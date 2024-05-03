Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российская стюардесса возбудила иностранцев, сделав фото в самолете
Кинологи назвали отличие сторожевой и охранной собаки
Люди с наибольшей точностью оценивают падающие объекты
Неожиданные заморозки могут нанести вред растениям
Страховым компаниям придётся возместить более 1,7 млрд. рублей
Aston Martin показывает увеличенный убыток в первом квартале на фоне сокращения
Дерматолог предоставил рекомендации по уходу за кожей лица, склонной к жирности
Это было опасно: как в XX веке использовали асбестовый снег в кино
Какие неожиданные ингредиенты можно добавить в сырники, чтобы получить новое блюдо
Что делать, если нет аппетита: советы, когда идти к врачу

Советы, что делать, если нет аппетита

1:25
Здоровье

Плохой аппетит может быть важным сигналом организма. В этой статье мы расскажем, с чем это может быть связано.

Советы, что делать, если нет аппетита
Фото: unsplash.com by Brooke Lark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Почему отсутствие аппетита — это плохо

На первый взгляд потеря аппетита кажется безобидной. Однако это не так. Недостаток калорий в рационе провоцирует ослабление иммунитета, упадок сил, плохое настроение, раздражительность.

Отсутствие аппетита свидетельствует о нарушениях в функционировании организма. На аппетит влияют различные заболевания: как физические, так и психологические. Поэтому нужно обратиться к врачу.

На уровень аппетита влияет возраст, неправильное и несбалансированное питание и даже климатические условия. Аппетит может меняться при разных заболеваниях — снижаться, повышаться или отсутствовать.

Что делать, если нет аппетита

Существует несколько способов вызвать чувство голода. Самым эффективным является физическая активность. Например, быстрая ходьба, бег, фитнес или йога. Физическая активность способствует стимуляции пищеварительной системы и улучшает здоровье человеческого организма.

Еще один способ вызвать здоровый голод — пить больше воды.

Если у вас нет аппетита более одной недели, это повод обратиться за медицинской помощью.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Артист раскрыл подробности личной жизни.

Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Избавляемся от сорняков на клубнике
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Настя Ивлеева о скандальной вечеринке: "Это было не в том времени и не в том месте"
"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова Путь Марии Кюри: из русской гувернантки в лауреаты Нобелевской премии Сергей Лебедев
Певица Жасмин рассказала о своих впечатлениях от невестки
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Хачапури по-осетински с картошкой на сковороде: в нежной начинке целых два вида сыра
Хачапури по-осетински с картошкой на сковороде: в нежной начинке целых два вида сыра
Последние материалы
Люди с наибольшей точностью оценивают падающие объекты
Неожиданные заморозки могут нанести вред растениям
Советы, что делать, если нет аппетита
Страховым компаниям придётся возместить более 1,7 млрд. рублей
Aston Martin показывает увеличенный убыток в первом квартале на фоне сокращения
Дерматолог предоставил рекомендации по уходу за кожей лица, склонной к жирности
Это было опасно: как в XX веке использовали асбестовый снег в кино
Какие неожиданные ингредиенты можно добавить в сырники, чтобы получить новое блюдо
Почему стоит заниматься хатха-йогой?
Вакцина приостановила развитие глиобластомы в мозге больных раком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников