компания также перенесла выпуск своего первого электрического автомобиля на 2026 год.