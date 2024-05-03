Что делать, если нет аппетита: советы, когда идти к врачу

Советы, что делать, если нет аппетита

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Плохой аппетит может быть важным сигналом организма. В этой статье мы расскажем, с чем это может быть связано.

Фото: unsplash.com by Brooke Lark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Почему отсутствие аппетита — это плохо

На первый взгляд потеря аппетита кажется безобидной. Однако это не так. Недостаток калорий в рационе провоцирует ослабление иммунитета, упадок сил, плохое настроение, раздражительность.

Отсутствие аппетита свидетельствует о нарушениях в функционировании организма. На аппетит влияют различные заболевания: как физические, так и психологические. Поэтому нужно обратиться к врачу.

На уровень аппетита влияет возраст, неправильное и несбалансированное питание и даже климатические условия. Аппетит может меняться при разных заболеваниях — снижаться, повышаться или отсутствовать.

Что делать, если нет аппетита

Существует несколько способов вызвать чувство голода. Самым эффективным является физическая активность. Например, быстрая ходьба, бег, фитнес или йога. Физическая активность способствует стимуляции пищеварительной системы и улучшает здоровье человеческого организма.

Еще один способ вызвать здоровый голод — пить больше воды.

Если у вас нет аппетита более одной недели, это повод обратиться за медицинской помощью.